Почина голям холивудски продуцент

Дейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“, почина. Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от The Hollywood Reporter, цитиран от plovdiv24.bg.
Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. "Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят "Оскар“.
Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“.
16 Септември, 2025
1 1488
щот нямаше да се сетим кой е ?
06:47 16.09.2025
2 къде е онзи който викаше
Коментиран от #3
07:01 16.09.2025
3 Цецо
До коментар #2 от "къде е онзи който викаше":Нострадамус! Ти ли си ве? Пророк си си ти.
07:43 16.09.2025
4 Ивелин Михайлов
07:55 16.09.2025