Костадин Костадинов атакува Ивайло Мирчев с разкрития за родителите му

Костадин Костадинов атакува Ивайло Мирчев с разкрития за родителите му

30 Декември, 2025

  • костадин костадинов-
  • ивайло мирчев-
  • бкп-
  • номенклатура-
  • възродителен процес

При режима на Тодор Живков семейството на Мирчев е ползвало привилегиите на режима, живеейки в "специално построена луксозна кооперация"

Костадин Костадинов атакува Ивайло Мирчев с разкрития за родителите му - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Политическото напрежение между "Възраждане" и коалицията ПП-ДБ ескалира в остра лична атака днес, след като лидерът на националистическата формация Костадин Костадинов публикува тежки обвинения срещу депутата Ивайло Мирчев. Поводът за скандала е посещението на представителите на "Да, България" на възпоменанието за жертвите на т.нар. "Възродителен процес" на Тюркян чешма в село Могиляне.

Костадинов обвини Мирчев в лицемерие, насочвайки атаката си не към действията на самия депутат, а към професионалната биография на баща му в годините преди 1989-а.

"Бащата на Ивайло Мирчев преди 1989 г. работи като номенклатура в общинския съвет на БКП в Крушари - завежда партийно-пропагандната дейност в общината", написа Костадинов в социалните мрежи. Той твърди, че семейството на Мирчев е ползвало привилегиите на режима, живеейки в "специално построена луксозна кооперация".

В публикацията си лидерът на "Възраждане" прави директна връзка между бащата на депутата и насилствената смяна на имената на българските турци. Без да представи конкретни документи, Костадинов се позовава на личните си познания за региона на Добруджа и твърди, че "точнo хората като бащата на Мирчев бяха натоварени с най-отговорната работа по провеждането" на Възродителния процес.

Острата реакция идва дни след като Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поднесоха цветя на паметника на 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на събитията от декември 1984 година. Този акт бе разчетен от анализатори като опит на демократичната общност да покаже съпричастност към трагедията на българските турци, изземвайки монопола на ДПС върху тази историческа памет.

Костадинов използва случая, за да припише колективна вина на опонентите си, наричайки ги "еничари" и настоявайки за извинение от страна на Мирчев за действията на баща му.

"Ивайло Мирчев извини ли се от името на своя баща заради работата му по време на процеса? Или това не го касае?", пита риторично лидерът на "Възраждане".

Атаката идва в контекста на изострена предизборна реторика, където темата за "децата на номенклатурата" често се използва като компромат, въпреки че в правовите държави отговорността е винаги лична, а не родова. До момента Ивайло Мирчев не е коментирал публично новите обвинения, но в миналото нееднократно е заявявал, че не носи отговорност за режима преди 1989 година, когато е бил дете.


България
  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    Кой е бащата на Ивайло Мирчев?

    Коментиран от #4, #13

    10:10 30.12.2025

  • 2 Този

    41 14 Отговор
    Калмук, Мирчев, който когато и да го удари все добре е направил! Напълни се парламента с говеда!

    10:13 30.12.2025

  • 3 Защо едно дете трябва да се казва така

    10 8 Отговор
    Няма ли по хубави дори и да са турски имена. Трябва именник като в САЩ да се въведе.

    10:15 30.12.2025

  • 4 Същият нискочел

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    НеЧовек като сина си–комунист! То на челцата им го пише... Съюзници като костя копейкин на просия!

    10:15 30.12.2025

  • 5 пешо

    15 24 Отговор
    децата не са виновни за греховете на родителите едно е роднините ти да са комунисти друго е ти да си

    Коментиран от #29, #30, #50

    10:15 30.12.2025

  • 6 Статистика1

    23 20 Отговор
    Коцето и в момента е номенклатура и яде на наш гръб, какво ми се обяснява за преди 30 години.

    10:17 30.12.2025

  • 7 Факт

    29 2 Отговор
    В крайна сметка биха могли да си поднесат цветята неофициално, ако наистина искат да изразят съжаление!

