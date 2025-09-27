"Гадже" триумфира със Златна роза: Ново признание за българското късометражно кино

Късометражният филм „Гадже“ спечели престижната награда „Златна роза“, превръщайки се в истинска сензация сред почитателите на седмото изкуство. Отличието бе връчено на продуцентската компания „Атик Филмс“, която стои зад създаването на този впечатляващ проект.

Този късометражен филм не само грабна сърцата на журито, но и предизвика бурни аплодисменти сред зрителите по време на фестивалните прожекции.

„Гадже“ се отличава с оригинален сюжет, силна актьорска игра и майсторска режисура, които го нареждат сред най-ярките представители на съвременното българско кино. Очаква се филмът да бъде представен на редица предстоящи прожекции, където ще има възможност да докосне още по-широка публика.

Признанието „Златна роза“ е поредното доказателство, че българските творци продължават да създават качествени и вдъхновяващи филми, които заслужават международно внимание.