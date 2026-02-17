Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Продължава разследването на случая „Петрохан – Околчица”, издирват Деян Илиев

17 Февруари, 2026 07:22, обновена 17 Февруари, 2026 06:26 2 271 35

Очаква се да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца

Продължава разследването на случая „Петрохан – Околчица”, издирват Деян Илиев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на случая „Петрохан – Околчица” продължава, предаде NOVA.

Очаква се да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца. Продължава и издирването на Деян Илиев - мъжът, открил трите тела в хижа „Петрохан”.

От МВР вчера съобщиха, че в хижата са открити множество гилзи. По тях обаче няма следи, които да показват, че са били изстреляни от огнестрелно оръжие. От Института по криминалистика напомнят, че разкъсването на метална обшивка може да се получи и при висока температура.

Екипи на „Криминална полиция” към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление в Царево претърсиха и имота на Калушев в бургаското село Българи. По неофициална информация са открити записващи устройства на камерите, които са работили до вчера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мърлячи

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Деян Илиев":

    ма компаня

    06:33 17.02.2026

  • 3 Ще го хванат

    39 0 Отговор
    Колкото прокурорския син! Ама боли ги резето. Заплатката-тлъстата да върви…

    Коментиран от #10

    06:40 17.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега

    25 0 Отговор
    и една торба бонуси за мизерните и шашмите , нали ?

    06:42 17.02.2026

  • 6 Лопата Орешник

    36 3 Отговор
    Има множество гилзи, но те не са изстреляни с огнестрелно оръжие, а кученцата са ги мятали с прашка!

    06:46 17.02.2026

  • 7 Хе Хе

    40 3 Отговор
    По скоро замитат следите. Единственият честен беше кмета на Гинци и МВР ще гледа да му запуши устата че им разкри умишленият палеж на фуражките за заличаване на следите. Па и гилзите сами са били падали без стрелба от оръжие.

    06:50 17.02.2026

  • 8 Буха ха

    28 2 Отговор
    Гилзи бол, във фоайето и по стълбите защото там са съхранявани, а и са за оръжие голям калибър, каквото в хижата няма а и във фоайето не е горяло, но все пак са изгърмели, ама никой не ги е чул и няма запис на камерите, ама айде давай,

    06:58 17.02.2026

  • 9 Добре де

    50 1 Отговор
    Вчера пишеше ,че е заминал за Мексико с приятелката си ,службите знаят и не било проблем. И днеска го издирват ?!?! И журналисти и разследващи са гола вода

    07:02 17.02.2026

  • 10 Левът

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще го хванат":

    ...и Еврото...

    07:10 17.02.2026

  • 11 Гост

    32 0 Отговор
    И защо го търсят човека, тия абняри? Той си беше тука, да са го питали квот искат! Смеххх...

    07:13 17.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Държавно ОПГ

    27 0 Отговор
    Крий се, преди да са те намерили и самоубили под някой връх!

    07:21 17.02.2026

  • 14 123456

    21 0 Отговор
    Сетила се Мара , да се побара !
    Деяне дръж се !

    07:23 17.02.2026

  • 15 Любител шофьор

    12 0 Отговор
    На времето имаше един фотограф с широкопола мексиканска шапка, който декламираше: Кой ме вика, кой ме чука, фото Мексико е тука.

    Коментиран от #32

    07:23 17.02.2026

  • 16 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ЩЕ ГО НАМЕРЯТ,АКО НЕ СА ГО ИЗЯЛИ КУЧЕТАТА! ЯВНО ЩЕ Е ,,ИЗ КОРЕН,,!

    07:23 17.02.2026

  • 17 Как така го издирват...

    24 0 Отговор
    Нали МВР казаха, че знаят къде е. После съобщиха, че е извън страната.... Не вярвам да са го оставили без да го следят. Ако са го пуснали без да го следят, без да са го задължили да не напуска района или страната, пак не е случайно! Или ще има самоубийство или ще изчезне и никой няма да го намери. Примери много...

