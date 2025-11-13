Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти

Апелативният съд в Бургас днес ще гледа мярката за неотклонение на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян. Той е обвинен за причиняването на тежката катастрофа край езерото "Вая", при която загинаха шестима мигранти.
Преди дни Окръжният съд го остави в ареста. Тогава стана ясно, че обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, достигаща 150 км/ч. Според прокуратурата, румънецът е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. По данни на разследващите обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания след близо 70-километрова гонка с екипи на "Гранична полиция".
Ако бъде признат за виновен 26-годишният румънец, може да получи от 10 до 20 години затвор.
1 Ко речи ?
Исля-мско рязано или от хазарските чиф-ути ?
07:20 13.11.2025
2 Аз само да кажа.....
Щефстане мазало и то Я-КО, ако тия в парламента опитат номерата на оня кокаинов пси-хопат стармър❗
Коментиран от #5
07:24 13.11.2025
3 Румънеца
07:30 13.11.2025
4 мьрсулана + разбойко = ❤️
07:35 13.11.2025
5 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Аз само да кажа.....":Ще те разочаровам- няма да има никакво "мазало"... Вече 35 години ви таковат яко и вие само се въртите и с удоволствие го поемате все по-дълбоко... Мазало трябваше да стане преди 15 години- вече е късно
07:55 13.11.2025
6 Че да бяха
08:33 13.11.2025
7 по скоро..
08:36 13.11.2025