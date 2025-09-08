Новини
Спорт »
Световен футбол »
Турция записа най-тежката си загуба от повече от 60 години насам

Турция записа най-тежката си загуба от повече от 60 години насам

8 Септември, 2025 14:29 1 036 6

  • турция-
  • испания-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Това бе седма загуба за турския национален тим от „Ла Роха“ в общо 12 изиграни двубоя помежду им

Турция записа най-тежката си загуба от повече от 60 години насам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция записа най-тежкото си поражение от повече от шест десетилетия, след като бе разгромена с 0:6 от Испания във втория си мач от квалификациите за Световното първенство 2026.

Това бе седма загуба за турския национален тим от „Ла Роха“ в общо 12 изиграни двубоя помежду им. Четири срещи са завършвали наравно, а Турция има само една победа – постигната на 14 март 1954-а година в Истанбул в квалификациите за Мондиал 1954.

През годините Испания последователно доказва надмощието си. В квалификационната кампания за Световното първенство през 2010-а двата тима бяха в една група, като испанците спечелиха и двата мача. На Европейското първенство през 2016-а във Франция „Ла Фурия“ отново бе категорична – 3:0. Сега, след срещата в Коня, Турция регистрира четвърта поредна загуба от Испания.

Последният случай, когато турският национален отбор инкасира поражение с такъв резултат – 0:6, датира от 1965-а година, когато Чехословакия надделява в квалификационен мач за Европейското първенство, игран в Истанбул.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 3 Отговор
    Направо не ми се мисли нас с колко ще ни ступат. Чак ме напушва смях.🤣🤣🤣

    14:34 08.09.2025

  • 2 ГОНЗО

    14 1 Отговор
    ХУБАВО ЧЕ ИСПАНЦИТЕ НИ СЪЖАЛИХА ЧЕ ПРИ НАС МОЖЕШЕ ДА ИМА И ДВУЦИФРЕН РЕЗУЛТАТ

    Коментиран от #6

    14:36 08.09.2025

  • 3 Тома

    10 2 Отговор
    Който е гледал мача видя че турците играха и изтърваха много голови положения особено през първото полувреме.Така че не ми се мисли за нашия мач с тях

    14:38 08.09.2025

  • 4 Няма повече да коментирам - Обещавам !

    2 0 Отговор
    Оххх лошо ! Ще си го изкарат на нас .

    15:02 08.09.2025

  • 5 Сийка

    2 0 Отговор
    Като гледам резултатите си мисля, че ние сме два пъти по добре от турците!

    15:24 08.09.2025

  • 6 антрашпиц

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОНЗО":

    Чакай,не е късно,октомври наближава,гостуваме там на Испанците и ще има 100 : 0 ....(таблото на стадиона няма да може да побере голмайсторите им).

    15:50 08.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