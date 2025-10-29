Новини
Заради комунистически поздрав: Сезираха СЕМ за "На всеки километър"

29 Октомври, 2025 12:59 863 30

Според подателите на сигнала посвещението на комунистическата партия може да създаде опасни вярвания сред младите

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съветът за електронни медии (СЕМ) е официално сезиран за култовия български сериал от 60-те години "На всеки километър“, който в момента се излъчва по телевизия "България он еър“. Поводът за сигнала е началният надпис, с който започва всеки епизод – "Посвещава се на Българската комунистическа партия“.

Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.

В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.

Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 2 Отговор
    Тези двама са големи Едиоти...

    Коментиран от #9

    13:01 29.10.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 6 Отговор
    Уточнение - не двамата от снимката...

    13:02 29.10.2025

  • 3 стоян

    3 31 Отговор
    Това измислено филмче с кумунистически фантазии за геройства защо все още не е унищожено

    Коментиран от #7, #8, #15

    13:03 29.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 1 Отговор
    Тез правоверни евреОатлантици скачат на всичко червено като биГ на фичка.

    13:04 29.10.2025

  • 5 хихи

    25 0 Отговор
    Както очаквах жълтопаветни амбряжи.....

    Филмът на никого не може да навреди....

    13:05 29.10.2025

  • 6 Хо-хо хо

    24 0 Отговор
    Вили Лилков? Ами, така кажете, че да разберем на момента за какво иде реч. Седесарската простотия не умира. То бива СДС кретени, но някой са направо абонирани за психиатрията.

    13:05 29.10.2025

  • 7 хихи

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Защото повечето неща са фантазии...
    ако не шумита за филма още по-малко ще са го чували или гледали...
    Така само му правите раклама...

    13:06 29.10.2025

  • 8 бонд

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    а филмите за мен по реални ли са?

    13:06 29.10.2025

  • 9 единият е и

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ПИЯНДУРНИК---ДРЪТ ПИЯНИЦА

    13:07 29.10.2025

  • 10 отец Щирлиц

    27 1 Отговор
    Новите фашисти се страхуват от филма. Слава на загиналите партизани антифашисти.

    Коментиран от #14

    13:07 29.10.2025

  • 11 Ние сме

    19 0 Отговор
    на всеки километър
    и така до края на света!

    13:07 29.10.2025

  • 12 Няма лоша реклама

    18 0 Отговор
    Добре, че ми казаха. До коя серия е, питам за да видя до къде мога да върна. Митко Бомбата с петела в Испания ми е любимия епизод. Ей, голям страх го гони общинския съветник и адвоката, дали не са бивши партийци, такива ги втриса от собственото им минало.

    Коментиран от #26

    13:08 29.10.2025

  • 13 Хи хи

    14 0 Отговор
    Тоя дето са подали оплакването са го писали на китайски комунистически компютър, направен от руски суровини !! Можели са да го напишат на ръка, ама моливите и химикалите също са китайски комунистически !!

    Коментиран от #22

    13:08 29.10.2025

  • 14 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "отец Щирлиц":

    и пазят в долапа плакат "Добре Дошли Освободители"

    13:09 29.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    🤣🤣🤣
    Те щото "Рамбо" и "Командо" са по действителни случаи и там няма фантазии и измислици
    🤣🤣🤣

    13:09 29.10.2025

  • 16 Евро-Атлантик

    13 0 Отговор
    Същия тоя гнусар вили лилков? Който беше от реформаторския блок? Ххахахахахаха, шегите се пишат сами днешно време.

    13:10 29.10.2025

  • 17 Митко Бомбата

    16 0 Отговор
    Обаче за престъпния режим на Тикви, Прасета и Геймафиоти няма кой да сезира СЕР, М.

    Коментиран от #30

    13:11 29.10.2025

  • 18 Трол

    3 2 Отговор
    Борбата срещу комунизма трябва да се води до последния филм, до последната статия, до последната арматура и бетон.

    13:12 29.10.2025

  • 19 Историята не се променя

    13 1 Отговор
    Младите не са прости. Този филм е като посещение в музея. Много пъти съм го гледал и е направен интересно дори от сегашната гледна точка. Още в първите серия е ясно двусмислието и обективния образ на героите. Велински в изпълнение на Георги Черкелов дава пъмнота на образа и подпомага изграждането на другите персонажи. Този филм не е пропаганда, а просто отрязък от историята на България визуализирана в него. Пропагандата е в болните мозъци на неуспешния пишман юрист Славов останал в историята като автор на противоконституционни разпоредби. Който не го може завижда на другите.

    13:12 29.10.2025

  • 20 Гошо

    9 0 Отговор
    Почваме да се чудя какъв трябва да си за да се захващаш за неосъществени глупости. А пък и да питат младите колко от тях са гледали филма. Никой!

    13:14 29.10.2025

  • 21 Абе

    6 0 Отговор
    "Комунистите убиха деда ми" он от SS

    13:14 29.10.2025

  • 22 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи":

    Хаха много точно, написано. Дано на някой им светнат крушките

    13:15 29.10.2025

  • 23 Слава Україні

    0 5 Отговор
    Само ятагана оправя бълхара.

    13:15 29.10.2025

  • 24 Мехмед

    4 0 Отговор
    Всичко мара втасала, та до надписите опряла. Браво на двамцата, че обърнаха внимание. Ще се загледа някой, ще започне да чете и да се рови в историята, и да започне да си прави изводи, да си задава въпроси. Па като разбере, онея "леви" не са, като сегашните "леви", те тогава, кво ше прайме.

    13:16 29.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Егати тъпанарите. Лилков е пиеница та еша си няма. И му личи.

    13:16 29.10.2025

  • 26 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма лоша реклама":

    С петера не беше ли в Париж!?

    А аз се кефя на онова "Канапчето за каназирчето" то е в Испания.

    Сериите ги има в Ютюб

    13:16 29.10.2025

  • 27 баба яга

    3 0 Отговор
    Още двама боклуци изплискаха легена . Използват момента да наберат точки за да станат известни и да лапнат някой лев , или да се намърдат на топло и доходно местенце . Пфу - мър- и.

    13:16 29.10.2025

  • 28 Силиций

    2 0 Отговор
    Тия с опасенията първо да видят какви вярвания създават днешните политически партии в младото поколение

    13:17 29.10.2025

  • 29 САМО БОЛНИ

    2 0 Отговор
    МОЗЪЦИ КАТО ..ИЛИ ..ЛКОВ МОГАТ ДА СЕЗИРАТ.

    13:17 29.10.2025

  • 30 ВЪРНИ СЕ МИТКО

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Митко Бомбата":

    МНОГО ТИКВИ ИМА ЗА ПРИБИРАНЕ.

    13:20 29.10.2025