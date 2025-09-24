Илия Ангелов на 70 г. - китарният глас на българския рок

Илия Ангелов е име, което много българи свързват с рок, китари и автентична емоция. С години той остава част от музикалния контекст на страната — и с група, и солово. Предстои юбилеен концерт, който приковава вниманието на феновете.

Биография и творчески път

Илия Ангелов е сред емблематичните лица на рок / поп сцената у нас, свързван често с група Диана Експрес.

С групата участва в създаването и изпълнението на песни като Северина, Молитва за дъжд, Блус за двама, Утре, Наследство и др.

През 1995 г. печели голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ с авторска песен „Ключ от чужда стая“. eventim.bg

Паралелно със сътрудничеството в Диана Експрес, Ангелов издава и авторски албуми и получава признания на национално равнище.

Юбилеен концерт „Китарите още звънят“

Той ще се състои на 26 октомври 2025 г. от 19:30 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата (НДК), София.

В програмата са обявени участници и специални гости:

Група Диана Експрес

Милица Божинова

Таня Бойчева

Ненчо Илчев

Концертът носи подзаглавието „Китарите още звънят“, което символично подчертава продължаващата вибрация на музиката му и роля-вечния характер на китарата в творчеството му.

За дългогодишните му почитатели това е шанс да видят живо изпълнение на любими песни, събрани в една вечер. За по-младата публика концерта е възможност да се срещне с музика, която е част от българската рок сцена, и да разбере корените ѝ.