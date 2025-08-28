Новини
Четири обвинения са повдигнати на Никола Николов - Паскал

28 Август, 2025

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари

На Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения. Това научи "По света и у нас".
Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.


България
  • 1 Ама

    5 0 Отговор
    той си е Виолетка!

    16:33 28.08.2025

  • 2 Само питам

    10 4 Отговор
    На герберските Паскали, КОГА ????

    Коментиран от #6, #10

    16:38 28.08.2025

  • 3 УРА,, УРА

    18 1 Отговор
    Тия бандюги много бързо се разболяват, бе! Всички болни. Браво! Интересно защо бандюгите в парламента се радват на цъфтящо здраве? И никой не е болен. Ако хванат някой на тясно и веднага се поболява. Особено в правосъдието. Там направо са си болнави.

    16:42 28.08.2025

  • 4 Тома

    19 1 Отговор
    Защо Паскал ми прилича на дърто ченге от УБО

    Коментиран от #5

    16:50 28.08.2025

  • 5 Сила

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Защото е !!! ...точно такова !!!

    17:04 28.08.2025

  • 6 На герберските Паскали, КОГА ????

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    никога
    при над 1 милион избиратели

    17:15 28.08.2025

  • 7 Знам,че

    4 2 Отговор
    когато даваше на герберастите и идваше в Пловдив никой не го закачаше
    ,един път ги прескочи и даде на ПП-тата и веднага се надигна вой.

    17:20 28.08.2025

  • 8 Промяна

    2 1 Отговор
    Пачки пудели 19 тоалетни назначения бюджети

    17:30 28.08.2025

  • 9 Иван

    1 1 Отговор
    Такъв е абсолютно невъзможно да съществува без да е комбина поне с Мутрата и Пеевски

    17:41 28.08.2025

  • 10 661

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Мафията не на герб,пп, дпс и т.н.т.. Обратното е - всичките тия са на мафията.

    17:41 28.08.2025

  • 11 шиши

    0 0 Отговор
    паскалчо няма страшно ще те извадя

    17:42 28.08.2025