Легендите от RUSH тръгват на турне в памет на барабаниста Нийл Пърт, замества го дама - Аника Нийлс

Членовете на Залата на славата на рокендрола, номинираните за награда „Грами“ рок икони и съоснователите на легендарната група RUSH Геди Лий (бас, клавишни, вокали) и Алекс Лайфсън (китара, вокали) обявиха завръщането си на сцената за много специално турне през 2026 г., озаглавено „Fifty Something“, в чест на музиката, наследството и живота на покойния барабанист и текстописец Нийл Пърт, пише blabbermouth.net.

RUSH ще изнесат множество концерти в седем града в Канада, Съединените щати и Мексико.

Това е първото съвместно турне на Лий и Лайфсън от единадесет години насам, след финала на турнето на RUSH „R40“ на 1 август 2015 г. във Форума в Лос Анджелис, Калифорния, с което кръгът се затваря с завръщането им във Форума, за да се впуснат в тези специални шоута.

За турнето, Геди Лий казва:

„Изминаха повече от 10 години, откакто с Алекс изпълнявахме музиката на RUSH заедно с нашия починал колега от групата и приятел Нийл. Цял живот сме създавали песни, в които сме вложили сърцата и душите си в писането, записването и свиренето заедно на сцената. И така, след всичко, което се случи след последното ни шоу, с Алекс направихме сериозен самоанализ и стигнахме до решението, че ни липсва и че е време за честване на 50-те години музика на RUSH.

Така че през 2026 г. моят най-добър приятел Алекс Лайфсън и аз ще тръгнем на път отново, за да отдадем почит на миналото си и на Нийл, като изпълним огромна селекция от песни на RUSH в няколко града.

Не е лесна задача, защото както всички знаем, Нийл беше незаменим. И все пак животът е пълен с изненади и ни предостави още един забележителен човек; невероятен барабанист и музикант, който добавя още една глава към нашата история. Казва се Аника Нийлс и сме изключително развълнувани да ви я представим. Смятаме, че нейната лоялност и отдаденост като фен на RUSH, ще ѝ даде огромен шанс да се справи с тази почти невъзможна роля. Преди да се качим на сцената, се надяваме да добавим още един или двама музиканти, за да разширим малко звука си и да освободим Алекс и мен, за да покажем някои от новите ни фантастични танцови стъпки.

„Алекс, Аника и аз, заедно с много от дългогодишните ни членове на екипа, работихме усилено, репетирайки и проектирайки шоуто на RUSH, което сте свикнали да очаквате от нас. Искрено се надяваме, че ще дойдете и ще ни помогнете да отпразнуваме историята си заедно.“

От своя страна Алекс Лайфсън каза: „Ние сме музиканти и изпълнители. И нашата музика е специална. Тя наистина е специална. И след като се откъснах от това за известно време и я преслушах отново, осъзнах колко е трудно да се свири, колко е богато на музика, текстове и всичко, което представлява творчеството ни.“

Той добави: „Едно от готините неща е, че имаме около 35 песни досега за сет, който ще бъде няколко часа – ще покрием много неща и ще ги променяме всяка вечер, но винаги ще имаме част от шоуто, която е почит към Нийл и паметта му за него и всичко, което той беше за нас. И ще бъде красиво да можем да го празнуваме всяка вечер.“

Геди Лий допълни: „Но най-големият въпрос е, очевидният - как да заменим някой, който е незаменим? И бях чул от Скули [Джон Макинтош], моя басист, който беше на турне с Джеф Бек, и работеше с тази барабанистка на име Аника Нилс, и той спомена колко впечатляваща е тя, колко талантлива, музикална и силна е. И мисля, че Алекс и аз, свирейки с нея, започнахме да се зареждаме, когато чухме песните ни да се връщат към живот. И след като имахме тези успешни репетиции с нея, те ме накараха да почувствам, че можем да направим, и че ще бъде забавно.“

Кари Нътъл-Пърт и Оливия Пърт, вдовицата и дъщерята на Нийл, споделят: „Развълнувани сме да подкрепим турнето „Fifty Something“ на група, чиято музика е резонирала и вдъхновявала феновете поколения наред, и да почетем изключителното наследство на Нийл както като барабанист, така и като текстописец. Музикалното майсторство на Нийл беше уникално. Композиции, изпълнени със сложност и сила, разширяващи това, което самият ритъм можеше да изрази. Като барабанист и текстописец, той беше незаменим. Неподражаем в артистичността си и несравним в дълбочината и въображението, които влагаше в текстовете, вдъхновяващи и трогващи толкова много хора, той дълбоко оформи начина, по който феновете се свързваха с него и групата, давайки глас и смисъл на собствения им живот.

С навлизането на групата в тази нова глава, тя обещава да бъде наистина незабравима. Развълнувани сме да видим как ще се разгърне новата им визия и да чуем тази легендарна музика, изпълнена на живо отново.“