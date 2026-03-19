Новини
Любопитно »
70-годишен рапър припадна пред публиката, докато висеше от тавана (ВИДЕО)

19 Март, 2026 17:31 816 5

  • рапър-
  • инцидент-
  • припадък-
  • публика-
  • концерт

Рап дуото Pete & Bas публикува видео от инцидента в страницата си

70-годишен рапър припадна пред публиката, докато висеше от тавана (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският рапър Пийт Боудич, част от дуото Pete & Bas, припадна по време на концерт и остана да виси във въздуха, прикрепен към сценична конструкция, по време на участие в Чикаго, съобщават международни медии.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта, като видео, публикувано в официалния профил на дуото в Instagram, показва как изпълнителят рапира, окачен с предпазен колан над сцената. В разгара на изпълнението обаче Боудич губи съзнание пред очите на публиката.

Кадрите показват как главата му се отпуска напред, ръцете му падат безжизнено, а микрофонът се изплъзва и пада на сцената. В същото време танцьорите под него продължават изпълнението си, докато той остава да виси на няколко метра над тях.

След инцидента както Боудич, така и неговият партньор Базил Белгрейв използваха социалните мрежи, за да уверят феновете си, че състоянието му е стабилизирано. В официално изявление екипът на дуото посочи: „Бихме искали да се извиним за снощното шоу. Добрата новина е, че Пийт вече е в стабилно състояние.“

От екипа допълниха: „Ще възстановим средствата на всички притежатели на билети“, като уточниха, че планираните дати от европейското турне ще се проведат по график.

Дуото Pete & Bas придобива популярност през последните години с нестандартния си стил и напредналата възраст на изпълнителите, която контрастира с типичния образ на хип-хоп сцената. И двамата са над 70-годишни. Кариерата на Боудич в музиката започва сравнително късно – през 2017 г., след като се вдъхновява от хип-хоп музика, която неговата внучка слуша, съобщава BBC News.

По-късно той кани своя дългогодишен приятел Белгрейв да се присъедини към него, като двамата създават Pete & Bas и издават десетки сингли. Песента им Shut Ya Mouth от 2017 г. се превръща във вирусен хит в YouTube и поставя началото на бързо нарастващата им популярност.

През последните години дуото реализира международни турнета, натрупва милиони последователи онлайн и си сътрудничи с утвърдени имена от индустрията, сред които и T-Pain.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха,ха

    3 0 Отговор
    И рапърите ви кекави .

    17:45 19.03.2026

  • 2 Нека да пиша

    5 0 Отговор
    Единия прилича на Мишо Л@йнара

    17:48 19.03.2026

  • 3 Булпсихопатъ

    1 1 Отговор
    Каквато ви Европата такива ви и рапърите.

    18:24 19.03.2026

  • 4 Набор

    1 0 Отговор
    И що е дирил набора на тавана?
    Аз по принцип по-високо от кревата не се качвам и ако с някоя мацка,гледам да съм под нея пък тя да се оправя,а и да не се схвана:)))

    18:47 19.03.2026

  • 5 Еехе

    1 0 Отговор
    Дядките са супер, просто са си на възраст, а и единият го мъчи рак(не помня кой от двамата). Бойни старчета! По песни, смисъл и изпълнение спокойно могат да се изпънат до, а защо не и пред много от us рап звезди. Да са живи и здрави!

    18:54 19.03.2026