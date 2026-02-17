Продължава разследването на случая „Петрохан – Околчица”, издирват Деян Илиев

Разследването на случая „Петрохан – Околчица” продължава, предаде NOVA.

Очаква се да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца. Продължава и издирването на Деян Илиев - мъжът, открил трите тела в хижа „Петрохан”.

От МВР вчера съобщиха, че в хижата са открити множество гилзи. По тях обаче няма следи, които да показват, че са били изстреляни от огнестрелно оръжие. От Института по криминалистика напомнят, че разкъсването на метална обшивка може да се получи и при висока температура.

Екипи на „Криминална полиция” към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление в Царево претърсиха и имота на Калушев в бургаското село Българи. По неофициална информация са открити записващи устройства на камерите, които са работили до вчера.