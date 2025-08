Камала Харис написа книга за кандидатпрезидентската си кампания (ВИДЕО)

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис ще издаде книга през септември, посветена на историческата ѝ кампания за президент.

„Това, което светът видя по време на кампанията, беше само част от историята“, написа Харис в социалните мрежи по повод предстоящото излизане на книгата.

Изданието, озаглавено „107 дни“, ще бъде публикувано от Simon & Schuster на 23 септември. В него Харис представя задкулисния поглед към най-кратката президентска кампания в съвременната история на САЩ.

„Вярвам, че има стойност да споделя какво видях, какво научих и какво, според мен, е необходимо, за да се продължи напред. Докато пишех тази книга, една истина непрекъснато се връщаше при мен: понякога битката отнема време“, посочва Камала Харис във видеообръщение.

След поражението си от президента Доналд Тръмп, Харис остана близо до своите съветници и приближени, за да планира бъдещата си политическа кариера.

Обявлението за книгата идва ден след като бившият вицепрезидент официално съобщи, че няма да се кандидатира за губернатор на Калифорния през 2026 г. Близки до нея източници посочват, че това не означава непременно намерение да се включи в президентската надпревара през 2028 г., но решението ѝ запазва тази възможност.

Камала Харис беше смятана за фаворит сред възможните кандидати за губернаторския пост, редом с други водещи демократи като бившия конгресмен Кейти Портър, бившия кмет на Лос Анджелис Антонио Вияраигоса и бившия министър на здравеопазването и социалните услуги Хавиер Бесера. Демократическата партия остава основен фаворит за управлението на щата.

В същото време Харис срещна скептицизъм сред част от съпартийците си в Калифорния, свързан с негативния отзвук от неуспешната ѝ кампания за Белия дом и потенциалното влияние върху резултатите в ключови избирателни райони по време на междинните избори.

Бившият вицепрезидент, която беше първата жена, първият тъмнокож и първият човек от южноазиатски произход на този пост, вече е автор на две книги — мемоара „The Truths We Hold: An American Journey“ и детската книжка „Superheroes Are Everywhere“, публикувани през 2019 година.