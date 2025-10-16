Любо Киров изпълнява големите си хитове с класически камерен оркестър в зала 1 на НДК днес и утре

Любо Киров ще представи музиката си с класически камерен оркестър, с едни от най-добрите музиканти в България, съобщават от екипа на артиста. Концертите ще се проведат днес и утре (16 и 17 октомври) в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на турнето „25 години на сцената“.

„Никога не съм си представял, че музиката ми може да звучи толкова различно и толкова красиво. Симфоничният оркестър добавя ново измерение на всяка песен и съм щастлив, че ще споделя тази магия с публиката“, казва Любо Киров.

Класическият камерен оркестър с водач Орлин Цветанов (цигулка, познат и от бенда на Лили Иванова) ще бъде в състав Петя Димитрова (цигулка), Виктор Тренев (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Виктор Мицев (виола), Тодор Николаев (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка).

На сцената ще бъдат музикантите също Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров. Това са хората, с които Любо Киров работи през последните години на турнета и големи концерти, изградили заедно с него характерното звучене, разпознаваемо за публиката.

Към тях ще се присъединят и специални гости - знакови имена в българската музика, които през годините са били част от музикалния път на Любо Киров.

През 2025-а изпълнителят отбелязва 25 години на сцената с изключително успешно турне, което вече премина през препълнените летни театри на Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и отново Варна. Той събра и музикалната си история в албум с 45 номер едно хита за последните 25 години.