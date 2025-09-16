Новини
Култура »
Почина голям холивудски продуцент

Почина голям холивудски продуцент

16 Септември, 2025 06:44 943 4

  • почина-
  • холивудски продуцент-
  • дейвид вайцнер

Дейвид Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век

Почина голям холивудски продуцент - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“, почина. Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от The Hollywood Reporter, цитиран от plovdiv24.bg.

Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. "Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят "Оскар“.

Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    а кат е толкоз голям, що не му написахте името в заглавието ?
    щот нямаше да се сетим кой е ?

    06:47 16.09.2025

  • 2 къде е онзи който викаше

    0 0 Отговор
    мн0го б0гаташч3та ще се гътнат

    Коментиран от #3

    07:01 16.09.2025

  • 3 Цецо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "къде е онзи който викаше":

    Нострадамус! Ти ли си ве? Пророк си си ти.

    07:43 16.09.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Всички холивудски продуценти са евреи, включително и тоя!

    07:55 16.09.2025