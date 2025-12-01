Новини
Култура »
В Хераклея Синтика са открити над 1500 артефакта за този археологически сезон (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Хераклея Синтика са открити над 1500 артефакта за този археологически сезон (ВИДЕО+СНИМКИ)

1 Декември, 2025 12:31 557 3

  • хераклея синтика-
  • античен град-
  • артефакти-
  • археология

Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея, посочва ръководителят на проекта - проф. Людмил Вагалински

В Хераклея Синтика са открити над 1500 артефакта за този археологически сезон (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: Исторически музей Петрич
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Над 1500 артефакта са открити през изминалия сезон при разкопките в античния град Хераклея Синтика. Това каза за БТА проф. Людмил Вагалински, ръководител на проекта.

Сред тях се открояват глинени лампи, фино изработени стъклени кани, изображения на божества като Афродита, Атина и Херакъл, златни обеци, както и близо 800 монети намерени при проучванията на форума и некропола. Те дават ценна информация за икономическия и културния живот в античния град. Откритите артефакти бяха представени пред медиите след тяхната реставрация. Те бяха разгледани и от кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Артефактите са били реставрирани и консервирани от специалисти от Националния археологически институт с музей при БАН и от Националния исторически музей, като се връщат в Петрич.

"Много се радвам на стъклената кана с лъвска глава от стъкло. Тя е красива и рядка. Лампите също са изключително интересни с много любопитни изображения на божества и животни. Има и много хубава интересна погребална, семейна сцена", разказа професор Вагалински. Сред интересните предмети са още детски играчки - петле и конче.

Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея. Сред експонатите освен от Римската императорска епоха, основно I-ви, II-ри, III-ти век, имаме и по-ранни от елинистическата епоха, основно от периода III-I век преди Христа. Учените са открили и рядка бронзова лампа. Металът и монетите са били почистени от Любомира Китанова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Основните консерватори, работили с артефактите, са Дана Златанова и Цветина Дочева от Националния исторически музей, Ренета Караманова и д-р Китан Китанов от Национален археологически институт с музей - БАН.

Открити са и изумителни по думите на професора надгробни плочи и надписи, които също са почистени и са много хубави.

"Нашата работа не е само на терен. Тя е свързана с реставрация и консервация на артефактите, които откриваме. Има много информация, която да покажем на хората и да публикуваме. Преди седмица публикувахме пълна информация за откритите две скулптури - датировка, стилов анализ и производ на мрамора", поясни проф. Вагалински.

Реставрирани и почистени са също откритите при проучванията ръце на статуята на Херакъл. Дясната длан е подпряна на прочутия „кривак“. Парчето е намерено близо до двете части, открити по-рано през 2018 година – част от кривак и добре моделиран, скулптиран от качествен мрамор крак на мускулест мъж. Другата ръка е хванала трите ябълки от градината на Хесперидите. През лятото на тази година беше намерен и торса на героя.

"Нашата съвместна работа дава все по-добри резултати и това се вижда в целия свят", каза директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. Тя добави, че новите артефакти ще намерят своето място в експозицията през 2026 г.

Екипът на музея ще подготви изложбата и тя ще стане достъпна за посетителите при събитията от Нощта на музеите 2026.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Дето и да копнеш изкача гръцко и римско, помен от Ганчо няма.

    12:33 01.12.2025

  • 2 труд и техника

    0 5 Отговор
    "Артефактите" приличат на правени от някоя пиянка от БАН.

    12:34 01.12.2025

  • 3 конекрадец от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Стъклото се е запазило хиляди години, на Баце магистралите и мантинелите изгнига вече.

    12:36 01.12.2025