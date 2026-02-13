Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Случаят "Петрохан": Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов

Случаят "Петрохан": Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов

13 Февруари, 2026 07:53, обновена 13 Февруари, 2026 07:00 1 268 69

  • петрохан-
  • смърт-
  • разследване

Вчера станаха ясни причините за смъртта на Пламен С. и Дечо В.

Случаят "Петрохан": Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан". Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов, един от тримата мъже, намерени мъртви край бившата хижа „Петрохан“.

Вчера станаха ясни причините за смъртта на другите двама. Пламен С. е бил прострелян в главата от упор с 9-милиметров пистолет. Дечо В. също е прострелян с 9-милиметрово оръжие, като изстрелът е бил от много близко разстояние. По десните ръце на Пламен С. и Дечо В. са установени барутни частици, съответстващи на трите оръжия, намерени до телата.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на тримата, открити мъртви в кемпер под връх Околчица. Първоначалният балистичен анализ сочи, че барутни частици са открити по ръцете на Ивайло Калушев и Николай Златков. По ръцете на 15-годишното момче обаче такива липсват.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калушай Лама от ПП-ДБ

    11 11 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    Коментиран от #56

    07:01 13.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 розов пеньоар

    7 5 Отговор
    мен ме простреляха с 20 милиметрово кожено оръжие.

    Коментиран от #55

    07:04 13.02.2026

  • 6 Хммммм

    21 10 Отговор
    Коментираме с колеги и приятели и никой не вярва в официалните версии за случая Петрохан.
    Напротив!
    Всеки си мисли ,че са видяли нещо и са убити за да млъкнат завинаги!

    Коментиран от #14, #57

    07:07 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пламен

    4 1 Отговор
    И какво от това?

    07:10 13.02.2026

  • 13 Пламен

    7 9 Отговор
    Цяла седмица пишат за това. Кой се интересува? Само си помислете, убиха няколко цигaни. И какво от това?

    Коментиран от #16

    07:10 13.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хммммм":

    Стана провал в Сърбия на 29 ти януари и са закрили тази шпионска клетка.Има много такива в България.

    Коментиран от #49

    07:11 13.02.2026

  • 15 Вече ми писна...

    23 3 Отговор
    Истината няма да излезе, никога! Освен гадости с деца( все не исках да повярвам) промиване на мозъци от страна на гуруто, има и друго! Това са 6 човека, освен това има и още един катастрофирал със странна кола! Заловени наркотици на 29.01. в Сърбия. Неадекватни обяснения на МВР, ДАНС... Политици в хижата... Неадекватни майки ( много гадно). Бог да прости децата!

    Коментиран от #18, #59

    07:12 13.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    19 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    Всички политици ги е страх да не излязат компроматите.

    07:13 13.02.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    12 6 Отговор
    Никой не се самоубива без причина. Особено човек , като Калушев с милиони подръка. След разкритията за Епщайн, предполагам службите са се задействали и гуруто е бил разобличен.
    Във Великобритания бяха потресени от случая Джими Савил. Известна личност, която се е гаврил с деца и полицията си в затваряла очите с години. Обществото настръхна и обяви" Няма значение, колко известен е педофила, искаме всичко да излезе наяве и виновните да си понесат наказанието. Направиха обаче компромис с Клиф Ричард, въпреки, че и той беше в кюпа.

    Коментиран от #44, #53, #64, #68

    07:13 13.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Което

    6 3 Отговор
    скача като жаба и кряка като жаба е .. жаба.

    Коментиран от #26

    07:15 13.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Васил БългароЦак

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "кедрсе":

    Цигани в България в ГЕРБ! 🤢🤮

    07:20 13.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 варпа

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "трият от ГЕРБ мафията":

    те чака култист

    07:22 13.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нали

    16 1 Отговор
    бяха готови преди седмица и никой не излезе с името и лицето си да каже нещо на обществото.

    07:29 13.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Въпрос

    13 2 Отговор
    Какво става с ДЕЯН ИЛИЕВ, който е бил дясната ръка на Калушев? Той не е сред загиналите.
    Ако има връзка с трагедията, възможно е да е бил отвлечен или премахнат, за да не свидетелства.

    07:54 13.02.2026

  • 37 Подозрителен

    13 2 Отговор
    А Буда къде е, защо мълчи по случая?

