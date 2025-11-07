Новини
Крими »
Директорът на „Гранична полиция“: С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото

Директорът на „Гранична полиция“: С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото

7 Ноември, 2025 08:48 2 308 60

  • гранична полиция-
  • мигранти-
  • гонка

Той потвърди, че шестима мигранти са загинали вследствие на удара

Директорът на „Гранична полиция“: С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шестима души са загинали при гонката между автомобил с мигранти и екип на "Гранична полиция" в района на Бургас, потвърди в ефира на бТВ главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

Колата, която падна в езерото Вая, е с румънска регистрация и е шофирана от румънски водач. В нея е имало 10 души заедно с шофьора.

"Цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути", каза Антон Златанов.

„Около 21,20 ч. патрул забелязва изключително агресивното и бързо управление на автомобила и се опитал да го спре. Той не се подчинил“, каза той.

Полицията е използвала шипове, за да се опита да спре автомобила. Шофьорът се опитал да ги избегне и така паднал с автомобила в езерото.

При удара шестимата мигранти загиват, а на другите трима души и на шофьора е оказана медицинска помощ.

Тримата мигранти са казали, че са от Афганистан.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 граница няма

    37 3 Отговор
    последните 36 години, всичко е бизнес там

    08:50 07.11.2025

  • 2 хихи

    37 7 Отговор
    5хилядниците яко се изложиха.
    Дано следващия път няма жертви пешеходци...

    08:51 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ми да бяха

    37 8 Отговор
    Им препречили пътя с някоя патрулка. Те там имат опит в това

    08:53 07.11.2025

  • 5 Мда

    34 4 Отговор
    добре свършена работа !

    Коментиран от #8

    08:55 07.11.2025

  • 6 Някой

    36 2 Отговор
    Я имало и полицаи, които си вършат работата и не взимат пари от мигрантите. Жалко че не рабогят на границата, ако честни палицои работеха на границата сега тези шестимата още щяха да са в Турция.
    Рибата се вмирисва откъм главата.

    Коментиран от #54

    08:57 07.11.2025

  • 7 Иван

    23 3 Отговор
    Чудесна новина . Браво

    08:58 07.11.2025

  • 8 Трябва

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    да има и добри новини

    08:58 07.11.2025

  • 9 1488

    6 29 Отговор
    утре може да сте вие и семейството ви

    Коментиран от #31, #57

    08:58 07.11.2025

  • 10 Оставка

    22 11 Отговор
    Министъра и този натегач Златанов вън от системата

    08:58 07.11.2025

  • 11 Чудя се …

    7 4 Отговор
    Следователно кой е виновен.?

    Коментиран от #34

    09:00 07.11.2025

  • 12 Весело

    21 4 Отговор
    Златанов добри рушвети ли плащат трафикантите? Та не ги връщате още на границата, а колегите ви ги неутрализират чак в Бургас.

    09:01 07.11.2025

  • 13 РЕАЛИСТ

    14 25 Отговор
    Добре, ама със заграждения и шипове се спират обирджии на банка, терористи и серийни убийци. Това в кола с нещастници, търсещи по-хубав живот. Можеше вътре да има и жени и деца. И като ги хванеш, кво? Ще ги настаняваш, ще ги обличаш, ще ги храниш. Ако минат България, прав им път. Те са транзит през нас.

    Коментиран от #23, #44, #45, #48

    09:02 07.11.2025

  • 14 Браво добра работа

    16 10 Отговор
    БРАВО добра работа! Всеки път да е така! Заслужихте заплатите! Няма какво да се оправдавате.

    Коментиран от #37

    09:04 07.11.2025

  • 15 Дедо

    24 2 Отговор
    Щом не са спрели, след подаден сигнал вината си е тяхна . Трябва присъдите да са жестоки и дълго за трафиканти .

    09:04 07.11.2025

  • 16 ООрана държава

    11 21 Отговор
    Покрай водоеми слагат ли се шипове бе убиици?

