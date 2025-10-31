Какво се знае до тук за обира в Лувъра след последните арести на заподозрени?

Френските власти съобщиха за нов напредък в разследването на сензационния обир в Лувъра, извършен на 19 октомври. Петима души бяха задържани в сряда вечерта в Париж и околностите му, с което общият брой на заподозрените вече достигна седем. Разследването се ръководи от прокуратурата на Париж и ангажира близо сто следователи от специализираните служби за борба с организираната престъпност и незаконния трафик на културни ценности.

Сред новозадържаните е един от предполагаемите извършители, идентифициран чрез ДНК следи, открити на мястото на престъплението. Прокурорът на Париж Лор Бекюо потвърди, че той е бил сред четиримата мъже, участвали пряко в кражбата. Останалите четирима арестувани се смятат за лица, които могат да предоставят ценна информация за организацията и хода на обира.

Извършителите

Първите двама задържани, арестувани още през предходния уикенд, вече са официално обвинени в организиран грабеж и престъпен заговор — престъпления, за които френското законодателство предвижда съответно до 15 и 10 години лишаване от свобода. И двамата са частично признали участието си и са оставени в предварителен арест.

Според източници от прокуратурата, двамата са жители на предградието Обервилие, в департамента Сен-Дени. 34-годишният — алжирски гражданин — е без скорошна трудова дейност и е известен на полицията с нарушения на правилата за движение и предишна присъда за кражба. Той е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се е готвел да замине за Алжир без билет за връщане.

Вторият — 39-годишен нелегален таксиметров шофьор — е известен на властите с предишни кражби и е бил под съдебен надзор по друго дело. Неговата ДНК е открита върху счупена витрина и изоставени предмети в музея.

Как е извършен обирът

На 19 октомври около 9:30 сутринта четирима мъже, облечени като строителни работници с жълти жилетки, успяват да проникнат в прочутата Галерия на Аполон — залата, в която се пазят френските кралски и императорски бижута. Те използват откраднат камион с подемна стълба, чрез която достигат до един от високите прозорци на сградата.

След като разбиват витрините с режещи инструменти, крадците взимат девет бижута от колекцията, оценявани на близо 88 милиона евро. Акцията продължава едва осем минути. След това групата се оттегля на два скутера, изоставяйки използваната техника и опитвайки се безуспешно да подпалят стълбата, за да заличат следите си.

Изчезналите бижута и разследването

Въпреки мащабните обиски в Париж и околните департаменти, откраднатите бижута все още не са открити. Единствено короната на императрица Евгения, която крадците изпускат при бягството си, е намерена и върната в музея — макар и с нанесени щети, които реставраторите определят като „изключително трудни за възстановяване“.

Прокурорът Бекюо увери, че обирът е дело на добре организирана група, но на този етап няма доказателства за вътрешно съдействие от страна на служители на музея. Централната служба за борба с трафика на културни ценности (OCBC) следи легалния и нелегалния пазар на изкуство, тъй като се предполага, че бижутата могат да бъдат използвани за пране на пари или като залог в престъпни мрежи.

„Тези предмети вече са непродаваеми — всеки, който ги придобие, ще се счита за съучастник в престъпление“, подчерта Бекюо и призова извършителите да съдействат и върнат откраднатото.

Реакции и последици

Обирът в Лувъра предизвика шок и възмущение във Франция и по света. Президентът Еманюел Макрон определи кражбата като „удар срещу културното наследство на Франция“, а министърът на културата нарече случая „безпрецедентен провал на системата за сигурност“.

В отговор музеят временно затвори Галерията на Аполон, а останалите експонати от колекцията бяха преместени в хранилище на Banque de France. Междувременно експерти по сигурността настояват за цялостна ревизия на охранителните протоколи, след като бе установено, че част от фасадата на музея не е покрита с камери за видеонаблюдение.

Разследването продължава под контрола на прокуратурата в Париж и с подкрепата на Интерпол, който вече е включил откраднатите обекти в международната си база данни за откраднати произведения на изкуството. Властите са уверени, че „въпросът не е дали, а кога“ ще бъдат заловени всички участници в престъпната група.