Задържаха трети заподозрян във връзка с обира на Лувъра

Френските власти са арестували трети заподозрян във връзка с обира на Лувъра. Новината бе съобщена от Ройтерс, позовавайки се на телевизия BFM, предава БТА.
Мъжът е бил задържан на 29 октомври в Париж, като според следствието той е присъствал на местопрестъплението по време на извършването на кражбата.
Инцидентът се случи на 19 октомври, когато четирима крадци проникнаха в галерия „Аполон“ в музея и задигнаха бижута на стойност 88 милиона евро. Дръзкият обир бе извършен посред бял ден, което предизвика сериозен обществен отзвук.
Случаят разкри значителни пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.
По-рано във връзка с кражбата бяха задържани още двама заподозрени, но въпреки арестите откраднатите бижута все още не са открити.
