Как да облекчим стомаха след празничното преяждане?

Празничните дни са към края си, но както става обичайно те всеки път вървят ръка за ръка с богати трапези, тежки ястия и повече алкохол отколкото сме свикнали. Резултатът за мнозина е добре познат: подуване, тежест, киселини, гадене и общ дискомфорт в стомаха. Според гастроентеролози това състояние е временно, но начинът, по който реагираме след преяждане, има решаващо значение за по-бързото възстановяване.

Първата стъпка: пауза, хидратация, движение

Специалисти от Mayo Clinic подчертават, че след обилно хранене е важно да се даде почивка на храносмилателната система. Пропускането на следващото тежко хранене или преминаването към лека храна за 12–24 часа помага на стомаха да се „рестартира“. В този период приемът на вода е ключов – малки глътки, но често. Водата подпомага разграждането на храната и намалява усещането за подуване.

Честа грешка след преяждане е пълното обездвижване. Гастроентеролозите съветват да се избягва лягане веднага след хранене, тъй като това увеличава риска от киселини и рефлукс. Вместо това кратка разходка от 10–15 минути стимулира перисталтиката и подпомага по-бързото придвижване на храната през храносмилателния тракт.

Топли напитки и билки

Топлите, но не горещи напитки имат успокояващ ефект върху стомаха. Чай от мента, лайка или джинджифил често се препоръчва от диетолози и фармацевти. Джинджифилът, по данни на клинични изследвания, има доказан ефект срещу гадене и забавено храносмилане, докато ментата намалява спазмите и газовете.

Какво да ядем на следващия ден

След празнично преяждане експертите препоръчват лека, щадяща диета. Подходящи са кисело мляко, банани, ориз, печени ябълки и зеленчукови супи. Тези храни не дразнят стомашната лигавица и подпомагат възстановяването на баланса в червата. Пробиотиците, съдържащи се в киселото мляко, са особено полезни след комбинация от тежки храни и алкохол.

Алкохолът – най-добре пауза

Алкохолът дразни стомаха и забавя възстановяването му. Специалисти по хранене препоръчват поне 24–48 часа без алкохол след празнично преяждане, за да се даде шанс на стомаха и черния дроб да се възстановят.

Антиацидите и ензимните препарати могат да облекчат симптомите, но лекарите предупреждават да не се разчита редовно на тях. Ако тежестта, болката или киселините продължат повече от няколко дни, е препоръчителна консултация със специалист, тъй като това може да е сигнал за гастрит или друг стомашно-чревен проблем.

Диетолози от Harvard Medical School напомнят, че най-доброто лечение остава превенцията: по-малки порции, по-бавно хранене и редуване на тежки ястия с по-леки. Дори по време на празници тези навици значително намаляват риска от стомашен дискомфорт.

В обобщение, стомахът обикновено се възстановява бързо след празнично преяждане, ако му дадем почивка, достатъчно течности и лека храна. Малките, но целенасочени стъпки могат да превърнат първите дни след празниците от период на дискомфорт в плавно връщане към нормалния ритъм.