Четири обвинения са повдигнати на Никола Николов - Паскал

На Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения. Това научи "По света и у нас".
Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.
Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.
1 Ама
16:33 28.08.2025
2 Само питам
Коментиран от #6, #10
16:38 28.08.2025
3 УРА,, УРА
16:42 28.08.2025
4 Тома
Коментиран от #5
16:50 28.08.2025
5 Сила
До коментар #4 от "Тома":Защото е !!! ...точно такова !!!
17:04 28.08.2025
6 На герберските Паскали, КОГА ????
До коментар #2 от "Само питам":никога
при над 1 милион избиратели
17:15 28.08.2025
7 Знам,че
,един път ги прескочи и даде на ПП-тата и веднага се надигна вой.
17:20 28.08.2025
8 Промяна
17:30 28.08.2025
9 Иван
17:41 28.08.2025
10 661
До коментар #2 от "Само питам":Мафията не на герб,пп, дпс и т.н.т.. Обратното е - всичките тия са на мафията.
17:41 28.08.2025
11 шиши
17:42 28.08.2025