„Такъв е животът“ – музикалният празник на Стефан Димитров

13 Октомври, 2025 14:34 551 2

  • такъв е животът-
  • концерт-
  • стефан димитров-
  • богдана карадочева

Стефан Димитров събира легенди и приятели за една ноемврийска вечер в столичен клуб

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 ноември София ще диша в ритъма на истинската музика. Очакваме вечерта, в която клуб JOYSTATION ще отвори врати за „Такъв е животът“ – концерт, обърнал един обикновен ноемврийски ден в спомен за цял живот. Това няма да е просто поредно музикално събитие, а среща с душата на българската песен, белязана с почерка на един от най-големите ни композитори – Стефан Димитров, пишат организаторите.

Представете си сцена, изпълнена с гласове, които носят история, чар и магия – Богдана Карадочева, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с АНИМА, Тони Димитрова и Дони. Всеки от тях ще върне публиката към вечни хитове, но и ще я отведе и напред – към бъдещето, в което тези песни продължават да звучат живо и истински. „Ще изживеем мигове, в които се чувстваш част от нещо по-голямо – една обща песен, която събира поколения и пренася вярата, че музиката никога не остарява“, казва Стефан Димитров.

Вечерта ще стане още по-специална с две премиери, които за първи път ще прозвучат именно в „Такъв е животът“. „Приятелю“ – дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов, носи топлината на творческата дружба и гаранция за бъдещ шлагер. А „Българи сме още“ ще събере всички изпълнители на сцената в общо, мощно изпълнение, към което ще се присъедини и футболната легенда Христо Стоичков. Това ще е момент, в който музика и спорт, легенди и енергия, родолюбие и емоция се сливат в едно – празник, какъвто рядко се случва.

„Такъв е животът“ е вечер, която ще напомни, че животът е точно това – изкусителен микс от мелодии, чувства и истории, които си струва да бъдат споделяни. Една музикална емоция, която ще остане в сърцата дълго след като светлините на сцената угаснат.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Васко Кеца не е поканен, вече не са приятели!☹️

    Коментиран от #2

    14:38 13.10.2025

  • 2 професор Кучков

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Васко Кеца е сърдит, а Лили поискала 100 000.

    14:50 13.10.2025