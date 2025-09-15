София избира своята песен с грандиозният концерт в НДК в подкрепа на българската музика

София избира своята песен за 2025 година и това ще се случи навръх празника на града - на 17 септември от 19:00 в зала 1 на НДК.

В празничния ден на сцената на най-голямата зала у нас ще се съберат изявени и млади композитори, текстописци, аранжьори и изпълнители за ХV-ото издание на Фестивала за поп и рок музика – СОФИЯ 2025.

Най-големият музикален форум ще избере своята песен в Категория "Конкурс за нова българска поп и рок песен" 2025.

За призовите места тази година се състезават 14 нови песни. И този път Селекционна комисия, съставена от утвърдени автори на музика, текст и аранжимент и представители на радиостанции, изпита "затруднение" при избора на песните.

Фестивалът се организира от "Спринт Продакшън" и Сдружението "Независими автори, музиканти и продуценти" /СНАМП/ с подкрепата на Столична община и Министерство на културата.

Фестивалът ще отдаде специлна почит на големия композитор Александър Савелиев, който загубихме в началото на годината. За пръв път ще прозвучи песента, създадена в негова памет



"ПРОЩАЛНА ПЕСЕН"

музика: Румен Лозанов

текст: Оля Ал-Ахмед

аранжимент: Кирил Кожушков

изпълнение: Петя Буюклиева, Кристина Димитрова, дует "Банати" - Румен и Моника Лозанови

Песента на Публиката се избира от зрителите, слушателите и публиката, като песента – фаворит може да бъде подкрепена със SMS на единен дарителски номер 17 777 с текст DMS SKAUZA + съответния номер на песен (напр. DMS SKAUZA1, DMS SKAUZA2, DMS SKAUZA3 и т.н. до 14). Цена на един SMS e 2.00 лв. (за абонати на Yettel, VIVACOM и A1). Средствата са в полза на Информационна кампания в подкрепа на млади хора /жени и мъже/ с репродуктивни проблеми „Да сверим биологичния си часовник навреме“.

В рецитала на Сдружение "Независими автори, музиканти и продуценти" СНАМП, извън Конкурсната програма, ще участват още Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, дует "Банати" - Румен и Моника Лозанови, Милена Славова, Милица Божинова, Росица Ганева, Искрен Пецов, Дует с Кауза, Александра Полежанова, група „СПРИНТ“.

Фестивалът се провежда със специалното участие на група ЖЕСТИМ и е достъпен за хора с увреден слух.

