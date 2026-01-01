Божидар Краев и Уестърн Сидни стартираха 2026-а с поражение у дома

Българският национал Божидар Краев откри новата футболна година с участие в първия си официален двубой за 2026-а, но за съжаление, неговият тим Уестърн Сидни Уондърърс не успя да зарадва феновете си. В среща от австралийската А-Лига, домакините отстъпиха с минималното 0:1 на гостуващия Макартър.

Единственото попадение в мача бе дело на Рафаел Дюран, който се разписа в 41-ата минута и донесе ценните три точки на своя отбор.

Краев остана на терена през всичките 90 минути, като се отличи с три удара към вратата на съперника, но точността му изневери и не успя да промени резултата.

След това поражение, Уестърн Сидни Уондърърс продължава да се намира в незавидна позиция – предпоследното 11-о място в класирането с едва 9 точки. Серията от неуспехи поставя отбора и българския полузащитник под напрежение в битката за оцеляване.

В същото време, Макартър се изкачи до четвъртата позиция с актив от 18 точки, а лидерската позиция в шампионата заема Оукланд с 20 пункта.