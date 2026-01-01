Новини
Спорт »
Световен футбол »
Божидар Краев и Уестърн Сидни стартираха 2026-а с поражение у дома

Божидар Краев и Уестърн Сидни стартираха 2026-а с поражение у дома

1 Януари, 2026 17:48 289 2

  • национал -
  • божидар краев -
  • новата година-
  • 2026-
  • уестърн сидни уондърърс-
  • австралийската а-лига-
  • макартър

Тимът загуби от Макартър

Божидар Краев и Уестърн Сидни стартираха 2026-а с поражение у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Божидар Краев откри новата футболна година с участие в първия си официален двубой за 2026-а, но за съжаление, неговият тим Уестърн Сидни Уондърърс не успя да зарадва феновете си. В среща от австралийската А-Лига, домакините отстъпиха с минималното 0:1 на гостуващия Макартър.

Единственото попадение в мача бе дело на Рафаел Дюран, който се разписа в 41-ата минута и донесе ценните три точки на своя отбор.

Краев остана на терена през всичките 90 минути, като се отличи с три удара към вратата на съперника, но точността му изневери и не успя да промени резултата.

След това поражение, Уестърн Сидни Уондърърс продължава да се намира в незавидна позиция – предпоследното 11-о място в класирането с едва 9 точки. Серията от неуспехи поставя отбора и българския полузащитник под напрежение в битката за оцеляване.

В същото време, Макартър се изкачи до четвъртата позиция с актив от 18 точки, а лидерската позиция в шампионата заема Оукланд с 20 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ало,сайта?

    1 0 Отговор
    Не ни интересува тази новина.

    Коментиран от #2

    17:49 01.01.2026

  • 2 Славист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ало,сайта?":

    Не те интересува,ама четеш...Това е важно за собствениците.

    17:53 01.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