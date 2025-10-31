Какво се знае до тук за обира в Лувъра след последните арести на заподозрени?

Френските власти съобщиха за нов напредък в разследването на сензационния обир в Лувъра, извършен на 19 октомври. Петима души бяха задържани в сряда вечерта в Париж и околностите му, с което общият брой на заподозрените вече достигна седем. Разследването се ръководи от прокуратурата на Париж и ангажира близо сто следователи от специализираните служби за борба с организираната престъпност и незаконния трафик на културни ценности.
Сред новозадържаните е един от предполагаемите извършители, идентифициран чрез ДНК следи, открити на мястото на престъплението. Прокурорът на Париж Лор Бекюо потвърди, че той е бил сред четиримата мъже, участвали пряко в кражбата. Останалите четирима арестувани се смятат за лица, които могат да предоставят ценна информация за организацията и хода на обира.
Извършителите
Първите двама задържани, арестувани още през предходния уикенд, вече са официално обвинени в организиран грабеж и престъпен заговор — престъпления, за които френското законодателство предвижда съответно до 15 и 10 години лишаване от свобода. И двамата са частично признали участието си и са оставени в предварителен арест.
Според източници от прокуратурата, двамата са жители на предградието Обервилие, в департамента Сен-Дени. 34-годишният — алжирски гражданин — е без скорошна трудова дейност и е известен на полицията с нарушения на правилата за движение и предишна присъда за кражба. Той е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се е готвел да замине за Алжир без билет за връщане.
Вторият — 39-годишен нелегален таксиметров шофьор — е известен на властите с предишни кражби и е бил под съдебен надзор по друго дело. Неговата ДНК е открита върху счупена витрина и изоставени предмети в музея.
Как е извършен обирът
На 19 октомври около 9:30 сутринта четирима мъже, облечени като строителни работници с жълти жилетки, успяват да проникнат в прочутата Галерия на Аполон — залата, в която се пазят френските кралски и императорски бижута. Те използват откраднат камион с подемна стълба, чрез която достигат до един от високите прозорци на сградата.
След като разбиват витрините с режещи инструменти, крадците взимат девет бижута от колекцията, оценявани на близо 88 милиона евро. Акцията продължава едва осем минути. След това групата се оттегля на два скутера, изоставяйки използваната техника и опитвайки се безуспешно да подпалят стълбата, за да заличат следите си.
Изчезналите бижута и разследването
Въпреки мащабните обиски в Париж и околните департаменти, откраднатите бижута все още не са открити. Единствено короната на императрица Евгения, която крадците изпускат при бягството си, е намерена и върната в музея — макар и с нанесени щети, които реставраторите определят като „изключително трудни за възстановяване“.
Прокурорът Бекюо увери, че обирът е дело на добре организирана група, но на този етап няма доказателства за вътрешно съдействие от страна на служители на музея. Централната служба за борба с трафика на културни ценности (OCBC) следи легалния и нелегалния пазар на изкуство, тъй като се предполага, че бижутата могат да бъдат използвани за пране на пари или като залог в престъпни мрежи.
„Тези предмети вече са непродаваеми — всеки, който ги придобие, ще се счита за съучастник в престъпление“, подчерта Бекюо и призова извършителите да съдействат и върнат откраднатото.
Реакции и последици
Обирът в Лувъра предизвика шок и възмущение във Франция и по света. Президентът Еманюел Макрон определи кражбата като „удар срещу културното наследство на Франция“, а министърът на културата нарече случая „безпрецедентен провал на системата за сигурност“.
В отговор музеят временно затвори Галерията на Аполон, а останалите експонати от колекцията бяха преместени в хранилище на Banque de France. Междувременно експерти по сигурността настояват за цялостна ревизия на охранителните протоколи, след като бе установено, че част от фасадата на музея не е покрита с камери за видеонаблюдение.
Разследването продължава под контрола на прокуратурата в Париж и с подкрепата на Интерпол, който вече е включил откраднатите обекти в международната си база данни за откраднати произведения на изкуството. Властите са уверени, че „въпросът не е дали, а кога“ ще бъдат заловени всички участници в престъпната група.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАБОЛЮБ
13:03 31.10.2025
2 Пич
Коментиран от #5, #7
13:06 31.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дудов
13:13 31.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":Взе ми идеята за обир, бе колега
Коментиран от #6
13:15 31.10.2025
6 Пич
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама работи ! Идеята е толкова добра , че не те ли хванат на място , после цял живот на Рио и мацетата с готините барабанчета !
13:18 31.10.2025
7 аве
До коментар #2 от "Пич":Да но теорията ти издиша, има един гоюям бъг и това е откраднатата изпусната корона😉 Ако е менте сега при реставрацията, ще лъсне всичко😉 Само не казеай, че тези арабели са такива "гении", че чак да инсценират и изпускане на плячката😉
Иначе да най-вероятно са наети от няко бял господар и всичко е поръчано, но не за заличаване на подмяна на фалшиви експонати😉
Коментиран от #8
13:52 31.10.2025
8 Защо
До коментар #7 от "аве":Да не инсценират ? Ако са умни би трябвало да го направят ! Но няма да споря , защото имам още няколко версии ! Тази споделих , за да се замислите че това не е проста работа , а стратегия , планиране и логистика !!!
Коментиран от #9
13:57 31.10.2025
9 поКУРко
До коментар #8 от "Защо":А Панагюрското златно съкровище като го подмениха с дубликати защо не изценираха подобна кражба?!?
14:23 31.10.2025
10 предизвика шок и възмущение във Франция
когато се увеличат даже по малко от тях
и ги ползват като роби приемащи чужда религия
14:36 31.10.2025