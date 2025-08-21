Новини
Сарафов нареди НСлС да разследва произшествието с АТВ в Слънчев бряг

21 Август, 2025 17:40 444 7

Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б.

Сарафов нареди НСлС да разследва произшествието с АТВ в Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14.08.2025 г. в к.к. Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство е Н.Б. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18.08.2025 г. прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия Н.Б. бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22.08.2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🆘🆘🆘

    7 0 Отговор
    Защо не покажете снимката на убиеца ? Защото е отроче на милиционери и ви е страх нали ? Иначе оня циганина с автобуса само дето на билборд не сте го показали.

    17:51 21.08.2025

  • 2 Откога

    7 0 Отговор
    Човек изпаднал в мозъчна смърт (майката Христина)е със средна телесна повреда??!!

    17:52 21.08.2025

  • 3 Фактче

    3 0 Отговор
    Този самозванец не може нищо да нарежда.

    Коментиран от #5

    17:58 21.08.2025

  • 4 Не може и.ф

    0 0 Отговор
    на главен прокурор да изисква досъдебно производство. Вече месец той няма правомощия. Заповедите са незаконни! Но в BG всякакви корупционери могат да и.ф но накрая народа ще им го на Ф..а!

    18:00 21.08.2025

  • 5 Именно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фактче":

    В качеството на какъв?! Нима бургаските прокурори не могат да повдигнат обвинение, а трябва да чакат Сарафов да им разпореди?! В каква държава живеем!

    18:02 21.08.2025

  • 6 Ами това

    0 0 Отговор
    С АТВ-то на полицейското чадо?!?!

    18:02 21.08.2025

  • 7 Главен жираф

    0 0 Отговор
    Ако оставят АТВ - то на трупчета за известно време, проблемът ще се реши от само себе си.

    18:05 21.08.2025