    Коментиран от #50

    07:56 13.02.2026

  • 38 Досиетата Хъ

    10 1 Отговор
    Резултатите им са като на националния отбор по футбол, срам и позор, пълни некадърници и аматьори, обаче с големи държавни заплати и самочувствие до небето. Пред ДАНС, ГДБОП и експертите криминалисти в бг, ЦРУ, КГБ, МИ и Мосад, нищо не струват.

    07:57 13.02.2026

  • 39 Питам само?

    10 2 Отговор
    Защо Деян Илиев, който се води най-близкия ппиятел на Калушев НЕ СЕ Е САМОУБИЛ С ТЯХ???
    Защото е живеел отделно от тях в селото и не са могли да го убият ли???

    07:59 13.02.2026

  • 40 За сега

    6 1 Отговор
    само от Светия Синод не са излезли с коментар по случая…….

    08:00 13.02.2026

  • 41 Парадокс БГ

    8 3 Отговор
    Дали Деян Илиев, след като уж съобщил, че той намерил телата, уж бил разпитван, уж бил пуснат и уж "набълзо събрал нещата си и ИЗЧЕЗНАЛ", дали не е "САМОУБИТ" и той някъде????

    Коментиран от #52

    08:01 13.02.2026

  • 42 Подозрителен

    4 3 Отговор
    Смъртта (самоубийството) на Калушев е подозрително, т.е. не е естествено, а е резултат от външно влияние или натиск.

    08:04 13.02.2026

  • 43 Парадокс БГ

    6 3 Отговор
    Изчезването и смъртта на Калушев може да е свързано с разкрития за престъпления или информация, която е „опасна“ за влиятелни хора или структури.

    08:05 13.02.2026

  • 44 Възмутен

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Подобно на случаите Епщайн и Джими Савил, има опити за прикриване или контрол на информацията, вместо да се разкрият всички виновни.

    08:06 13.02.2026

  • 45 Има нещо мътно

    7 2 Отговор
    Трагедията в Петрохан не е случайна, а част от по-широк контекст на злоупотреби, влияние и прикриване.

    08:07 13.02.2026

  • 46 Рабтата ясна

    5 2 Отговор
    Всичко е ясно. Кучетата са се самоубили и после са убили всички други. Обаче какво са видели тия хора, нивгаш няма стане ясно. Нали затова изтрепаха 6 човека, потенциално 7, а може и много повече да са. До седмия, оня с катастрофата можем да ги навържем, ама колко странични са убити тихо и кротко настрана от случая, не се знае

    08:12 13.02.2026

  • 47 Мисля, че

    3 2 Отговор
    Възможно е Калушев да е бил информиран за престъпления или скандални действия, което го прави потенциална мишена.

    08:13 13.02.2026

  • 48 Разумен

    4 1 Отговор
    Смъртта на Калушев може да е свързано с опит да се прикрие информация за събитията в хижата или други незаконни дейности

    08:15 13.02.2026

  • 49 Пак ли лъжеш,бе,

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    "хотелиер"?🤭🤭🤭

    08:15 13.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Обективен

    4 2 Отговор
    Възможно е вътрешно участие на структури/служби, които не искат всичко да излезе наяве.

    Коментиран от #54

    08:16 13.02.2026

  • 52 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Парадокс БГ":

    В крайна сметка аз така и не разбрах тоя Деян какъв е и какво е. Дори сега от Вас за първи път чувам, че е разпитван.
    Но ако е така и ако той е открил първите тела, със сигурност не е можел законно да напусне пределите на България, защото такива свидетели ги карат да подпишат един документ в който се казва, че са съгласни до края на следствието да не напускат НАСЕЛЕНОТО място.

    08:18 13.02.2026

  • 53 Международни примери

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Джефри Епщайн – богат и влиятелен човек, замесен в сексуални злоупотреби, смъртта му е подозрителна.
    Джими Савил – обществено разкритие на злоупотреби, полицията и властите дълго време прикриват.
    Клиф Ричард – компромиси на службите и обществото въпреки подозрения.
    Връзката:
    Правиш аналогия между Петрохан и международните случаи:
    Има човек с власт (информация) → трагедията (злоупотребите) са прикривани.
    Службите (властите) могат да се намесват или манипулират фактите.
    Целта: не се разкрива пълната истина, докато обществото настоява за справедливост.

