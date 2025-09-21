Почина продуцентът Росен Цанков

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Facebook, предаде dariknews.bg.

"Колега, приятел, бохем и голям човек.

Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.

Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент!

Светло да ти е, Росене!

Никога няма да забравим!", написа Гочев.

Цанков завършва операторско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, но по-късно се ориентира към продуцентска дейност. Работи по някои от най-известните телевизионни проекти у нас. Съсценарист и продуцент е на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмица на критиката" на фестивала в Кан.