Илия Луков и приятели – специален концерт с кауза

Популярният народен певец и композитор Илия Луков отправя сърдечна покана към студентите от УНСС за неговия голям концерт „Илия Луков и приятели“, който ще се проведе на:

14 октомври, 19:00 ч.

Зала 1, НДК

С особено внимание и уважение, Илия Луков отваря вратите на своя концерт за всички студенти от УНСС, които са част от българската диаспора – за вас входът ще бъде напълно безплатен!

Единственото, което трябва да направите, е да попълните кратката форма за контакт в първия коментар.

„Във времена, когато светът се променя толкова бързо, братството и единството са по-важни от всякога. Да бъдем заедно, да пеем и да усещаме силата на нашите корени – това е най-голямото богатство“, казва Илия Луков и допълва, че: "Това не е просто концерт – това е среща на поколения, среща на приятели и съмишленици, обединени от любовта към българската песен, традиция и дух".

Не пропускайте тази възможност да станете част от едно незабравимо преживяване!