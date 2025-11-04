Вижте кои са носителите на литературните награди "Перото" за 2025 г.

На официална церемония на 3 ноември, за 11-та година поред, бяха връчени престижните Литературни награди „Перото“ на Националния дворец на културата. За първи път те имаха и финансово изражение. В обръщението си към публиката изпълнителният директор Андрияна Петкова заяви, че още от края на миналогодишните награди ръководството на НДК работи по превръщането им в по-стойностни и по-значими.

“Нашата мисия е да популяризираме българската литература и това събитие го доказва. Доказват го и каталозите за съвременна българска проза и детска литература, които представяме извън пределите на страната ни – на големите изложения в сърцето на Европа, което осигурява видимост и предизвиква интерес към литературата ни,” сподели г-жа Петкова.

Наградата за цялостен принос получи Владимир Левчев. Тя беше връчена от заместник-министъра на културата Георги Султанов.

В категория „Детска литература“ отличеният е Слави Стоев с „Тихата гора” на изд. Точица. Той получи наградата от Благородна Здравкова, заместник-кмет по „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община.

Наградата в категория “Проза” взе Георги Господинов с „Градинарят и смъртта”, изд. Жанет 45. Тя беше връчена от Светлозар Желев, модератор на събитието и ръководител на Националния център за книгата, НДК.

Отличието в категорията “Дебют” бе присъдено на Виолета Радкова за „И леглото ни е зеленина”, изд. Жанет 45. Тя получи наградата си от Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието.

Най-добър превод от български на чужд език (немски) спечели Андреас Третнер за „Синьото момче” от Александър Вутимски. Наградата бе връчена от Елена Шекерлетова, заместник-министър на Министерството на външните работи.

Отличието в категория „Поезия“ получи Никола Петров за „Ето го разкаяния победител”, изд. ДА. То бе връчено от Петя Иванова, председател на Съвета на директорите на НДК.

Изпълнителният директор Андрияна Петкова сподели, че ръководството е взело решение да даде специално отличие на белетриста и киносценарист Георги Мишев, който днес навърши 90 години за постиженията му в областта на литературата.

По традиция, всеки от отличените получи статуетка, изработена от известния български скулптор проф. Емил Попов. Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Министерството на културата.