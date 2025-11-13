Новини
Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти

13 Ноември, 2025 07:16 591 7

Според прокуратурата, румънецът е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София

Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас днес ще гледа мярката за неотклонение на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян. Той е обвинен за причиняването на тежката катастрофа край езерото "Вая", при която загинаха шестима мигранти.

Преди дни Окръжният съд го остави в ареста. Тогава стана ясно, че обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, достигаща 150 км/ч. Според прокуратурата, румънецът е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. По данни на разследващите обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания след близо 70-километрова гонка с екипи на "Гранична полиция".

Ако бъде признат за виновен 26-годишният румънец, може да получи от 10 до 20 години затвор.


България
  • 1 Ко речи ?

    2 4 Отговор
    Какви мигранти бе ?
    Исля-мско рязано или от хазарските чиф-ути ?

    07:20 13.11.2025

  • 2 Аз само да кажа.....

    2 1 Отговор
    Ако смятате да правите България втора Англия, имайте само предвид ,че българина не е англичанин - дресиран в политкоректност и колабиращ само като види някъде написана думата ,,расист".
    Щефстане мазало и то Я-КО, ако тия в парламента опитат номерата на оня кокаинов пси-хопат стармър❗

    Коментиран от #5

    07:24 13.11.2025

  • 3 Румънеца

    3 0 Отговор
    не е шипирал пътя .

    07:30 13.11.2025

  • 4 мьрсулана + разбойко = ❤️

    2 1 Отговор
    не бе пускайте го

    07:35 13.11.2025

  • 5 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз само да кажа.....":

    Ще те разочаровам- няма да има никакво "мазало"... Вече 35 години ви таковат яко и вие само се въртите и с удоволствие го поемате все по-дълбоко... Мазало трябваше да стане преди 15 години- вече е късно

    07:55 13.11.2025

  • 6 Че да бяха

    1 0 Отговор
    взели влака.

    08:33 13.11.2025

  • 7 по скоро..

    3 0 Отговор
    я причиниха МИЛИЦИОНЕРИТЕ.. а тях кога??

    08:36 13.11.2025