    08:18 13.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "розов пеньоар":

    Къде, бе, Баце, в ухото ли? Щото за другото ти се е еискало 200 милиметра да е!

    08:23 13.02.2026

  • 56 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Калушай Лама от ПП-ДБ":

    Не вкарвай скачащите срещу затлъстяването в заблуда, светлоносний Лама, обясни им, че курсовете не са за деца, а само за момченца.
    Момиченцата са при Лама Десерай от ДС на ПП. И за тях да питат в училище "Космос", тия неща са космически.

    08:26 13.02.2026

  • 57 Тити на Кака

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хммммм":

    Внимавай какво гледаш и виждаш.
    Опасно е, както сам си забелязал чрез мъдростта на колегите си.
    Най-добре си избоди очите, за всеки случай!

    08:29 13.02.2026

  • 58 Къде е Деян Илиев????

    2 2 Отговор
    Ако действително има злоупотреби и прикриване, това променя начина, по който трябва да се гледа на случая в Петрохан.
    Свидетели или хора с ключови сведения могат да бъдат притискани, заплашвани или дори премахвани. Ето вече е изчезнал Деян Илиев, най-близкия човек до Калушев, който не е сред "самоубитите"!!!!

    08:30 13.02.2026

  • 59 Да не би

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Вече ми писна...":

    да са имали компрометиращи записи на някои видни наши политици и да са очистени, за да не излчзат наяве точно преди изборите и да стане втори Епщайн-гейт и у нас? Това би обяснило и присъствието на ДАНС там.

    Коментиран от #62

    08:30 13.02.2026

  • 60 Прави впечатление, че

    2 1 Отговор
    Службите и институциите мълчат и забавят действията си, особено ако замесените имат власт, пари или влияние!!!!

    08:32 13.02.2026

  • 61 Вероятност

    2 2 Отговор
    Обществото може да остане с непълна картина – истината за трагедията, причините и виновниците може да се прикрие.

    08:32 13.02.2026

  • 62 Ужас!

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да не би":

    Ами щом Шефът на ДАНС се допита до депутат от ГЕРБ дали да каже има ли вербувани сред загиналите в случая "Петрохан", смятайте накъде отиват нещата...

    08:35 13.02.2026

  • 63 Риск за свидетелите

    1 1 Отговор
    Хората, които сигнализират - очевидци, са под потенциален риск: отвличане, заплахи, преследване
    натиск да мълчат, манипулиране на тяхната роля в разследването.

    08:36 13.02.2026

  • 64 Дерзайте

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Поддържане на обществен натиск и медийно внимание често е ключово, както се видя в международните случаи (Епщайн, Савил).

    08:37 13.02.2026

  • 65 Логическа рамка

    2 1 Отговор
    Злоупотреби + прикриване = висока степен на подозрение около неочевидни смъртни случаи, изчезвания или необичайни решения.
    Това означава, че традиционната версия на трагедията може да не отразява пълната картина.
    С други думи, ако действително има злоупотреби и прикриване, всяко изчезване или смърт свързана със случая не е просто трагичен инцидент – то може да е част от опит за контрол на информацията.

    08:38 13.02.2026

  • 66 Хипотетична времева линия

    1 1 Отговор
    Преди трагедията
    Ключови хора присъстват в района: Калушев и други свидетели.
    Възможни нарушения или злоупотреби: наличие на информация или дейности, които някой иска да прикрие.
    Сигнал за потенциална опасност: ранни признаци на инцидент или заплаха за безопасността.

    08:39 13.02.2026

  • 67 Дългосрочно прикриване

    1 1 Отговор
    Частична или манипулирана информация достига до обществото.
    Обществото знае само фрагменти от случилото се.
    Възможно влияние от външни фактори (власт, пари, влияние на известни личности).

    08:40 13.02.2026

  • 68 Заключение

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    В този сценарий всяко необичайно действие или изчезване не е случайно.
    Вероятната логика: трагедия → сигнал → натиск/прикриване → изчезване на свидетел → ограничена истина в обществото.
    Това съвпада с моделите от международни случаи като Епщайн и Джими Савил: злоупотреба + прикриване → риск за свидетелите → манипулирана обществена картина.

    Коментиран от #69

    08:41 13.02.2026

  • 69 напрау си

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Заключение":

    шерлог гномс

    08:42 13.02.2026