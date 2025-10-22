Почина гръцкият композитор Дионисис Савопулос

Гръцкият композитор, певец и поет Дионисис Савопулос почина вечерта на 21 октомври на 80-годишна възраст, съобщи гръцкият телевизионен канал ERT-news.

Композиторът е издъхнал след няколкодневна хоспитализация поради усложнения от рак, с който се бореше от 2001 г.

Савопулос беше една от ключовите фигури в съвременното гръцко изкуство. „Композитор, поет и основател на школа от гръцки автори на песни от своето поколение, известен с изобретателните и радикални текстове, музикални комбинации и вдъхновяващи продукции, Савопулос е оказал каталитично влияние върху всички музикални движения и тенденции в страната с творческото си присъствие“, подчерта каналът.

Савопулос е роден през 1944 г. в Солун. През 1963 г. се мести в Атина и изоставя юридическото си образование, за да се отдаде на страстта си към музиката. Той също така участва активно в обществено-политическия живот на страната. През 1967 г. е хвърлен в затвора заради политическите си убеждения от военната хунта, водена от диктатора Георгиос Пападопулос.

Савопулос пише песни с политическо, романтично и сатирично съдържание. От 1986 до 1987 г. е водещ на местното телевизионно предаване „Да живее гръцката песен“. На 24 ноември 2017 г. Филологическият факултет на Солунския университет „Аристотел“ му удостоява с почетна докторска степен.

Гръцкият министър на културата Лина Мендони заяви по повод смъртта на Савопулос, че гърците скърбят за загубата на „велик текстописец, един от най-влиятелните творци на съвременна Гърция, човек със свободен и истински творчески дух“. „Дионисий беше не само вдъхновен бард с неизчерпаема поетична жилка, но и несравним актьор. Чрез музиката си, текстовете си, сценичното си присъствие и завладяващото си разказване на истории – лично или на хартия – той изразяваше нашите индивидуални търсения, нашите колективни стремежи, от които толкова отчаяно се нуждаем“, каза Мендони.