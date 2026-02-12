Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разбиха ОПГ за имотни измами

Разбиха ОПГ за имотни измами - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинения на седем души за организирана престъпна група за имотни измами, действала от януари 2019 г. до 14 януари 2026 г. на територията на София и Перник и в областите София, Перник и Кюстендил.

Двама от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите петима като участници.

Обвинения са повдигнати и за документни престъпления и измами, а трима от обвиняемите са привлечени и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

Разследването на престъпната дейност на групата обхваща и изпиране на пари. Събрани са доказателства за участие в групата и на други, неустановени към момента лица.

Досъдебното производство е образувано на 28 април 2025 г. по сигнал на гражданин.

Събраните доказателства насочват разследването към информация за придобити от групата повече от 50 недвижими имота чрез различни престъпни схеми.

От момента на образуване на досъдебното производство групата не е могла да реализира престъпна дейност спрямо нито един имот.

Извършени са претърсвания в жилища и други имоти. Иззети са множество веществени доказателства, сред които книжа, мобилни телефони, флаш-памети, фалшиви документи и такива с невярно съдържание, голямо количество злато, както и пари.

Разпитани са множество свидетели, изискани са справки от мобилните оператори, провеждани са работни срещи между разследващите структури за координиране на всички действия.

Четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама са задържани по друго дело, един е обявен за общодържавно издирване.

На трима от обвиняемите е наложена постоянна мярка „задържане под стража“. Четвъртият е с „парична гаранция“ в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.


  • 1 кой му дреме

    4 0 Отговор
    организирана политическа група ?

    15:49 12.02.2026

  • 2 си дзън

    2 3 Отговор
    При 120 000 фирми на руснаци в БГ какво друго да се очаква - измами на поразия.

    Коментиран от #4

    15:50 12.02.2026

  • 3 1488

    3 2 Отговор
    търсете руската връзка

    Коментиран от #5

    15:52 12.02.2026

  • 4 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай-Хvй

    15:52 12.02.2026

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Да Путин е виновен ,дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета

    15:53 12.02.2026

  • 6 Расташки,

    1 0 Отговор
    Гела и други пет ...

    16:06 12.02.2026