    Коментиран от #35, #38, #42

    09:05 07.11.2025

  • 17 Мдаааа

    22 0 Отговор
    А защо и как изобщо са преминали границата. Някой е прибрал тлъсти пачки. Едни ги пускат за пари, други ги гонят пак за пари, а те взеха, че се изтрепаха и следващите на границата ще са без пари.
    .

    09:05 07.11.2025

  • 18 Поредните убийства на МВР

    15 21 Отговор
    Какво да чакаме от общество в България, което смята, че полицаите мутри не са убийци? аа?
    В Щатите ще лежат до живот за акцията с умишлено поставяне на шипове на това място за 6 жертви.

    Коментиран от #22

    09:06 07.11.2025

  • 19 1234

    7 3 Отговор
    а не можа ли таз помощ да се забави бе за какво са се разбързали,по често ползвайте шипове и край езера,спестяват се пари, а ко стана с кегите трафиканти уж маскирани кат вас

    09:07 07.11.2025

  • 20 Добре

    19 2 Отговор
    Ама щом са бягали останалите трябваше да ги застреляте - така се охранява граница. Хем щеше да е урок за останалите. И не трябва да се оправдавате какво се е случило, а направо отивайте при тъп ия министър да Ви награди. Само мъртвия сезон и късния час са причина за липса на съпътстващи инцидента жертви. Който познава мястото знае за какво говоря.

    09:08 07.11.2025

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 7 Отговор
    Пак, като не са ги гонили до Видин и не са се обърнали в река Дунав! Защо не са преградили Пода - лесно щяха да изпратят патрулка от Бургас? Така щяха да предотвратят опасно преследване в града. Отново допуснат инцидент с кола, дето е блъсната! Малоумници!

    Коментиран от #28

    09:08 07.11.2025

  • 22 факуса

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Поредните убийства на МВР":

    в щатите щяха ги гръмнат още на границата

    09:09 07.11.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 3 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Абе стига с тия
    "нещастни жени и деца"
    а те все С БРАДИ❗
    Да бяха минали с паспорти през КПП❗

    Коментиран от #30

    09:12 07.11.2025

  • 24 Браво!

    10 2 Отговор
    Така се прави.

    09:12 07.11.2025

  • 25 бравос

    8 1 Отговор
    хитрите мигранти каналджии , радикалисти изядоха дървото . следващия път пак да ги хванат . 80 процента хващани е повече от добре . а да действат година е малко странно . никой да не ги надуши . други пъти поне от ЕС някоя държава ги хваща . но вече не ги гонкат за тероризам , наркотици , убииства , сгазвания на граждани с кола , катастрофи . правят се че не знаят български . а като им дадат паспорт избягват .

    09:13 07.11.2025

  • 26 От ЮАР

    9 10 Отговор
    Пълни некадърници и фактически убийци са тия полицаи. И да нямаше езеро, при висока скорост, със сигурност щяха да се пребият хората. Тия полицаи са извършили ПРЕДУМИШЛЕНО убийство.

    09:17 07.11.2025

  • 27 Мало е живот в техните глави

    9 7 Отговор
    Колко трябе да си мало.... за да туриш шипове до Гьоло ? Сите барбар с началнико им и обучителите ги изпратете на борсата. Това е живио пример за неуважение на живото...

    Коментиран от #41

    09:18 07.11.2025

  • 28 В Щатите

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    сигурно щяха да лежат до живот както казваш, ама не полицаите. А пък там за парите то е друга тема.

    09:19 07.11.2025

  • 29 БАНко

    6 6 Отговор
    ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ПОЛИЦИЯТА ПО СВЕТА - ,, ДА ОПАЗИТЕ СВОЯ И ЖИВОТА НА НАРУШИТЕЛИТЕ " !!!! В БУРГАС ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ ШЕФОВЕТЕ ПОЛИЦАИ ЗАПОВЯДАХА НА ДЕЖУРНИТЕ С АВТОМОБИЛ ДА СЕ САМОУБИЯТ ЗАСТАВЯЙКИ ПРЕД АВТОБУСА , А ДНЕС УБИХА ОЩЕ ШЕСТИМА .....БЯГАЩИ ОТ ВОЙНИТЕ НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА !!!

