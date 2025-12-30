Костадин Костадинов атакува Ивайло Мирчев с разкрития за родителите му

Политическото напрежение между "Възраждане" и коалицията ПП-ДБ ескалира в остра лична атака днес, след като лидерът на националистическата формация Костадин Костадинов публикува тежки обвинения срещу депутата Ивайло Мирчев. Поводът за скандала е посещението на представителите на "Да, България" на възпоменанието за жертвите на т.нар. "Възродителен процес" на Тюркян чешма в село Могиляне.

Костадинов обвини Мирчев в лицемерие, насочвайки атаката си не към действията на самия депутат, а към професионалната биография на баща му в годините преди 1989-а.

"Бащата на Ивайло Мирчев преди 1989 г. работи като номенклатура в общинския съвет на БКП в Крушари - завежда партийно-пропагандната дейност в общината", написа Костадинов в социалните мрежи. Той твърди, че семейството на Мирчев е ползвало привилегиите на режима, живеейки в "специално построена луксозна кооперация".

В публикацията си лидерът на "Възраждане" прави директна връзка между бащата на депутата и насилствената смяна на имената на българските турци. Без да представи конкретни документи, Костадинов се позовава на личните си познания за региона на Добруджа и твърди, че "точнo хората като бащата на Мирчев бяха натоварени с най-отговорната работа по провеждането" на Възродителния процес.

Острата реакция идва дни след като Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поднесоха цветя на паметника на 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на събитията от декември 1984 година. Този акт бе разчетен от анализатори като опит на демократичната общност да покаже съпричастност към трагедията на българските турци, изземвайки монопола на ДПС върху тази историческа памет.

Костадинов използва случая, за да припише колективна вина на опонентите си, наричайки ги "еничари" и настоявайки за извинение от страна на Мирчев за действията на баща му.

"Ивайло Мирчев извини ли се от името на своя баща заради работата му по време на процеса? Или това не го касае?", пита риторично лидерът на "Възраждане".

Атаката идва в контекста на изострена предизборна реторика, където темата за "децата на номенклатурата" често се използва като компромат, въпреки че в правовите държави отговорността е винаги лична, а не родова. До момента Ивайло Мирчев не е коментирал публично новите обвинения, но в миналото нееднократно е заявявал, че не носи отговорност за режима преди 1989 година, когато е бил дете.