    07:29 17.02.2026

  • 18 Ицо

    11 1 Отговор
    По повод камерите в къщата в с.Българи, имаше интерво с адв.Рангелов, който каза още преди няколко дни, че ако прокуратурата разреши да се публикува, тъй като са с деликатно съдържание, ще се видят неща, които обясняват доста въпроси.Загатна, да обърнем внимание на действията, които се случват след антрето на къщата.Потърсете интервюто

    07:31 17.02.2026

  • 19 Ицо

    7 0 Отговор
    По повод камерите в къщата в с.Българи, имаше интерво с адв.Рангелов, който каза още преди няколко дни, че ако прокуратурата разреши да се публикува, тъй като са с деликатно съдържание, ще се видят неща, които обясняват доста въпроси.Загатна, да обърнем внимание на действията, които се случват след антрето на къщата.Потърсете интервюто

    07:32 17.02.2026

  • 20 Здрасти

    16 0 Отговор
    А той жив ли е? Що ми се струва, че повече няма да го намерят?! Не вярвам на разследващите,ни на данс ни боп, моп..

    07:32 17.02.2026

  • 21 А ОН У МЕХИК0 ХА ХА ХА

    6 1 Отговор
    Защо ли ?

    07:33 17.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Звездите ми говорят 💫

    18 3 Отговор
    Ще видите, че убийствата ще продължават. Ще се търсят още хора, които нещо знаят и ще ги самоубуват безцеремонно. Пред очите ни се извършва заличаване на свидетели и се плаща на медии и политици, да отклоняват вниманието по цял ден. Не се търсят убийците, търсят се само ученици на Ивайло, който да бъдат приключени, ако случайно нещо знаят или могат.
    Само заради дейността му на учител и темповете с които е развивал школата си и дейността си, може да са го гръмнали. Властта няма да позволят такава дейност.

    07:36 17.02.2026

  • 24 Последно

    10 0 Отговор
    в Мексико ли е или при другите екзикутирани ?

    07:43 17.02.2026

  • 25 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЩЕ ГО НАМЕРЯТ,АКО НЕ СА ГО ИЗЯЛИ КУЧЕТ.......АТА! ЯВНО ЩЕ Е ,,ИЗ КОРЕН,,!

    07:45 17.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Парадокс

    8 0 Отговор
    КОИ "издирват Деян Илиев?
    Убийците ли?

    07:56 17.02.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ДАНС ГО ПУСНАХА ДА ИЗБЯГА
    ......
    И СЕГА ГО ИЗДИРВАТ - ВЕЧЕ Е МЪРТЪВ ТОЯ ДЕЯН НА 109%

    08:06 17.02.2026

  • 30 Васо

    3 2 Отговор
    МВР u ДАНС много добре знаят къде е Деян. Горе. При Калушев. Там, където ги пратиха ДАНС. Циркаджии.

    08:09 17.02.2026

  • 31 Васо

    4 0 Отговор
    МВР u ДАНС много добре знаят къде е Деян. Горе. При Калушев. Там, където ги пратиха ДАНС.

    08:10 17.02.2026

  • 32 Готин беше

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Любител шофьор":

    , ходил съм му на гости ,това преди 45-50 години , беше женен за една близка тогава .

    08:12 17.02.2026

  • 33 Никой

    0 0 Отговор
    Че то и загинали няма като че ли.

    Всичко са общи приказки и едва ли нещо.

    08:13 17.02.2026

  • 34 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Най-верният лакей на ДАНС, МВР-то на Къдравата и КПКОНПИ - простак Хаджи Тошко Африкански с мръсния и циничен език, също се издирва! Понеже вече беше употребен от истинските убийци, по всяка нероятност са го ластисали, защото вече не им е полезен с потресаващо просташкия си език, на който биха завидели всички цигани - каруцари! Следващият, който ще изчезне ще е Крепотмана Балабана Джебчията с грозната брадавица до дългия нос! Господи, какви жалки нищожество!

    08:22 17.02.2026

  • 35 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор
    Милен, Мислене, писането на статии без съдържание е работа на Мара. Къде е тя, пак ли се е успяла.

    08:23 17.02.2026