    Коментиран от #52

    09:21 07.11.2025

  • 30 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти не беше ли същият през 90-те. Що българи емигрираха по Канада, Австралия, Германия. Други бачкаха по Холандия , Испания и Гърция не незаконно. От Израел що българи качиха по самолетите. Сега стана европеец и пляскаш паспорта на гишето.

    Коментиран от #50

    09:22 07.11.2025

  • 31 Георги

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    утре може, "ние и семейството ми" да возим нелегални мигранти, да не спрем на полицейска палка, да се гоним с полицията половин час и да препочетем да скочим в езерото за да не минем през шипове ?!?!? Неискам да споря с тебе, ама е малко вероятно.

    09:23 07.11.2025

  • 32 йкасйка

    6 9 Отговор
    е наще полицаи са така, първо трепят, после задават въпроси.
    чиста форма на екзекуция.
    че и заради тях данъците ни дигат, да има пари за заплати...
    каква е таз държава ?

    09:23 07.11.2025

  • 33 Този пребиваше протестиращи

    13 4 Отговор
    Жалък ненормалник

    09:24 07.11.2025

  • 34 Пампаец

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чудя се …":

    Конкретно за случаят е виновен румънският шофьор който за постъпката си трябва да отнесе минимум 20 години ефективен затвор . Виновни са и депутатите, които още не са вдигнали наказанието за трафик на хора на минимум 10 години ефективен затвор плюс конфискация имуществото на трафиканта ! Защото именно депутатите пишат законите , които след това полицаите прилагат . В Гърция те съдят жестоко дори , ако вземеш на автостоп 1 незаконен мигрант без да знаеш , че е такъв ! За това там такива трафици на мигранти по гръцките пътища са голямо изключение !

    09:24 07.11.2025

  • 35 Амии

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Слагат се шипове навсякъде, където бягат престъници с коли - ясно. А пък там езеро, пропаст, дърво - всичко на късмет.

    09:25 07.11.2025

  • 36 Чукча писател

    5 10 Отговор
    Вместо да си подаде оставката, той интервюта дава за мвдиите.

    09:26 07.11.2025

  • 37 разбор

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Браво добра работа":

    При първото разстилане на лентата с шипове 6 жертви.Чудното е защо не са спрели и на какво се надяват.Къде ще избягат?Тук не е Сибир.

    09:26 07.11.2025

  • 38 Адолф

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Разбира се че се слагат! Щом не се подчиняват на полицейско разпореждане и застрашават живота на българските граждани трябва да бъдат спряни на всяка цена тия престъпници! Ако искаш може да попиташ и семействата на загиналите полицаи в следствие гонки с такива престъпници дали се слагат шипове или не.

    Коментиран от #40

    09:29 07.11.2025

  • 39 Бай той Толстой

    6 6 Отговор
    Нашата милиция я бива само да се крие в храстите!

    09:34 07.11.2025

  • 40 ООрана държава

    2 12 Отговор

    До коментар #38 от "Адолф":

    Не са загивали полицай в гонки с мигранти! Ония пред автобуса се самоубиха! Няма как да спреш автобус с 1400 килограма патрулка изпречена на пътя му

    09:34 07.11.2025

  • 41 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мало е живот в техните глави":

    Шиповете требе се слага така че да бъдат лесно заобикаляни от престъпниците. Те затова са измислени нали.

