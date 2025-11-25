Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, таксата била от 4000 до 15 000 евро на човек

Специализирана полицейска операция, проведена на 23 ноември, е неутрализирала организирана престъпна група за трафик на мигранти на територията на България. Обвинени са 10 души, двама от които като ръководители. В хода на акцията, осъществена в сътрудничество с Европол и румънската полиция, са открити 25 нелегални мигранти, сред които жени и деца, настанени в квартири в София. Това обявиха на съвместен брифинг от прокуратурата и МВР.
Операцията е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. В нея са участвали служители на ГДБОП, ГД „Национална полиция“, ГД „Гранична полиция“, СДВР и ДАНС. По покана на прокуратурата са се включили и представители на Европол, румънската гранична полиция и международната организация за борба с транснационалната престъпност СЕЛЕК.
В рамките на разследването са извършени претърсвания на адреси в София и Перник. В два апартамента в столицата, наети от сирийски граждани, са открити общо 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които е имало жени и деца. Иззети са веществени доказателства, включително телефони, лаптопи, радиостанции, както и парична сума в размер на около 50 000 евро.
Като обвиняеми са привлечени общо 10 лица - двама като ръководители на групата и осем като участници. Според прокуратурата групата е създадена с користна цел. За всички обвиняеми е постановено задържане до 72 часа, като в Софийски градски съд са внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Комисар Кристиян Горянов от ГДБОП уточни, че става дума за престъпна мрежа, в която няколко организирани групи си взаимодействат и си разпределят маршрута. Според комисар Николай Спасов от ГД „Гранична полиция“ мрежата е наблюдавана от година и половина, като са документирани над 30 вторични престъпления. Организаторите на групата не са български граждани, а българите в схемата са изпълнявали само помощни функции като превоз и логистика. Преминаването на българо-турската граница е ставало както през „зелена граница“, така и чрез тайници в камиони и микробуси през ГКПП.
Таксата за прекарване е варирала от 4000 до 15 000 евро на човек в зависимост от начина на преминаване и крайната дестинация, която най-често е била Германия, Италия или Франция. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали
Коментиран от #12
17:08 25.11.2025
2 Майна
Те досега не знаеха, а..?
Голям пиар започна..
Коментиран от #10
17:08 25.11.2025
3 Тома
17:10 25.11.2025
4 козметичен салон Сияна, скубене на вежди
аз тъй влезох в бг от турция
17:10 25.11.2025
5 БРАВО
17:11 25.11.2025
6 има и напористи
рамо до рамо с заптиетата озаптяват пришълците
и кво сега ще ги регистрират муджехидините
после ще се доберат до германия
и като поискат социални помощи там
ни ги връщат по дъблинското споразумение
да се мотаят около духалите в софия
17:16 25.11.2025
7 ясно пак ще чуваме за тях догодина
17:19 25.11.2025
8 От ключарите в
17:20 25.11.2025
9 25 открили ,
17:22 25.11.2025
10 Ко каза
До коментар #2 от "Майна":Ама тарифите са им ясни.🤣
17:22 25.11.2025
11 Десен сектор
РАСОВА ХИГИЕНА И СМЪ-РТ ЗА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ ЕВРЕЙСКАТА АНТИФА
17:23 25.11.2025
12 С удоудоволствие тези патладжани
До коментар #1 от "Нали":трябва да бъдат превърнати в котешка или кучешка храна. Самите те осъзнават че са безсмислени като съществуване на света.
17:33 25.11.2025
13 Да проверат
Ромките пазаруват малки минерални води със стекове. Едва ли ги раздават на чаветата.
17:40 25.11.2025