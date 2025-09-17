Престижно международно участие на УниБИТ в IEEE Quantum Week 2025 в САЩ

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) беше представен на IEEE Quantum Week 2025 – най-голямото световно събитие за квантови науки и технологии, което се проведе в щата Ню Мексико, САЩ.

Конференцията, известна като IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE25), се организира ежегодно и събира близо 2000 участници от всички континенти.

Уникално международно събитие IEEE Quantum Week е мултидисциплинарна платформа, която обединява учени, инженери, предприемачи, разработчици, преподаватели, програмисти и студенти. Форумът се отличава с подход, който надхвърля рамките на чисто академичните или бизнес конференции, като изгражда мост между науката за квантовите технологии и развиващата се индустрия. Програмата на QCE25 беше изключително богата: 80+ изложители, спонсори и партньори – водещи компании, стартъпи и научни лаборатории; 9 световноизвестни лектори, сред които учени и визионери в квантовата индустрия; 37 обучителни семинара за изграждане на кадри и умения; 41 работилници, насочени към изграждането на професионални и академични общности; 261 технически доклада и 146 постера, представящи най-новите изследвания; 13 панела с експерти и 3 Birds-of-a-Feather сесии, стимулиращи неформалния обмен на идеи; кариерен форум и менторска програма за студенти, които дадоха възможност за срещи с представители на водещи организации.

Докторантката от катедра „Компютърни науки“ на УниБИТ Марияна Филипова, взе участие в събитието като единствения представител на България. Освен това тя беше избрана и за организационна роля в четиричленния Студентски комитет на IEEE Quantum Week 2025 заедно с докторанти от Университета Кейо в Япония, Университет дел Вале в Колумбия и Оксфордския Университет във Великобритания.

Тази престижна позиция позволи на Филипова да допринесе активно за изграждането на образователния профил на форума, като представи УниБИТ и България пред международната общност. Като част от програмата Марияна Филипова посети Университета на Ню Мексико в Албакърки, където се включи в специален уъркшоп за учители.

Щатът Ню Мексико си е поставил амбициозната цел в следващите години да се превърне в „квантовия щат на САЩ“, съчетавайки академични ресурси, индустриални инициативи и образователни програми. Значение за България.

В УниБИТ се преподават квантови решения в бакалавърските и магистърските програми в катедра „Компютърни науки“.

„IEEE Quantum Week е уникална възможност не само за научен и академичен обмен, но и за изграждане на нови международни партньорства. Участието на България в подобен мащабен форум отваря врати за бъдещи колаборации и поставя нашата страна на картата на световната квантова общност“ сподели Филипова.

По данни от доклад на McKinsey, глобалният квантов сектор се очаква да достигне стотици милиарди долари през следващите десетилетия. Това превръща конференции като IEEE Quantum Week в стратегически събития, които не само задават посоката на развитие, но и създават нови възможности за млади учени и университети по света.