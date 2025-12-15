Лувърът затвори врати заради стачка на служителите

Служителите в Лувъра гласуваха днес да обявят стачка заради условията на работа и други оплаквания, нанасяйки още един удар за тази година по легендарния парижки музей след крупната кражба на бижута през октомври, пише Асошиейтед прес.

Синдикатът CFDT съобщи, че гласуването е проведено на среща тази сутринта, на която са присъствали 400 служители и са решили да спрат работа от днес.

Най-посещаваният музей в света не отвори врати по график и отклони бъдещите посетители. В съобщение на уебсайта на Лувъра, цитирано от БТА, се посочва, че „музеят е затворен за момента“.

Гласуването за стачка следва преговорите, проведени миналата седмица между синдикатите и представители на правителството, включително министъра на културата Рашида Дати. Профсъюзните лидери казаха, че разговорите не са отразили всички техни опасения по повод персонала и финансирането на Лувъра.

„Посещението на музея се превърна в поредица от препятствия“, каза Алексис Фритше, генерален секретар на звеното, отговарящо за култура, към CFDT.