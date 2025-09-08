Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция (ВИДЕО)

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал след победата на Испания над Турция с 6:0 в Коня. Оказа се, че младокът е изгубил своя паспорт. Beyaz Futbol твърди, че 18-годишният флангови нападател дълго време е търсил своя документ след края на срещата, но така и не е успял да го открие.
Той дори се е върнал в съблекалнята на отбора, но без резултат. От медията публикуваха и видео в социалните мрежи. Целият екип е чакал повече от час, докато звездата на Барселона е опитвал да открие паспорта си.
В крайна сметка автобусът на "Ла Роха" е тръгнал с Ламин Ямал, но не е ясно как и дали е напуснал Турция.
Крилото се отличи с две асистенции за успеха на Испания.
🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.— Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025
Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn
