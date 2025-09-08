Турция записа най-тежката си загуба от повече от 60 години насам

Турция записа най-тежкото си поражение от повече от шест десетилетия, след като бе разгромена с 0:6 от Испания във втория си мач от квалификациите за Световното първенство 2026.

Това бе седма загуба за турския национален тим от „Ла Роха“ в общо 12 изиграни двубоя помежду им. Четири срещи са завършвали наравно, а Турция има само една победа – постигната на 14 март 1954-а година в Истанбул в квалификациите за Мондиал 1954.

През годините Испания последователно доказва надмощието си. В квалификационната кампания за Световното първенство през 2010-а двата тима бяха в една група, като испанците спечелиха и двата мача. На Европейското първенство през 2016-а във Франция „Ла Фурия“ отново бе категорична – 3:0. Сега, след срещата в Коня, Турция регистрира четвърта поредна загуба от Испания.

Последният случай, когато турският национален отбор инкасира поражение с такъв резултат – 0:6, датира от 1965-а година, когато Чехословакия надделява в квалификационен мач за Европейското първенство, игран в Истанбул.