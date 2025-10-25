Продадоха уникална картина на Пикасо за 37 милиона долара ВИДЕО

Уникална картина на известния художник Пабло Пикасо беше продадена за 37 милиона долара на търг в Париж, Франция, съобщи Интерфакс в канала си в Telegram.

Творбата, озаглавена „Бюст на жена с шапка и цветя (Дора Маар)“, не е била виждана повече от 80 години. Тя е нарисувана през юли 1943 г. и е постъпила в частна колекция през 1944 г.

Художничката и фотографка Дора Маар е имала интимна връзка с Пабло Пикасо от 1936 до 1945 г.

По-рано беше съобщено, че испанската полиция е открила картина на известния художник, която е изчезнала в началото на октомври, докато е била транспортирана между градовете. Творбата от 1919 г. „Натюрморт с китара“, застрахована за шест милиона евро, е била намерена в Мадрид.