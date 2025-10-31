Новини
Култура »
Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ)

Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ)

31 Октомври, 2025 19:01 465 0

  • египетски музей-
  • кайро-
  • египет-
  • музей-
  • древен египет-
  • артефакти

Новият музей в Кайро отваря врати на 1 ноември след дългогодишна подготовка

Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След две десетилетия на очакване и доста отлагания, Големият египетски музей, който ще представи над 50 000 артефакта, ще бъде официално открит в събота 1 ноември, съобщи Асошиейтед прес.

Той хвърля светлина върху древната цивилизация на Египет и е център на усилията на правителството за стимулиране на туристическата индустрия, която е основен източник на постъпления на чуждестранна валута в изпитващата финансови затруднения страна, информира БТА.

Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ)

Разположен в покрайнините на Кайро и близо до прочутите пирамиди в Гиза, мастодонтът на стойност 1 милиард щатски долара трябва да стане най-големият музей в света, посветен на една цивилизация с над 50 000 артефакта, разкриващи живота в Древен Египет. За сравнение в музея Лувър в Париж са изложени 35 000 експоната, отбелязва Асошиейтед прес.

Музеят е един от мегапроектите на президента Абдел Фатах ес Сиси, който, след като пое властта през 2014 г., започна големи инвестиции в инфраструктурата на страната с цел съживяване на икономиката, отслабена от десетилетия на стагнация и разтърсена от безредиците, последвани въстанието на Арабската пролет от 2011 г.

Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ)

Изграждането на музея започва през 2005 г., но дейностите спират за три години по време на политическите вълнения след въстанието от 2011 г.

Голямото откриване е отлагано многобройно, най-скоро през юли тази година заради конфликтите в Близкия изток. Очаква се лидери от цял свят да присъстват на церемонията.

Проектиран от ирландската компания Heneghan Peng Architects, музеят, станал популярен като GEM (Grand Egyptian Museum), се отличава с триъгълна стъклена фасада, подобна на близките пирамиди.

В атриума на входа е разположен гранитен колос на един от най-прочутите египетски фараони Рамзес Велики. Статуята, която датира отпреди 3200 години и е с височина 11 метра, бе преместена в музея, след като десетилетия бе стояла в центъра на претоварено кръстовище пред главната железопътна гара на Кайро.

Големият египетски музей, дом на над 50 000 артефакта, най-накрая отваря врати (СНИМКИ)

От атриума голямо стълбище на шест етажа с древни статуи води до главните галерии, от които има гледка към близките пирамиди. Мост свързва музея с пирамидите, като позволява на туристите да се движат между тях или пеша, или с електрически екологични превозни средства, казват официалните власти на музея.

В него има 24 000 квадратни метра постоянна изложбена площ, детски музей, конферентни и образователни съоръжения и търговска част, както и голям център за консервация.

Дванадесетте основни галерии, които отвориха врати миналата година, представят антики от праисторическите до римските времена, организирани по време и теми.

Много от 50 000-те артефакта в GEM са преместени от Египетския музей, който е разположен в центъра на Кайро на площад „Тахир“. Други са били наскоро разкопани от древни гробища, включително от некропола Сакара – комплекс от пирамиди и гробници на 22 километра южно от музея.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