    Коментиран от #10, #20

    10:19 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 не са "еничари" а са баш- най,

    14 6 Отговор
    ЯНИСЕРИ, кръвният данък който Осман взима се нарича Девширме -Такса/Данък към Султана.

    Известни Янисери от Български произход
    Осман Пазвантоглу, Индже воевода, Бойко Методиев Борисов, Делян Пеевски.

    10:22 30.12.2025

  • 10 честен ционист

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    На маратонките на Божидар Божанов при поднасянето на венеца се четеше символа Z.

    10:22 30.12.2025

  • 11 Град Симитли

    3 6 Отговор
    Направете си дует с Бою
    И той същата песен пее!
    .. А Мирчо си е за ругаене за личното си творчвство!

    10:24 30.12.2025

  • 12 Зъл пес

    14 5 Отговор
    Не понасам Мирчев,но в интерес на истината,той не е виновен за делата и стореното от баща му.И все пак,такива като него е добре изобщо да стават политици.

    Коментиран от #24

    10:24 30.12.2025

  • 13 Не е честно

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Когато баща ти е честен комунист, а синът е против баща си, това не е достойно. Мирчев трябва да защити баща си, защото му е родител и да не се прави на голям демократ, щом е ползвал придобивки по време на Народната Република.

    Коментиран от #59

    10:24 30.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БеГемот

    2 4 Отговор
    Той се е осъзнал....и апостол Павел е бил гонител на християните ама се осъзнал и станал най големият шарлатaнин сред тях...

    10:25 30.12.2025

  • 16 Тома

    20 4 Отговор
    Да напомня на шараните тъППопитеци - 90%+ от сегашния политически елит има преки червени корени, старателно пребоядисани в ярко синьо.
    Буци е син на милиционер-средняк, много ниско ниво. Шиши е ДС-изделие високо ниво. Кирчо е ДС-изделие средно ниво, общуващо със сенсейни Трактори при съставянето на правителство. Кокоран е ОК на БКП бейско ниво, затова е толкова ококорен. Терзиев е мноооого високо / над 250н млн $ високо/ ДС-ниво. Христо Иванов се крие зад фалшива фамилия. Истинската е Бойкикев. АБПФК-ниво.
    Така стоят нещата.
    Лапайте и дъвчете възторжено, шарани!

    10:25 30.12.2025

  • 17 Роден в НРБ

    16 1 Отговор
    Тюркян са я премазали простите и съселяни, после възродителния процес виновен

    Коментиран от #22, #26, #27, #31, #33, #35

    10:26 30.12.2025

  • 18 Сила

    8 12 Отговор
    Не го знам Мирчев , обаче Копейкин с тоя произход баща стругар и майка чистачка не води до нищо добро !!! Нали помните класическото соц " произхождам от бедно работническо семейство ...." , нали помните до къде ни докараха тия" бедни другари " , не се наядоха 45 години !!!

    10:29 30.12.2025

  • 19 Ха ХаХа

    11 0 Отговор
    Защо Мирчев е Божанов не отидохахв Батак където турците са изклали зверски 2800 жени и деца.
    Турция извини ли се 150 г.за зверските убийства.
    Ф.Диминтов и Костов се извиняваха за 3 убити във Възродителния процес и в Турция.
    Така националните предатели на Сорос вкараха 2 турски партии в парламента.Пшмогнаха да се потерчат помацитеэи да се изградят стотици джамии.
    Крайният резултат го дава Евростат..Най мюсюлманската държавахв ЕС с 10% турци и цигани

    10:29 30.12.2025

  • 20 Нямаше да има насилие ако имаше

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Уважение към държавността. Сега можем ли да възроптаем срещу Еврозоната срещу НАТО и ЕС.

    Коментиран от #28

    10:29 30.12.2025

  • 21 Абе този

    4 2 Отговор
    монголец,няма ли кой да го скрие в чимшира....?

    Коментиран от #56

    10:30 30.12.2025

  • 22 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Роден в НРБ":

    Може и някой пожарникар да й е отнесал главата с шланга.

    10:30 30.12.2025

  • 23 Е,след като Борисов,Добрев и

    4 8 Отговор
    Сачева се изказаха вчера,беше ред и на Костя,пудела на Баце.

