Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", съобщи "По света и у нас". В момента го конвоират за преглед към болница в София.
От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.
1 Лопата Орешник
14:14 27.08.2025
2 Весело
Коментиран от #6
14:22 27.08.2025
3 ПРЕДАДЕН Е СРЪБСКИ КЛОШАР
Коментиран от #12
14:26 27.08.2025
4 Даниел
14:30 27.08.2025
5 Българин
С такива железни доказателства, те нямат никакъв шанс да се измъкнат!
Коментиран от #13
14:31 27.08.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Весело":Паскал играеше с Кокор. За да го пуснат ще пее като синигерче. Киро Простия за това офейка.
14:32 27.08.2025
7 те ми да да ама не
14:33 27.08.2025
8 Инструктаж
14:36 27.08.2025
9 Рени
14:37 27.08.2025
10 Питам
14:39 27.08.2025
11 Механик
п.п.
Аз предлагам от утре да пишете само заглавия.
Няма смисъл повече. Хем ще ви е по-лесно, че и в заглавията честичко пишете такива мармалади, че не е за приказка.
14:43 27.08.2025
12 Ами да ти кажа
До коментар #3 от "ПРЕДАДЕН Е СРЪБСКИ КЛОШАР":...хванали са го за. неговият ...,,Янко" ако ме разбираш...
14:46 27.08.2025
13 1357
До коментар #5 от "Българин":Пий си хапчетата ,че ти накъде ще поемеш не се знае
14:47 27.08.2025
14 Бойко Българоубиец
14:48 27.08.2025
15 Отто
Коментиран от #16
14:54 27.08.2025
16 Явно
До коментар #15 от "Отто":е евроатлантик със затихващи функции !
15:04 27.08.2025