Почина Дейвид Бол от дуото Soft Cell

Британският музикант Дейвид Бол, известен с работата си с поп дуото Soft Cell, почина на 66-годишна възраст. Новината обяви другият член на групата Марк Алмънд в Instagram .

„Трудно е да се пише за това, камо ли да се преразказва, но с най-дълбока тъга другата половина на Soft Cell, прекрасният и брилянтен музикален гений Дейвид Бол, почина в съня си във вторник вечерта. Както много от вас знаят, Дейв беше болен дълго време и здравето му бавно се влошаваше през последните няколко години“, написа той.

„Въпреки това, той винаги се връщаше с решителния си дух, за да продължи да работи в студиото, и въпреки че не можеше да пътува в чужбина, успяваше да свири с мен като Soft Cell от време на време във Великобритания. Последното му изпълнение беше на фестивала Rewind преди няколко седмици, където свирихме пред 20 000 души, и той беше в добро настроение след това“, каза Алмънд. Той добави, че е записал последния си албум заедно с Бол, Danceteria, който ще бъде издаден през пролетта на 2026 г.

Soft Cell се сформират през 1980 г. и издават дебютния си албум Non-Stop Erotic Cabaret година по-късно. Той се превръща в едно от най-комерсиално успешните издания на 80-те години на миналия век. Групата издава общо три албума, преди да се разпадне през 1984 г. Бол и Aлъмнд се събират отново през 2000 г. и записват четвъртата си компилация, Cruelty Without Beauty. Петият им албум, Happiness Not Included, излезе през 2022 г.

Освен Soft Cell, Бол получава признание и като член на техно групата The Grid, която се радва на успех през първата половина на 90-те години. Сред най-известните им песни са "Swamp Thing", "Texas Cowboys" и "Rollercoaster", които достигат високи позиции в британските класации. Бол също така си сътрудничи като продуцент с австралийската певица Кайли Миноуг и рок певеца Дейвид Бауи (1947-2016).