    10:30 30.12.2025

  • 24 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зъл пес":

    Поправка на последно изречение.Такива като него да НЕ стават политици.

    10:30 30.12.2025

  • 25 газо

    7 6 Отговор
    Костадине, точно ти да говориш такива работи, дето си построи палат със субсидията на партията и дето се кълнеше, че ще я върнеш, ама друг път!

    10:31 30.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Насилие е имало над българите

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Нямаше да има насилие ако имаше":

    От турците. Именно заради тях и заради евреите и арменците ни натикват в еврозоната. Заради малцинствата. Те не искат лев за да няма нищо българско.

    10:32 30.12.2025

  • 29 Коментиращ

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Така е само, ако публично се отрече от делата и действията на баща си!
    А Мирчо Ивайлов не е направил подобно нещо!
    Напротив, облажил се е от привилегиите, дето баща му е осигурил на семейството!

    На такива като тия долни и жалки хорица от ппдб, очеизвадно продали се на външни интереси, изобщо не трябва да им се обръща внимание какво говорят, а директно трябва да бъдат вкарвани по затворите!

    Още помним сглобката на ппдб с боко и шиши!
    Трябва да си доста безмозъчен за да подкрепиш ппдб след всичките им зулуми срещу България!!!

    Коментиран от #40

    10:33 30.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Връщай

    4 4 Отговор
    Парите бе!

    10:34 30.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фен

    11 0 Отговор
    Е те са така. Бащите и дядовците им правеха кариера в ДС и ком-партията, а децата им станаха върли демократи. А някои, като Атанасов, просто се преориентираха. Ген.

    10:36 30.12.2025

  • 37 кОЦКАТА

    3 11 Отговор
    Бойко си пусна песа да сее етническа и лична омраза.
    Ако Костя пита защо малцинствата тогава не са били министри, лекари, инженери , ДЕПУТАТИ.Ами защото бяха НЕОБРАЗОВАНИ и КОНСУМАТОРИ.

    Коментиран от #44

    10:37 30.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Костадинов

    4 5 Отговор
    Стига сте ме коментирали ,аз съм на топъл остров и ма боли Х... Отивайте по кофите да съберете за празнична трапеза рублите след Нова Година

    10:39 30.12.2025

  • 40 Партийната секретарка Цецка Цачева

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Коментиращ":

    Беше председател на НС.Тя беше ли се разграничила от действията на БКП?А Борисов даже напусна полицията,когато я "деполитизирана" за да остане член на БКП.И после да е охранител на комунист номер едно Тодор Живков

    10:39 30.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Цветна демократична амнезия

    9 3 Отговор
    Децата, наследници на червената номенклатура мечтаят с гумичка да заличат миналото, обаче не се отказват от топ имотите, наследени от лошата рода

    Коментиран от #66

    10:40 30.12.2025

  • 43 Казал пуделът на комуниста

    3 3 Отговор
    тиква.

    10:41 30.12.2025

  • 44 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "кОЦКАТА":

    Имаше квота за българи мохамедани във ВУЗ по време на Соца, където получаваха безплатно висше образование, докато в Турция ставаха овчари и козари.

    10:43 30.12.2025

  • 45 Дика

    4 5 Отговор
    А Костя кога ще се извини заради баща си Путин?

    10:45 30.12.2025

  • 46 пламен

    5 0 Отговор
    Всичките са червени б.клуци

    10:45 30.12.2025

  • 47 Таз писарка легитимна ли е

    1 3 Отговор
    зиме, лете все 😎

    10:45 30.12.2025

  • 48 Алеко

    4 2 Отговор
    Ало мишш,а на гарите Буново , Пловдив в Сливен и Варна цветя няма ли.Или не разбирате за какво иде реч,

    Коментиран от #52

    10:46 30.12.2025

  • 49 Винкело

    1 3 Отговор
    Крушари - луксозна кооперация? Стига бе, знаем я, виждали сме я. Обикновен блок. То половината село заживя в нея, че да се пише гражданя. И още си е там. Вижте я в Гугъл какво й е "луксозното".

