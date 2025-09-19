Новини
Исторически момент за Българистиката в САЩ!

19 Септември, 2025 21:30

От 20 октомври 2025 г. в Университета на Илинойс – Ърбана/Шампейн стартира програмата по Българистика

Милен Ганев

Генералният консул в Чикаго Светослав Станков съобщи, че от 20 октомври 2025 г. в Университета на Илинойс – Ърбана/Шампейн стартира програмата по Българистика.

В рамките на пилотната инициатива, реализирана с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България, студенти ще имат възможност да изучават:

Български език за студенти от български произход (LCTL 201)

Въведение в българския език (LCTL 101)

А през пролетта на 2026 г. – и курс по българска история и култура.

Българските студенти са част от академичната общност на Илинойс още от 1911 г. – и днес, след дълго прекъсване, дългогодишната мечта да се изучава български език и култура отново става реалност!

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова от Великотърновския университет е първият преподавател в програмата. Пожелаваме ѝ вдъхновение и успех в тази благородна мисия – да разкрива красотата на българския език, култура и история пред ново поколение студенти.

Както подчерта проф. Джон Рандолф, изпълняващ длъжността изп. директор на Illinois Global Institute:
„Това е програма, която е и партньорство с българското правителство, което с желание подкрепя българистиката в САЩ. Надеждата е, че студентите ще намерят начин да поддържат връзка с българския език и култура, дори и нови студенти тепърва да я откриват. А освен това имаме и подготвена програма за обмен, която ще даде възможност на студенти да посетят България през лятото – и това е наистина красиво място.“

Записването за курсовете е отворено до 24 октомври!
Повече информация: [email protected]

Със своя публикация във Фейсбук генералният консул Станков насърчи всички български студенти в университета да се включат активно в програмата и да поканят своите приятели да я открият заедно с тях.


