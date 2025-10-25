Новини
Култура »
Продадоха уникална картина на Пикасо за 37 милиона долара ВИДЕО

Продадоха уникална картина на Пикасо за 37 милиона долара ВИДЕО

25 Октомври, 2025 12:30, обновена 25 Октомври, 2025 12:36 374 6

  • пикасо-
  • картина-
  • франция-
  • продажба

Творбата, озаглавена „Бюст на жена с шапка и цветя (Дора Маар)“, не е била виждана повече от 80 години

Продадоха уникална картина на Пикасо за 37 милиона долара ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уникална картина на известния художник Пабло Пикасо беше продадена за 37 милиона долара на търг в Париж, Франция, съобщи Интерфакс в канала си в Telegram.

Творбата, озаглавена „Бюст на жена с шапка и цветя (Дора Маар)“, не е била виждана повече от 80 години. Тя е нарисувана през юли 1943 г. и е постъпила в частна колекция през 1944 г.

Художничката и фотографка Дора Маар е имала интимна връзка с Пабло Пикасо от 1936 до 1945 г.

По-рано беше съобщено, че испанската полиция е открила картина на известния художник, която е изчезнала в началото на октомври, докато е била транспортирана между градовете. Творбата от 1919 г. „Натюрморт с китара“, застрахована за шест милиона евро, е била намерена в Мадрид.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Александър

    2 1 Отговор
    Измислен художник.

    12:39 25.10.2025

  • 2 Пич

    1 1 Отговор
    Това е за много депресирани личности !!!

    12:41 25.10.2025

  • 3 Мдааааа...

    1 0 Отговор
    Имал бол пари - дал. Това е като битите койни. Въздух под налягане - никаква принадена стойност.

    12:49 25.10.2025

  • 4 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Не знам кое му е уникалното ⁉️ Това е картина за Джендъри и Наркомани.

    Коментиран от #5

    12:51 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    0 0 Отговор
    Нямам 2-3 картини като тази ,да ги продам

    12:57 25.10.2025