    Коментиран от #57, #61

    10:47 30.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Класик

    6 1 Отговор
    Всички демократи са бивши комунисти. И Ивайла Мирчева, Божанова с мазната коса (на 20 и нещо става съветник на Бъчварова!!!, сега е анти-гербаджия), Божанкова-психопата, Буци и тн.
    Същата е Кая Калас - баща й близо 20 г е висш функционер на естонската комунистическа партия, директор на естонския клон на най-голямата банка на СССР, после редактор на официалния вестник на партията (тяхното Работническо дело), сред промените се събужда демократ и основава реформаторска партия, която Кая наследява. И така Кая, която е израснала като социалистическа принцеса, сега е войнстваща либерал-демократка.

    10:48 30.12.2025

  • 52 Хуц хуц

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Алеко":

    Те са демократи, кланят се на турци, не на българи.

    10:50 30.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тома

    5 2 Отговор
    Нали всички знаят че децата и внуците на комунистическата номенклатура управляват държавата

    10:52 30.12.2025

  • 55 ХиХи

    3 0 Отговор
    И мисирчу сфирчеф от крушари бил дете на партийни секретари

    10:52 30.12.2025

  • 56 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абе този":

    Тангра е Монголско куче Бог на българите.
    Ти си също монолоиден татар

    10:53 30.12.2025

  • 57 Бухалката

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Винкело":

    За тия кл..шари излезли от землянките е "Версай"!!! Същества/комуняги/ които в живота си и 2 два лева не са изкарали с труд! А на КОЙ кой грешник са откраднали земята на която са строили???

    10:53 30.12.2025

  • 58 Бузлуджа

    0 1 Отговор
    Селският от Крушари ще става президент.Отговаря на условието да е комунистическа семка.А и Д-р Емилова му издуха мазното.

    Коментиран от #64, #65

    10:54 30.12.2025

  • 59 Аре бе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не е честно":

    Ако баща ти е сериен убиец и пeдoфил, ти си длъжен да го защитаваш?

    Аз нито син, нито брат не бих защитил, ако са такива. Нямам цигански морал у мен.

    Коментиран от #68

    10:54 30.12.2025

  • 60 ВРЪЩАЙ

    1 2 Отговор
    ПАРИТЕ!АМА В ЕВРО!

    10:54 30.12.2025

  • 61 Хитро

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Винкело":

    Сравняваш вида й сега спрямо преди над 40 години?

    10:55 30.12.2025

  • 62 Ъхъ

    2 1 Отговор
    Не носел отговорност за режима преди 89, ама се ползвал от благата, че и след това. Един работен ден нема. Как е стигнал до там? С фръзките от преди 89

    10:57 30.12.2025

  • 63 Всичко се знае

    4 0 Отговор
    Клетките на ГЕРБ се активират

    10:57 30.12.2025

  • 64 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бузлуджа":

    Простак 300%

    10:58 30.12.2025

  • 65 Още е мазен Мирчев

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Бузлуджа":

    Още си е дебелак, виж му последните снимки във ФБ. Виждал съм го на живо в центъра, мазно кюфте е Мирчев.

    10:58 30.12.2025

  • 66 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цветна демократична амнезия":

    Много хора се трудят честно и почтено по 12 часа на ден!

    10:59 30.12.2025

  • 67 Да,бе,да.Копейкин сега плюе,

    1 0 Отговор
    Но се присламчи към големите протести в София.Да Видин много хора и той.Защито сам не може да събере повече от 100 човека.

    10:59 30.12.2025

  • 68 Вие сте

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аре бе":

    циганите на Европа бе чоджум

    11:00 30.12.2025

  • 69 Опа

    0 1 Отговор
    Мирчев е лицемер с два пръста чело. Внук на убиец отгледан със сребърна лъжичка.

    11:00 30.12.2025

  • 70 Бялата Златка

    0 0 Отговор
    Този ми изяде хляба!

    11:00 30.12.2025

  • 71 Рубльов е

    0 0 Отговор
    мерзавец!

    11:00 30.12.2025

