Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран обратно у нас

26 Август, 2025 22:05 664 4

  • никола николов - паскал-
  • паскал-
  • контрабандист

Той беше задържан в Белград миналата година

Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран обратно у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Това съобщи Нова тв.

Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците.

Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция“ Петър Субев.

След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.


  • 1 Промяна

    1 2 Отговор
    Да се разплетат схемите на шарлатаните Асен Василев и сие

    22:24 26.08.2025

  • 2 Промяна

    1 2 Отговор
    Да се разплетат схемите на шарлатаните Асен Василев и сие

    22:24 26.08.2025

  • 3 нострадамус: ще бъде пуснат под $гарант$

    1 0 Отговор
    След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

    22:30 26.08.2025

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Тука ще е на курорт

    22:36 26.08.2025