Заловиха бус с 24 мигранти и български водач

25 Август, 2025 09:04 824 4

Основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово, обясни главен комисар Златанов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Снощи има нов заловен бус с 24 мигранти и с български водач. Това съобщи в ефира на бТВ главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. „Това е ежедневие, случва се за нас всеки ден и всяка нощ да залавяме такива групи“, посочи главен комисар Златанов. Той обясни, че бусът е заловен отново в района на село Лозенец, община Царево, където на 23 август бе задържан бус със същата бройка мигранти.

Основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово, обясни главен комисар Златанов. Той подчерта, че трафикантите от турска страна използват и дронове. Златанов увери, че българските гранични власти са в 24-часов режим на интензивна работа.

По думите на директора на „Гранична полиция“ през последната година са разбити над 15 групи за трафик, включително и при международни операции.


  • 1 браво на полисманите

    4 0 Отговор
    в други страни го легализират този бизнес . но тук явно няма наредба . едните се крият , а другите наблюдават трасетата . щом се организират от години , значи някои групи ги организират . спират 90 процента , но 10 процента успяват . вълната се усилва .

    09:14 25.08.2025

  • 2 нннн

    7 1 Отговор
    Откъдето са минали, началниците(офицери и др.)
    да се разжалват и уволнят!
    Армия, полиция и разни служби каква по- важна работа имат от опазване на границата? На ден минават толкова нарушители, колкото преди ,,демокрацията" за три години минаваха.

    09:16 25.08.2025

  • 3 то граница няма

    5 0 Отговор
    предполагам има маршрутки през браздата

    09:29 25.08.2025

  • 4 А хиляди

    4 0 Отговор
    не заловиха !

    09:39 25.08.2025