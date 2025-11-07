Директорът на „Гранична полиция“: С шипове се опитахме да спрем колата с мигранти и тя падна в езерото

Шестима души са загинали при гонката между автомобил с мигранти и екип на "Гранична полиция" в района на Бургас, потвърди в ефира на бТВ главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.
Колата, която падна в езерото Вая, е с румънска регистрация и е шофирана от румънски водач. В нея е имало 10 души заедно с шофьора.
"Цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути", каза Антон Златанов.
„Около 21,20 ч. патрул забелязва изключително агресивното и бързо управление на автомобила и се опитал да го спре. Той не се подчинил“, каза той.
Полицията е използвала шипове, за да се опита да спре автомобила. Шофьорът се опитал да ги избегне и така паднал с автомобила в езерото.
При удара шестимата мигранти загиват, а на другите трима души и на шофьора е оказана медицинска помощ.
Тримата мигранти са казали, че са от Афганистан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 граница няма
08:50 07.11.2025
2 хихи
Дано следващия път няма жертви пешеходци...
08:51 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ми да бяха
08:53 07.11.2025
5 Мда
Коментиран от #8
08:55 07.11.2025
6 Някой
Рибата се вмирисва откъм главата.
Коментиран от #54
08:57 07.11.2025
7 Иван
08:58 07.11.2025
8 Трябва
До коментар #5 от "Мда":да има и добри новини
08:58 07.11.2025
9 1488
Коментиран от #31, #57
08:58 07.11.2025
10 Оставка
08:58 07.11.2025
11 Чудя се …
Коментиран от #34
09:00 07.11.2025
12 Весело
09:01 07.11.2025
13 РЕАЛИСТ
Коментиран от #23, #44, #45, #48
09:02 07.11.2025
14 Браво добра работа
Коментиран от #37
09:04 07.11.2025
15 Дедо
09:04 07.11.2025
16 ООрана държава
Коментиран от #35, #38, #42
09:05 07.11.2025
17 Мдаааа
.
09:05 07.11.2025
18 Поредните убийства на МВР
В Щатите ще лежат до живот за акцията с умишлено поставяне на шипове на това място за 6 жертви.
Коментиран от #22
09:06 07.11.2025
19 1234
09:07 07.11.2025
20 Добре
09:08 07.11.2025
21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #28
09:08 07.11.2025
22 факуса
До коментар #18 от "Поредните убийства на МВР":в щатите щяха ги гръмнат още на границата
09:09 07.11.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Абе стига с тия
"нещастни жени и деца"
а те все С БРАДИ❗
Да бяха минали с паспорти през КПП❗
Коментиран от #30
09:12 07.11.2025
24 Браво!
09:12 07.11.2025
25 бравос
09:13 07.11.2025
26 От ЮАР
09:17 07.11.2025
27 Мало е живот в техните глави
Коментиран от #41
09:18 07.11.2025
28 В Щатите
До коментар #21 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":сигурно щяха да лежат до живот както казваш, ама не полицаите. А пък там за парите то е друга тема.
09:19 07.11.2025
29 БАНко
Коментиран от #52
09:21 07.11.2025
30 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ти не беше ли същият през 90-те. Що българи емигрираха по Канада, Австралия, Германия. Други бачкаха по Холандия , Испания и Гърция не незаконно. От Израел що българи качиха по самолетите. Сега стана европеец и пляскаш паспорта на гишето.
Коментиран от #50
09:22 07.11.2025
31 Георги
До коментар #9 от "1488":утре може, "ние и семейството ми" да возим нелегални мигранти, да не спрем на полицейска палка, да се гоним с полицията половин час и да препочетем да скочим в езерото за да не минем през шипове ?!?!? Неискам да споря с тебе, ама е малко вероятно.
09:23 07.11.2025
32 йкасйка
чиста форма на екзекуция.
че и заради тях данъците ни дигат, да има пари за заплати...
каква е таз държава ?
09:23 07.11.2025
33 Този пребиваше протестиращи
09:24 07.11.2025
34 Пампаец
До коментар #11 от "Чудя се …":Конкретно за случаят е виновен румънският шофьор който за постъпката си трябва да отнесе минимум 20 години ефективен затвор . Виновни са и депутатите, които още не са вдигнали наказанието за трафик на хора на минимум 10 години ефективен затвор плюс конфискация имуществото на трафиканта ! Защото именно депутатите пишат законите , които след това полицаите прилагат . В Гърция те съдят жестоко дори , ако вземеш на автостоп 1 незаконен мигрант без да знаеш , че е такъв ! За това там такива трафици на мигранти по гръцките пътища са голямо изключение !
