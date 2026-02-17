Продължава разследването на случая „Петрохан – Околчица”, издирват Деян Илиев

Разследването на случая „Петрохан – Околчица” продължава, предаде NOVA.
Очаква се да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца. Продължава и издирването на Деян Илиев - мъжът, открил трите тела в хижа „Петрохан”.
От МВР вчера съобщиха, че в хижата са открити множество гилзи. По тях обаче няма следи, които да показват, че са били изстреляни от огнестрелно оръжие. От Института по криминалистика напомнят, че разкъсването на метална обшивка може да се получи и при висока температура.
Екипи на „Криминална полиция” към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление в Царево претърсиха и имота на Калушев в бургаското село Българи. По неофициална информация са открити записващи устройства на камерите, които са работили до вчера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 мърлячи
До коментар #1 от "Деян Илиев":ма компаня
06:33 17.02.2026
3 Ще го хванат
Коментиран от #10
06:40 17.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сега
06:42 17.02.2026
6 Лопата Орешник
06:46 17.02.2026
7 Хе Хе
06:50 17.02.2026
8 Буха ха
06:58 17.02.2026
9 Добре де
07:02 17.02.2026
10 Левът
До коментар #3 от "Ще го хванат":...и Еврото...
07:10 17.02.2026
11 Гост
07:13 17.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Държавно ОПГ
07:21 17.02.2026
14 123456
Деяне дръж се !
07:23 17.02.2026
15 Любител шофьор
Коментиран от #32
07:23 17.02.2026
16 Боруна Лом
07:23 17.02.2026
17 Как така го издирват...
07:29 17.02.2026
18 Ицо
07:31 17.02.2026
19 Ицо
07:32 17.02.2026
20 Здрасти
07:32 17.02.2026
21 А ОН У МЕХИК0 ХА ХА ХА
07:33 17.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Звездите ми говорят 💫
Само заради дейността му на учител и темповете с които е развивал школата си и дейността си, може да са го гръмнали. Властта няма да позволят такава дейност.
07:36 17.02.2026
24 Последно
07:43 17.02.2026
25 Боруна Лом
07:45 17.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Парадокс
Убийците ли?
07:56 17.02.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И СЕГА ГО ИЗДИРВАТ - ВЕЧЕ Е МЪРТЪВ ТОЯ ДЕЯН НА 109%
08:06 17.02.2026
30 Васо
08:09 17.02.2026
31 Васо
08:10 17.02.2026
32 Готин беше
До коментар #15 от "Любител шофьор":, ходил съм му на гости ,това преди 45-50 години , беше женен за една близка тогава .
08:12 17.02.2026
33 Никой
Всичко са общи приказки и едва ли нещо.
08:13 17.02.2026
34 Ха-ха-ха
08:22 17.02.2026
35 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
08:23 17.02.2026