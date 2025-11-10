ABBA Symphonie, Фондацията и Cinga Manga Funk с клубни концерти на SoFest Autumn

Есенното издание на фестивала стартира с „ABBA Symphonie“, в който участват фантастичните Милица Гладнишка и Люси Дяковака. Проектът на Плевенска филхармония, с диригент Георги Милтиядов ще бъде представен за първи път, на клубна сцена. Шоуто е извън класическите форми, като предлага нов прочит на симфоничния оркестър с поп гласове и гарантира едно незабравимо диско изживяване, с музиката на обичаната шведска четворка.

Четвъртък вечерта, Александър Сано, Дарин Ангелов, Петър Дочев и Петър Антонов ще ни въвлекат в един изумително смешен и покъртително откровен разговор на теми, които не посмяваме да изричаме, но страшно много ни вълнува. В театралната постановка „За Любовта...мъжката версия", с вълнуваща мултимедия, заедно с брилянтните актьори, на сцената ще е и талантливият музикант Милен Кукошаров. Спектакълът по текстове на Яна Борисова и под режисурата на Димитър Коцев - Шошо предизвика нечуван интерес и се разпродаде за броени дни.

На 15-ти ноември очаквайте фънк експлозията “Cinga Manga Funk” - единствената българска група, която елегантно съчетава на пръв поглед несъвместими мелодии. Ева Перчемлиева - вокал и перкусии, Ангел Демирев - китари, Петър Миланов - китара, Христо Минчев - бас китара и Кирил Добрев - барабани ще ви вдъхновят и провокират с авторски микс от фънк, джаз, прогресив и красиви мотиви от циганския фолклор. Чрез основните съставки в своя стил - импровизация, емоционалност и виртуозност те ще изпълнят за първи път, на SoFest песни от предстоящия си албум.

Кулминацията на фестивала ще настъпи с големия финален концерт на „ФОНДАЦИЯТА и младите гласове на България“. Редом до обичаните музиканти от формацията ще са талантливият композитор и пианист Михаил Шишков и певецът с разпознаваем глас Славин Славчев. Специални гости, единствено на SoFest ще са петима млади изпълнители. Те не само са финалисти от „Гласът на България”, но и от майсторския клас на Фондацията - Анна Ставрева, Елена Попова - Лени, Натали Стефанова, Сисил Сабри и Никола Янакиев. Не пропускайте да изпеем заедно: „И без морето мога, и без небето мога, и без сърцето мога, но без теб аз не мога…”.

SoFest 2025 преминава с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Министерството на културата и на Столична община в раздел „Значими събития“ 2025.

За повече информация може да посетите сайта на SoFest - https://sofest.art/program-bg/, страницата на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и в инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.