09:24 07.11.2025
35 Амии
До коментар #16 от "ООрана държава":Слагат се шипове навсякъде, където бягат престъници с коли - ясно. А пък там езеро, пропаст, дърво - всичко на късмет.
09:25 07.11.2025
36 Чукча писател
09:26 07.11.2025
37 разбор
До коментар #14 от "Браво добра работа":При първото разстилане на лентата с шипове 6 жертви.Чудното е защо не са спрели и на какво се надяват.Къде ще избягат?Тук не е Сибир.
09:26 07.11.2025
38 Адолф
До коментар #16 от "ООрана държава":Разбира се че се слагат! Щом не се подчиняват на полицейско разпореждане и застрашават живота на българските граждани трябва да бъдат спряни на всяка цена тия престъпници! Ако искаш може да попиташ и семействата на загиналите полицаи в следствие гонки с такива престъпници дали се слагат шипове или не.
Коментиран от #40
09:29 07.11.2025
39 Бай той Толстой
09:34 07.11.2025
40 ООрана държава
До коментар #38 от "Адолф":Не са загивали полицай в гонки с мигранти! Ония пред автобуса се самоубиха! Няма как да спреш автобус с 1400 килограма патрулка изпречена на пътя му
09:34 07.11.2025
41 Така е
До коментар #27 от "Мало е живот в техните глави":Шиповете требе се слага така че да бъдат лесно заобикаляни от престъпниците. Те затова са измислени нали.
09:35 07.11.2025
42 Така се прави
До коментар #16 от "ООрана държава":Виждаш ли бай Дончо какво прави по Карибите? Всяка лодка която му се струва че превозва наркотици се потапя заедно с екипажа. Тоест покрай сухото гори и мокрото. А моето мнение е, че сега трябва водача да го заключат с останалите трима и да им кажат, изрежете му се по три пъти и ви пускаме. Да видим дали други мъже ще имат мерак да стават жени .
09:38 07.11.2025
43 Герп боклуци
09:39 07.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 федрос
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Да им го миришеш на тия "нещастни" "хора"! Не си виждал вмирисани, гнусни, нагли мигранти на живо. Качи се в метрото в София да видиш как се провират през загражденията без да плащат и нарочно стоят на вратите, за да пречат на хората.
09:41 07.11.2025
46 Кую
09:42 07.11.2025
47 Василеску
Коментиран от #53
09:42 07.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Толкова
09:44 07.11.2025
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Ти реалист, колкото хиените са тревопасни❗
Нито съм бягал нелегално,
нито сега пляскам по границата паспорти❗
Ама за тебе ИСТИНАТА е като в "1984"
и онова Министерство на Лъжата‼️
09:46 07.11.2025
51 Здрасти
Коментиран от #55
09:48 07.11.2025
52 Питам
До коментар #29 от "БАНко":Ти правиш ли разлика между нарушение и престъпление ? За нарушението се налага административно наказание . За престъплението се налага предвиденото в Наказателният Кодекс наказание . Първо учи , сетне дращи ! За да не вземеш сетне да ревеш , че ти е виновен целият свят за това , че си маргинал .
09:51 07.11.2025
53 Рогач
До коментар #47 от "Василеску":Кажи ми какви са ти приятелите ти и ще ти кажа какъв си ти ! Щом описваният от теб ти е приятел значи , че и ти си същият като него .
10:05 07.11.2025
54 АБВ
До коментар #6 от "Някой":Някой ,не знаем кой си и си оставаш Никой ...границата не е футболна врата и вратарите пропускат макар че не искат ама се случва ....дори и на най добрите ...
10:10 07.11.2025
55 АБВ
До коментар #51 от "Здрасти":А Здрасти чети на ред бе не през пръсти .....,,опита да избегне шиповете ,,, пише го ама по добре да плюем щото имаме проблем с полицията нали ....
10:14 07.11.2025
56 означава че МВР
10:14 07.11.2025
57 Бай този
До коментар #9 от "1488":Не и ако спираш на полицейски сигнал........
10:15 07.11.2025
58 заплатаджии
10:32 07.11.2025
59 шаа
10:36 07.11.2025
60 Пилотът Гошу
10:40 07.11.2025