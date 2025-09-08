Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция (ВИДЕО)

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция (ВИДЕО)

8 Септември, 2025 13:59 636 3

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • испания-
  • турция-
  • паспорт

Оказа се, че младокът е изгубил своя паспорт

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция с 6:0 в Коня. Оказа се, че младокът е изгубил своя паспорт. Beyaz Futbol твърди, че 18-годишният флангови нападател дълго време е търсил своя документ след края на срещата, но така и не е успял да го открие.

Той дори се е върнал в съблекалнята на отбора, но без резултат. От медията публикуваха и видео в социалните мрежи. Целият екип е чакал повече от час, докато звездата на Барселона е опитвал да открие паспорта си.

В крайна сметка автобусът на "Ла Роха" е тръгнал с Ламин Ямал, но не е ясно как и дали е напуснал Турция.

Крилото се отличи с две асистенции за успеха на Испания.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    1 0 Отговор
    някой от съотборниците му е свил номер

    14:04 08.09.2025

  • 2 Така е

    1 0 Отговор
    Като не е вкарал Гол ще му го вкарат Гол

    14:08 08.09.2025

  • 3 1917

    1 0 Отговор
    Добър футболист, но става ллеке като български ритнитопковец. Все нещо на нега се случва....

    14:18 08.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