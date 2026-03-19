70-годишен рапър припадна пред публиката, докато висеше от тавана (ВИДЕО)

Британският рапър Пийт Боудич, част от дуото Pete & Bas, припадна по време на концерт и остана да виси във въздуха, прикрепен към сценична конструкция, по време на участие в Чикаго, съобщават международни медии.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта, като видео, публикувано в официалния профил на дуото в Instagram, показва как изпълнителят рапира, окачен с предпазен колан над сцената. В разгара на изпълнението обаче Боудич губи съзнание пред очите на публиката.

Кадрите показват как главата му се отпуска напред, ръцете му падат безжизнено, а микрофонът се изплъзва и пада на сцената. В същото време танцьорите под него продължават изпълнението си, докато той остава да виси на няколко метра над тях.

След инцидента както Боудич, така и неговият партньор Базил Белгрейв използваха социалните мрежи, за да уверят феновете си, че състоянието му е стабилизирано. В официално изявление екипът на дуото посочи: „Бихме искали да се извиним за снощното шоу. Добрата новина е, че Пийт вече е в стабилно състояние.“

От екипа допълниха: „Ще възстановим средствата на всички притежатели на билети“, като уточниха, че планираните дати от европейското турне ще се проведат по график.

Дуото Pete & Bas придобива популярност през последните години с нестандартния си стил и напредналата възраст на изпълнителите, която контрастира с типичния образ на хип-хоп сцената. И двамата са над 70-годишни. Кариерата на Боудич в музиката започва сравнително късно – през 2017 г., след като се вдъхновява от хип-хоп музика, която неговата внучка слуша, съобщава BBC News.

По-късно той кани своя дългогодишен приятел Белгрейв да се присъедини към него, като двамата създават Pete & Bas и издават десетки сингли. Песента им Shut Ya Mouth от 2017 г. се превръща във вирусен хит в YouTube и поставя началото на бързо нарастващата им популярност.

През последните години дуото реализира международни турнета, натрупва милиони последователи онлайн и си сътрудничи с утвърдени имена от индустрията, сред които и T-Pain.