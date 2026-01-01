Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Как да облекчим стомаха след празничното преяждане?

Как да облекчим стомаха след празничното преяждане?

1 Януари, 2026 17:52 852 9

  • стомах-
  • черва-
  • храносмилане-
  • облекчаване-
  • преяждане-
  • празници-
  • трапеза-
  • нова година-
  • коледа

Тежките и мазни храни, алкохолът и сладките изкушения оказват огромно напрежение над стомаха и червата. Ето как да им помогнем да възстановят функциите си

Как да облекчим стомаха след празничното преяждане? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Празничните дни са към края си, но както става обичайно те всеки път вървят ръка за ръка с богати трапези, тежки ястия и повече алкохол отколкото сме свикнали. Резултатът за мнозина е добре познат: подуване, тежест, киселини, гадене и общ дискомфорт в стомаха. Според гастроентеролози това състояние е временно, но начинът, по който реагираме след преяждане, има решаващо значение за по-бързото възстановяване.

Първата стъпка: пауза, хидратация, движение

Специалисти от Mayo Clinic подчертават, че след обилно хранене е важно да се даде почивка на храносмилателната система. Пропускането на следващото тежко хранене или преминаването към лека храна за 12–24 часа помага на стомаха да се „рестартира“. В този период приемът на вода е ключов – малки глътки, но често. Водата подпомага разграждането на храната и намалява усещането за подуване.

Честа грешка след преяждане е пълното обездвижване. Гастроентеролозите съветват да се избягва лягане веднага след хранене, тъй като това увеличава риска от киселини и рефлукс. Вместо това кратка разходка от 10–15 минути стимулира перисталтиката и подпомага по-бързото придвижване на храната през храносмилателния тракт.

Топли напитки и билки

Топлите, но не горещи напитки имат успокояващ ефект върху стомаха. Чай от мента, лайка или джинджифил често се препоръчва от диетолози и фармацевти. Джинджифилът, по данни на клинични изследвания, има доказан ефект срещу гадене и забавено храносмилане, докато ментата намалява спазмите и газовете.

Какво да ядем на следващия ден

След празнично преяждане експертите препоръчват лека, щадяща диета. Подходящи са кисело мляко, банани, ориз, печени ябълки и зеленчукови супи. Тези храни не дразнят стомашната лигавица и подпомагат възстановяването на баланса в червата. Пробиотиците, съдържащи се в киселото мляко, са особено полезни след комбинация от тежки храни и алкохол.

Алкохолът – най-добре пауза

Алкохолът дразни стомаха и забавя възстановяването му. Специалисти по хранене препоръчват поне 24–48 часа без алкохол след празнично преяждане, за да се даде шанс на стомаха и черния дроб да се възстановят.

Антиацидите и ензимните препарати могат да облекчат симптомите, но лекарите предупреждават да не се разчита редовно на тях. Ако тежестта, болката или киселините продължат повече от няколко дни, е препоръчителна консултация със специалист, тъй като това може да е сигнал за гастрит или друг стомашно-чревен проблем.

Диетолози от Harvard Medical School напомнят, че най-доброто лечение остава превенцията: по-малки порции, по-бавно хранене и редуване на тежки ястия с по-леки. Дори по време на празници тези навици значително намаляват риска от стомашен дискомфорт.

В обобщение, стомахът обикновено се възстановява бързо след празнично преяждане, ако му дадем почивка, достатъчно течности и лека храна. Малките, но целенасочени стъпки могат да превърнат първите дни след празниците от период на дискомфорт в плавно връщане към нормалния ритъм.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжица рициново

    4 0 Отговор
    масло и два дена облекчаване в двете нули...

    Коментиран от #5

    17:53 01.01.2026

  • 2 Ами

    4 1 Отговор
    Клин - клин избива!

    17:59 01.01.2026

  • 3 нннн

    6 1 Отговор
    Стомахът най- добре се облекчава в 00.

    17:59 01.01.2026

  • 4 Германец

    6 0 Отговор
    Балгаретата обичат да се тъпчат до пръсване с германски канцерогени от била, кауфланд и лидл 😏🤑🤣😂

    18:08 01.01.2026

  • 5 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжица рициново":

    Двете нули?

    18:09 01.01.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 1 Отговор
    Основно и задължително е диета, ако има неприятности.

    18:21 01.01.2026

  • 7 Гръч

    1 0 Отговор
    Има само едно място за облекчаване на лаиновоза знаете го

    18:33 01.01.2026

  • 8 протеинови добавки от зрели игриви

    2 0 Отговор
    господа за моми и каки не облекчени след празничното преяждане

    18:37 01.01.2026

  • 9 Краварска медия

    1 0 Отговор
    Хо хо хоо, мери клизмас евриуан

    18:41 01.01.2026