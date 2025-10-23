Новини
Култура »
Хронология: Крадците са прекарали по-малко от четири минути в Лувъра

Хронология: Крадците са прекарали по-малко от четири минути в Лувъра

23 Октомври, 2025 18:58 541 4

  • лувъра-
  • музей-
  • кражба-
  • обир-
  • бижута

Цялата кражба е продължила близо 7 минути

Хронология: Крадците са прекарали по-малко от четири минути в Лувъра - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

По-малко от осем минути са били необходими на крадците, за да откраднат кралски бижута на стойност 88 милиона евро през уикенда от най-посещавания музей в света – Лувъра, пише Асошиейтед прес, като проследява действията им по дни и минути.

Френските власти описват как обирджиите са се издигнали с подемна стълба по фасадата на музея, счупили са прозорец, разбили са витрини и са избягали в неделя сутринта. Директорът на Лувъра в Париж признава, че това е „ужасен провал“.

Крадците, които все още са на свобода, са прекарали по-малко от четири минути в музея.

Ето какво е известно за хронологията на събитията:

10 октомври

Крадците използват фалшив претекст, за да откраднат камиона с подемната стълба, предава БТА. Парижкият прокурор Лор Бекюо каза, че престъпниците са се срещнали с компанията собственик на камиона, преди да поемат с него, като са използвали заплахи, но не и насилие. Компанията подала жалба за кражбата в община Лувър на около 20 км северно от Париж. Името кара много хора да се чудят дали това е съвпадение.

19 октомври

  • 09:00 часа - музеят Лувър отвара врати за посетители.
  • 09:30 часа - крадците, облечени като строителни работници, паркират камиона, съоръжен с подемна стълба – обичайна гледка за Париж, на един от тротоарите в подножието на Лувъра, на кей „Франсоа Митеран“, който се намира на река Сена. Те поставят пътна маркировка около камиона, за да симулират ремонтни дейности. Двама души се изкачват по стълбата, за да достигнат балкона и влизат през прозореца.
Хронология: Крадците са прекарали по-малко от четири минути в Лувъра

  • 09:34 часа – двамата крадци влизат от южния край на галерия „Аполо“. Включва се алармата в стаята за контрол на сигурността. Служител се обажда по радиото до членовете на командния център, за да ги предупреди за взлома.
  • 09:35 часа – крадците използват ъглошлайф, за да срежат стъклото на две витрини и вземат бижутата. Служителите по сигурността започват да евакуират посетителите в съответствие с изискванията, които са фокусирани върху безопасността им. Мениджърът на музея се обажда на близкия полицейски участък, за да съобщи, че се извършва обир и моли за незабавна помощ.
  • 09:38 часа – крадците напускат през същия прозорец и избягват в източна посока, като двама души ги чакат на скутери. Те оставят след себе си жълта жилетка, подобна на тези, които носят строителните работници, и друго оборудване, включително ъглошлайфа. Министърът на културата Рашида Дати каза, че служителите по сигурността са осуетили опита на единия крадец да подпали камиона с подемника.
  • 10:34 часа – Дати съобщава в социална медия, че „тази сутрин е станал обир при отварянето на музея Лувър“.

По-късно през деня извън музея е открита императорска корона на съпругата на Наполеон Трети – императрица Южени, която съдържа над 1300 диаманта. Крадците са избягали с осем други предмета, които са безценни от историческа гледна точка.

22 октомври

Музеят отваря врати. Прокурорката Бекюо казва, че около 100 разследващи работят по случая, заедно с експерти криминалисти, които анализират записи от камерите за наблюдение и 150-те проби, които са събрани от подемника, от вътрешността на музея и от намерени предмети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    1 1 Отговор
    аматьори, измислих как да крада милиарди докато съм си по пантофки в зайчарника с рая надупян

    19:03 23.10.2025

  • 2 Ами

    0 1 Отговор
    Професионалисти са, затова.

    19:20 23.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Мене ми стигат и десет секунди в Лувъра да си оправя живота.

    19:25 23.10.2025

  • 4 Киро

    0 0 Отговор
    Ако бяха се забавили 10 мин сигурно щяха да ги хванат.

    19:48 23.10.2025