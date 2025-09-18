Новини
Руси Чанев празнува 80-годишен юбилей днес

18 Септември, 2025 11:36 679 2

Вижте най-важните моменти от творческия път на актьора

Руси Чанев празнува 80-годишен юбилей днес - 1
Снимка: Facebook
Руси Иванов Чанев е роден на 18 септември 1945 година в Бургас. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1967 г., със специалност актьорско майсторство. Учител му е проф. Боян Дановски.

Започва сценичната си дейност още в края на 60-те: първо в Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив, след това в Народен театър за младежта (сегашния Младежки театър „Николай Бинев“), после в Драматичен театър „София“. eportal.bg+1

През 1990-те основава и работи в Малък градски театър „Зад канала“.

Кино ролите

Сред по-известните му филмови заглавия са Осъдени души (1975), Кръвта остава (1980), Време разделно (1988), Авантаж (1977), Мера според мера (1981).

Филмът Авантаж е участвал на Берлинале и е част от критически признати творби.

Награди и отличия

„Заслужил артист“ от 1983 г.

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ I-ва степен, връчен през 2021 г.

Награди за филмови роли като „Кръвта остава“, „Илюзия“, „Мера според мера“ и др.

Последни събития и признания

На фестивала „Златна роза“ във Варна бе отбелязана 80-годишнината на Руси Чанев.

На Деня на София (17 септември 2025) му бе връчена Специална награда на София за изключителни постижения в националната култура. БГНЕС

Също така, бе удостоен със званието Почетен гражданин на София.

В родния му град Бургас предстоят две вечери посветени на творчеството му — прожекции на филма Авантаж и документалния разказ „Душа на актьор“.

В слово по време на фестивали и церемонии той подчертава ролята на любовта, достойнството и достъпността на изкуството — нещо, което се усеща във факта, че на прожекции, срещи и събития присъства и млад публика, както и почитатели от различни поколения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Почитател

    2 0 Отговор
    Да си жив и здрав Руси, ти си голям български актьор!

    12:18 18.09.2025

  • 2 Бандера

    1 0 Отговор
    Нека ни е жив и здрав "Дилбер Танас"!

    12:37 18.09.2025