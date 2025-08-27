Новини
Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти

27 Август, 2025 14:06 1 397 16

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", съобщи "По света и у нас". В момента го конвоират за преглед към болница в София.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.


  • 1 Лопата Орешник

    29 7 Отговор
    Шишковата прокуратура има информация само за това , кого трябва да тормозят, тя никога няма информация за истинските престъпници!

    14:14 27.08.2025

  • 2 Весело

    20 6 Отговор
    Ако Паскал не издаде властимащия си съучастни мутра от Банкя, скоро ще го пуснат на свобода.

    Коментиран от #6

    14:22 27.08.2025

  • 3 ПРЕДАДЕН Е СРЪБСКИ КЛОШАР

    18 5 Отговор
    ТЕ ДАЖЕ СНИМКАТА МУ НЯМАТ НА ПАСКАЛА....ПЪК ГО ХВАНАЛИ...?!?!!

    Коментиран от #12

    14:26 27.08.2025

  • 4 Даниел

    11 0 Отговор
    И защо на този международен бандит физиономията не му е по всички медии,за да види народа кой го краде????

    14:30 27.08.2025

  • 5 Българин

    10 12 Отговор
    Сега най важните му служите Кирчо и кокорчо поемат директно за Софийския централен затвор!
    С такива железни доказателства, те нямат никакъв шанс да се измъкнат!

    Коментиран от #13

    14:31 27.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Весело":

    Паскал играеше с Кокор. За да го пуснат ще пее като синигерче. Киро Простия за това офейка.

    14:32 27.08.2025

  • 7 те ми да да ама не

    13 0 Отговор
    Хаха първо неофициално, ще го отръскт да му вземат имането и после официално, ще "разберат" и обявят, че са го предали😉

    14:33 27.08.2025

  • 8 Инструктаж

    11 2 Отговор
    Паскале, мълчи или отричай, като се позабрави случая излизаш на свобода

    14:36 27.08.2025

  • 9 Рени

    14 2 Отговор
    Да не е призрак този човек че развявате тази снимка с месеци? Предаден кой, на кого? Може да се изпише много, ами покажете го, докажете го. Ако беше някой откраднал кокошка щяхте да го 10 дни да го въртите.

    14:37 27.08.2025

  • 10 Питам

    11 4 Отговор
    Паскалите от ГЕРБ кога ще ги предаваме ?

    14:39 27.08.2025

  • 11 Механик

    5 2 Отговор
    Ма къф а тоа Паскал? За кво го дирят? Кой го е предал и от къде е "внесен"??
    п.п.
    Аз предлагам от утре да пишете само заглавия.
    Няма смисъл повече. Хем ще ви е по-лесно, че и в заглавията честичко пишете такива мармалади, че не е за приказка.

    14:43 27.08.2025

  • 12 Ами да ти кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПРЕДАДЕН Е СРЪБСКИ КЛОШАР":

    ...хванали са го за. неговият ...,,Янко" ако ме разбираш...

    14:46 27.08.2025

  • 13 1357

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Пий си хапчетата ,че ти накъде ще поемеш не се знае

    14:47 27.08.2025

  • 14 Бойко Българоубиец

    6 3 Отговор
    Ще му дадем една условка хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😏

    14:48 27.08.2025

  • 15 Отто

    5 2 Отговор
    Щом Сърбите го предават на нашите, явно не е червен

    Коментиран от #16

    14:54 27.08.2025

  • 16 Явно

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Отто":

    е евроатлантик със затихващи функции !

    15:04 27.08.2025