Заради комунистически поздрав: Сезираха СЕМ за "На всеки километър"

Съветът за електронни медии (СЕМ) е официално сезиран за култовия български сериал от 60-те години "На всеки километър“, който в момента се излъчва по телевизия "България он еър“. Поводът за сигнала е началният надпис, с който започва всеки епизод – "Посвещава се на Българската комунистическа партия“.
Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.
В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.
Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9
13:01 29.10.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:02 29.10.2025
3 стоян
Коментиран от #7, #8, #15
13:03 29.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:04 29.10.2025
5 хихи
Филмът на никого не може да навреди....
13:05 29.10.2025
6 Хо-хо хо
13:05 29.10.2025
7 хихи
До коментар #3 от "стоян":Защото повечето неща са фантазии...
ако не шумита за филма още по-малко ще са го чували или гледали...
Така само му правите раклама...
13:06 29.10.2025
8 бонд
До коментар #3 от "стоян":а филмите за мен по реални ли са?
13:06 29.10.2025
9 единият е и
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":ПИЯНДУРНИК---ДРЪТ ПИЯНИЦА
13:07 29.10.2025
10 отец Щирлиц
Коментиран от #14
13:07 29.10.2025
11 Ние сме
и така до края на света!
13:07 29.10.2025
12 Няма лоша реклама
Коментиран от #26
13:08 29.10.2025
13 Хи хи
Коментиран от #22
13:08 29.10.2025
14 хихи
До коментар #10 от "отец Щирлиц":и пазят в долапа плакат "Добре Дошли Освободители"
13:09 29.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "стоян":🤣🤣🤣
Те щото "Рамбо" и "Командо" са по действителни случаи и там няма фантазии и измислици
🤣🤣🤣
13:09 29.10.2025
16 Евро-Атлантик
13:10 29.10.2025
17 Митко Бомбата
Коментиран от #30
13:11 29.10.2025
18 Трол
13:12 29.10.2025
19 Историята не се променя
13:12 29.10.2025
20 Гошо
13:14 29.10.2025
21 Абе
13:14 29.10.2025
22 Хаха
До коментар #13 от "Хи хи":Хаха много точно, написано. Дано на някой им светнат крушките
13:15 29.10.2025
23 Слава Україні
13:15 29.10.2025
24 Мехмед
13:16 29.10.2025
25 Данко Харсъзина
13:16 29.10.2025
26 хихи
До коментар #12 от "Няма лоша реклама":С петера не беше ли в Париж!?
А аз се кефя на онова "Канапчето за каназирчето" то е в Испания.
Сериите ги има в Ютюб
13:16 29.10.2025
27 баба яга
13:16 29.10.2025
28 Силиций
13:17 29.10.2025
29 САМО БОЛНИ
13:17 29.10.2025
30 ВЪРНИ СЕ МИТКО
До коментар #17 от "Митко Бомбата":МНОГО ТИКВИ ИМА ЗА ПРИБИРАНЕ.
13:20 29.10.2025