    09:35 07.11.2025

  • 42 Така се прави

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Виждаш ли бай Дончо какво прави по Карибите? Всяка лодка която му се струва че превозва наркотици се потапя заедно с екипажа. Тоест покрай сухото гори и мокрото. А моето мнение е, че сега трябва водача да го заключат с останалите трима и да им кажат, изрежете му се по три пъти и ви пускаме. Да видим дали други мъже ще имат мерак да стават жени .

    09:38 07.11.2025

  • 43 Герп боклуци

    11 3 Отговор
    Ако мвр и гранична си бяха свършили работата нямаше да се гонят с мигранти и каналджии по пътищата, щяха да са заловени още по границата докато се товарят

    09:39 07.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 федрос

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Да им го миришеш на тия "нещастни" "хора"! Не си виждал вмирисани, гнусни, нагли мигранти на живо. Качи се в метрото в София да видиш как се провират през загражденията без да плащат и нарочно стоят на вратите, за да пречат на хората.

    09:41 07.11.2025

  • 46 Кую

    5 1 Отговор
    Много завоалирана статия. Действали са също както във Смело оръжие умниците. От Китен до Бургас не е 34 минути.

    09:42 07.11.2025

  • 47 Василеску

    3 2 Отговор
    Имах приятел полицай (и други). Но този беше станал с връзки; не можеше да кара мотор хич, кола трудно. Мотциклетът го подкара със зор 200 метра направо, за да получи правоспособност. Беше точно 100 кг и не можеше да тича. Не коментирам заплатите, те са им дадени да пазят управляващите. Но не могат да стигнат никого, когото са подгонили. Просто и те са неможачи като тези, които пазят

    Коментиран от #53

    09:42 07.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Толкова

    2 5 Отговор
    ви е мозъка и компетентността ! Нулев професионализъм . Носете си греховете !

    09:44 07.11.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Ти реалист, колкото хиените са тревопасни❗
    Нито съм бягал нелегално,
    нито сега пляскам по границата паспорти❗
    Ама за тебе ИСТИНАТА е като в "1984"
    и онова Министерство на Лъжата‼️

    09:46 07.11.2025

  • 51 Здрасти

    1 4 Отговор
    : С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото - това звучи като "едното по възрастен беше, дригия по-стар"

    Коментиран от #55

    09:48 07.11.2025

  • 52 Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "БАНко":

    Ти правиш ли разлика между нарушение и престъпление ? За нарушението се налага административно наказание . За престъплението се налага предвиденото в Наказателният Кодекс наказание . Първо учи , сетне дращи ! За да не вземеш сетне да ревеш , че ти е виновен целият свят за това , че си маргинал .

    09:51 07.11.2025

  • 53 Рогач

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Василеску":

    Кажи ми какви са ти приятелите ти и ще ти кажа какъв си ти ! Щом описваният от теб ти е приятел значи , че и ти си същият като него .

    10:05 07.11.2025

  • 54 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Някой ,не знаем кой си и си оставаш Никой ...границата не е футболна врата и вратарите пропускат макар че не искат ама се случва ....дори и на най добрите ...

    10:10 07.11.2025

  • 55 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Здрасти":

    А Здрасти чети на ред бе не през пръсти .....,,опита да избегне шиповете ,,, пише го ама по добре да плюем щото имаме проблем с полицията нали ....

    10:14 07.11.2025

  • 56 означава че МВР

    1 0 Отговор
    ги е убило , браво сигурно са горди от себе си , но за всяко безсмислено убийство има възмездие

    10:14 07.11.2025

  • 57 Бай този

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Не и ако спираш на полицейски сигнал........

    10:15 07.11.2025

  • 58 заплатаджии

    1 0 Отговор
    при заплата 5 500 лв + бобуси + рушвети, няма как да е друго

    10:32 07.11.2025

  • 59 шаа

    0 0 Отговор
    добре свършена работа. вината е на шофьора и на граничните, които са ги допуснали да влязат.

    10:36 07.11.2025

  • 60 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    60% успеваемост бива за начало. Следващият път с базука.

    10:40 07.11.2025