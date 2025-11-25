Новини
Крими »
Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, таксата била от 4000 до 15 000 евро на човек

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, таксата била от 4000 до 15 000 евро на човек

25 Ноември, 2025 17:05 718 13

  • мрежа-
  • трафик-
  • мигранти

Открити са 25 мигранти, сред които жени и деца, в апартамент в София

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, таксата била от 4000 до 15 000 евро на човек - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализирана полицейска операция, проведена на 23 ноември, е неутрализирала организирана престъпна група за трафик на мигранти на територията на България. Обвинени са 10 души, двама от които като ръководители. В хода на акцията, осъществена в сътрудничество с Европол и румънската полиция, са открити 25 нелегални мигранти, сред които жени и деца, настанени в квартири в София. Това обявиха на съвместен брифинг от прокуратурата и МВР.

Операцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. В нея са участвали служители на ГДБОП, ГД „Национална полиция“, ГД „Гранична полиция“, СДВР и ДАНС. По покана на прокуратурата са се включили и представители на Европол, румънската гранична полиция и международната организация за борба с транснационалната престъпност СЕЛЕК.

В рамките на разследването са извършени претърсвания на адреси в София и Перник. В два апартамента в столицата, наети от сирийски граждани, са открити общо 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които е имало жени и деца. Иззети са веществени доказателства, включително телефони, лаптопи, радиостанции, както и парична сума в размер на около 50 000 евро.

Като обвиняеми са привлечени общо 10 лица - двама като ръководители на групата и осем като участници. Според прокуратурата групата е създадена с користна цел. За всички обвиняеми е постановено задържане до 72 часа, като в Софийски градски съд са внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Комисар Кристиян Горянов от ГДБОП уточни, че става дума за престъпна мрежа, в която няколко организирани групи си взаимодействат и си разпределят маршрута. Според комисар Николай Спасов от ГД „Гранична полиция“ мрежата е наблюдавана от година и половина, като са документирани над 30 вторични престъпления. Организаторите на групата не са български граждани, а българите в схемата са изпълнявали само помощни функции като превоз и логистика. Преминаването на българо-турската граница е ставало както през „зелена граница“, така и чрез тайници в камиони и микробуси през ГКПП.

Таксата за прекарване е варирала от 4000 до 15 000 евро на човек в зависимост от начина на преминаване и крайната дестинация, която най-често е била Германия, Италия или Франция. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали

    3 2 Отговор
    Се сещате, че всеки хванат мигрант остава тук вместо да успее да се прехвърли в западна Европа. Така че не знам за кого е добра тази новина, но със сигурност не за гражданите.

    Коментиран от #12

    17:08 25.11.2025

  • 2 Майна

    7 1 Отговор
    Въх...
    Те досега не знаеха, а..?
    Голям пиар започна..

    Коментиран от #10

    17:08 25.11.2025

  • 3 Тома

    6 1 Отговор
    А колко гранични полицай са задържани защото и те са вътре в далаверата

    17:10 25.11.2025

  • 4 козметичен салон Сияна, скубене на вежди

    2 1 Отговор
    на бг граница 50 лв и те пускат
    аз тъй влезох в бг от турция

    17:10 25.11.2025

  • 5 БРАВО

    3 0 Отговор
    И ся кво, вместо да заминават за Германистан или аФриканция, ще ги храннутим у нас. Пускайте ги да инават без регистриране, иначе ни връщат само най-големите бoклyци. Нали затова ни вкараха в Шенген.

    17:11 25.11.2025

  • 6 има и напористи

    4 0 Отговор
    заптийки моми
    рамо до рамо с заптиетата озаптяват пришълците

    и кво сега ще ги регистрират муджехидините
    после ще се доберат до германия
    и като поискат социални помощи там
    ни ги връщат по дъблинското споразумение
    да се мотаят около духалите в софия

    17:16 25.11.2025

  • 7 ясно пак ще чуваме за тях догодина

    4 0 Отговор
    Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.

    17:19 25.11.2025

  • 8 От ключарите в

    5 0 Отговор
    арестите и затворите до граничните на влизане и излизане всички са в кюпа !

    17:20 25.11.2025

  • 9 25 открили ,

    4 0 Отговор
    250 000 не !

    17:22 25.11.2025

  • 10 Ко каза

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Ама тарифите са им ясни.🤣

    17:22 25.11.2025

  • 11 Десен сектор

    3 1 Отговор
    Връщайте ги от където са дошли...ако не са съгласни ...дайте да изнасилим жените на тези емигранти пред очите им и после да изнасилим и тях мъжете с бутилки от бира ,,,ДА ЖИВЕЕ ЧИСТА РАСОВО ЕВРОПА...

    РАСОВА ХИГИЕНА И СМЪ-РТ ЗА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ ЕВРЕЙСКАТА АНТИФА

    17:23 25.11.2025

  • 12 С удоудоволствие тези патладжани

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    трябва да бъдат превърнати в котешка или кучешка храна. Самите те осъзнават че са безсмислени като съществуване на света.

    17:33 25.11.2025

  • 13 Да проверат

    2 0 Отговор
    Във Факлутета.

    Ромките пазаруват малки минерални води със стекове. Едва ли ги раздават на чаветата.

    17:40 25.11.2025