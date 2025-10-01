Новини
Илия Луков и приятели – специален концерт с кауза

1 Октомври, 2025 07:25 468 1

  • илия луков-
  • концерт-
  • студенти-
  • унсс-
  • кауза

"Това не е просто концерт – това е среща на поколения, среща на приятели и съмишленици, обединени от любовта към българската песен, традиция и дух.", казва народният певец

Илия Луков и приятели – специален концерт с кауза - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният народен певец и композитор Илия Луков отправя сърдечна покана към студентите от УНСС за неговия голям концерт „Илия Луков и приятели“, който ще се проведе на:

14 октомври, 19:00 ч.
Зала 1, НДК

С особено внимание и уважение, Илия Луков отваря вратите на своя концерт за всички студенти от УНСС, които са част от българската диаспора – за вас входът ще бъде напълно безплатен!

Единственото, което трябва да направите, е да попълните кратката форма за контакт в първия коментар.

„Във времена, когато светът се променя толкова бързо, братството и единството са по-важни от всякога. Да бъдем заедно, да пеем и да усещаме силата на нашите корени – това е най-голямото богатство“, казва Илия Луков и допълва, че: "Това не е просто концерт – това е среща на поколения, среща на приятели и съмишленици, обединени от любовта към българската песен, традиция и дух".

Не пропускайте тази възможност да станете част от едно незабравимо преживяване!

  • 1 си дзън

    0 0 Отговор
    Илия Луков и приятели преди концерта ще проведат Луков марш...

    07:29 01.10.2025