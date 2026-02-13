Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан". Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов, един от тримата мъже, намерени мъртви край бившата хижа „Петрохан“.
Вчера станаха ясни причините за смъртта на другите двама. Пламен С. е бил прострелян в главата от упор с 9-милиметров пистолет. Дечо В. също е прострелян с 9-милиметрово оръжие, като изстрелът е бил от много близко разстояние. По десните ръце на Пламен С. и Дечо В. са установени барутни частици, съответстващи на трите оръжия, намерени до телата.
Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на тримата, открити мъртви в кемпер под връх Околчица. Първоначалният балистичен анализ сочи, че барутни частици са открити по ръцете на Ивайло Калушев и Николай Златков. По ръцете на 15-годишното момче обаче такива липсват.
Калушай Лама от ПП-ДБ
07:01 13.02.2026
07:01 13.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
розов пеньоар
07:04 13.02.2026
07:04 13.02.2026
Хммммм
Напротив!
Всеки си мисли ,че са видяли нещо и са убити за да млъкнат завинаги!
07:07 13.02.2026
07:07 13.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
Пламен
07:10 13.02.2026
Пламен
07:10 13.02.2026
07:10 13.02.2026
Последния Софиянец
До коментар #6 от "Хммммм":Стана провал в Сърбия на 29 ти януари и са закрили тази шпионска клетка.Има много такива в България.
07:11 13.02.2026
07:11 13.02.2026
Вече ми писна...
07:12 13.02.2026
07:12 13.02.2026
Последния Софиянец
До коментар #13 от "Пламен":Всички политици ги е страх да не излязат компроматите.
07:13 13.02.2026
РЕАЛИСТ
Във Великобритания бяха потресени от случая Джими Савил. Известна личност, която се е гаврил с деца и полицията си в затваряла очите с години. Обществото настръхна и обяви" Няма значение, колко известен е педофила, искаме всичко да излезе наяве и виновните да си понесат наказанието. Направиха обаче компромис с Клиф Ричард, въпреки, че и той беше в кюпа.
07:13 13.02.2026
07:13 13.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
Което
07:15 13.02.2026
07:15 13.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
Васил БългароЦак
До коментар #21 от "кедрсе":Цигани в България в ГЕРБ! 🤢🤮
07:20 13.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
варпа
До коментар #23 от "трият от ГЕРБ мафията":те чака култист
07:22 13.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
Нали
07:29 13.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
Въпрос
Ако има връзка с трагедията, възможно е да е бил отвлечен или премахнат, за да не свидетелства.
07:54 13.02.2026
Подозрителен
07:56 13.02.2026
07:56 13.02.2026
Досиетата Хъ
07:57 13.02.2026
Питам само?
Защото е живеел отделно от тях в селото и не са могли да го убият ли???
07:59 13.02.2026
За сега
08:00 13.02.2026
Парадокс БГ
08:01 13.02.2026
08:01 13.02.2026
Подозрителен
08:04 13.02.2026
Парадокс БГ
08:05 13.02.2026
Възмутен
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Подобно на случаите Епщайн и Джими Савил, има опити за прикриване или контрол на информацията, вместо да се разкрият всички виновни.
08:06 13.02.2026
Има нещо мътно
08:07 13.02.2026
Рабтата ясна
08:12 13.02.2026
Мисля, че
08:13 13.02.2026
Разумен
08:15 13.02.2026
Пак ли лъжеш,бе,
До коментар #14 от "Последния Софиянец":"хотелиер"?🤭🤭🤭
08:15 13.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
Обективен
08:16 13.02.2026
08:16 13.02.2026
Механик
До коментар #41 от "Парадокс БГ":В крайна сметка аз така и не разбрах тоя Деян какъв е и какво е. Дори сега от Вас за първи път чувам, че е разпитван.
08:18 13.02.2026
08:18 13.02.2026
Международни примери
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Джефри Епщайн – богат и влиятелен човек, замесен в сексуални злоупотреби, смъртта му е подозрителна.
08:18 13.02.2026
Клиф Ричард – компромиси на службите и обществото въпреки подозрения.
Връзката:
Правиш аналогия между Петрохан и международните случаи:
Има човек с власт (информация) → трагедията (злоупотребите) са прикривани.
Службите (властите) могат да се намесват или манипулират фактите.
Целта: не се разкрива пълната истина, докато обществото настоява за справедливост.
08:18 13.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
Гост
До коментар #5 от "розов пеньоар":Къде, бе, Баце, в ухото ли? Щото за другото ти се е еискало 200 милиметра да е!
08:23 13.02.2026
Тити на Кака
До коментар #1 от "Калушай Лама от ПП-ДБ":Не вкарвай скачащите срещу затлъстяването в заблуда, светлоносний Лама, обясни им, че курсовете не са за деца, а само за момченца.
08:26 13.02.2026
08:26 13.02.2026
Тити на Кака
До коментар #6 от "Хммммм":Внимавай какво гледаш и виждаш.
08:29 13.02.2026
Най-добре си избоди очите, за всеки случай!
08:29 13.02.2026
Къде е Деян Илиев????
Свидетели или хора с ключови сведения могат да бъдат притискани, заплашвани или дори премахвани. Ето вече е изчезнал Деян Илиев, най-близкия човек до Калушев, който не е сред "самоубитите"!!!!
08:30 13.02.2026
Да не би
До коментар #15 от "Вече ми писна...":да са имали компрометиращи записи на някои видни наши политици и да са очистени, за да не излчзат наяве точно преди изборите и да стане втори Епщайн-гейт и у нас? Това би обяснило и присъствието на ДАНС там.
08:30 13.02.2026
08:30 13.02.2026
Прави впечатление, че
08:32 13.02.2026
Вероятност
08:32 13.02.2026
Ужас!
До коментар #59 от "Да не би":Ами щом Шефът на ДАНС се допита до депутат от ГЕРБ дали да каже има ли вербувани сред загиналите в случая "Петрохан", смятайте накъде отиват нещата...
08:35 13.02.2026
Риск за свидетелите
натиск да мълчат, манипулиране на тяхната роля в разследването.
08:36 13.02.2026
Дерзайте
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Поддържане на обществен натиск и медийно внимание често е ключово, както се видя в международните случаи (Епщайн, Савил).
08:37 13.02.2026
Логическа рамка
Това означава, че традиционната версия на трагедията може да не отразява пълната картина.
08:38 13.02.2026
08:38 13.02.2026
Хипотетична времева линия
Ключови хора присъстват в района: Калушев и други свидетели.
08:39 13.02.2026
Сигнал за потенциална опасност: ранни признаци на инцидент или заплаха за безопасността.
08:39 13.02.2026
Дългосрочно прикриване
Обществото знае само фрагменти от случилото се.
08:40 13.02.2026
08:40 13.02.2026
Заключение
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":В този сценарий всяко необичайно действие или изчезване не е случайно.
08:41 13.02.2026
Това съвпада с моделите от международни случаи като Епщайн и Джими Савил: злоупотреба + прикриване → риск за свидетелите → манипулирана обществена картина.
Коментиран от #69
08:41 13.02.2026
напрау си
До коментар #68 от "Заключение":шерлог гномс
08:42 13.02.2026