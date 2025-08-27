Никола Николов - Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", съобщи "По света и у нас". В момента го конвоират за преглед към болница в София.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.