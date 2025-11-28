Новини
Култура »
Лувърът увеличава цените на билетите си за посетители извън ЕС и ЕИП

Лувърът увеличава цените на билетите си за посетители извън ЕС и ЕИП

28 Ноември, 2025 13:59 290 1

  • лувъра-
  • лувър-
  • париж-
  • франция-
  • ес-
  • билети-
  • цени-
  • повишаване на цената

ОТ догодина билетите за Лувъра за неевропейци ще струват с 10 евро по-скъпо

Лувърът увеличава цените на билетите си за посетители извън ЕС и ЕИП - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лувърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес.

От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет, пояснява БТА.

Управата на музея взе това решение вчера и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като историческите скъпоценности на стойност 88 милиона евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А4о Ба4о

    1 0 Отговор
    Браво бе, евро.ейчета, нали бяхте за равнопоставеност. Това на ваш език не се ли нарича дискриминация на хората.

    14:08 28.11.2025