Костадин Костадинов атакува Ивайло Мирчев с разкрития за родителите му

Политическото напрежение между "Възраждане" и коалицията ПП-ДБ ескалира в остра лична атака днес, след като лидерът на националистическата формация Костадин Костадинов публикува тежки обвинения срещу депутата Ивайло Мирчев. Поводът за скандала е посещението на представителите на "Да, България" на възпоменанието за жертвите на т.нар. "Възродителен процес" на Тюркян чешма в село Могиляне.
Костадинов обвини Мирчев в лицемерие, насочвайки атаката си не към действията на самия депутат, а към професионалната биография на баща му в годините преди 1989-а.
"Бащата на Ивайло Мирчев преди 1989 г. работи като номенклатура в общинския съвет на БКП в Крушари - завежда партийно-пропагандната дейност в общината", написа Костадинов в социалните мрежи. Той твърди, че семейството на Мирчев е ползвало привилегиите на режима, живеейки в "специално построена луксозна кооперация".
В публикацията си лидерът на "Възраждане" прави директна връзка между бащата на депутата и насилствената смяна на имената на българските турци. Без да представи конкретни документи, Костадинов се позовава на личните си познания за региона на Добруджа и твърди, че "точнo хората като бащата на Мирчев бяха натоварени с най-отговорната работа по провеждането" на Възродителния процес.
Острата реакция идва дни след като Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поднесоха цветя на паметника на 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на събитията от декември 1984 година. Този акт бе разчетен от анализатори като опит на демократичната общност да покаже съпричастност към трагедията на българските турци, изземвайки монопола на ДПС върху тази историческа памет.
Костадинов използва случая, за да припише колективна вина на опонентите си, наричайки ги "еничари" и настоявайки за извинение от страна на Мирчев за действията на баща му.
"Ивайло Мирчев извини ли се от името на своя баща заради работата му по време на процеса? Или това не го касае?", пита риторично лидерът на "Възраждане".
Атаката идва в контекста на изострена предизборна реторика, където темата за "децата на номенклатурата" често се използва като компромат, въпреки че в правовите държави отговорността е винаги лична, а не родова. До момента Ивайло Мирчев не е коментирал публично новите обвинения, но в миналото нееднократно е заявявал, че не носи отговорност за режима преди 1989 година, когато е бил дете.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #13
10:10 30.12.2025
2 Този
10:13 30.12.2025
3 Защо едно дете трябва да се казва така
10:15 30.12.2025
4 Същият нискочел
До коментар #1 от "честен ционист":НеЧовек като сина си–комунист! То на челцата им го пише... Съюзници като костя копейкин на просия!
10:15 30.12.2025
5 пешо
Коментиран от #29, #30, #50
10:15 30.12.2025
6 Статистика1
10:17 30.12.2025
7 Факт
Коментиран от #10, #20
10:19 30.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 не са "еничари" а са баш- най,
Известни Янисери от Български произход
Осман Пазвантоглу, Индже воевода, Бойко Методиев Борисов, Делян Пеевски.
10:22 30.12.2025
10 честен ционист
До коментар #7 от "Факт":На маратонките на Божидар Божанов при поднасянето на венеца се четеше символа Z.
10:22 30.12.2025
11 Град Симитли
И той същата песен пее!
.. А Мирчо си е за ругаене за личното си творчвство!
10:24 30.12.2025
12 Зъл пес
Коментиран от #24
10:24 30.12.2025
13 Не е честно
До коментар #1 от "честен ционист":Когато баща ти е честен комунист, а синът е против баща си, това не е достойно. Мирчев трябва да защити баща си, защото му е родител и да не се прави на голям демократ, щом е ползвал придобивки по време на Народната Република.
Коментиран от #59
10:24 30.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БеГемот
10:25 30.12.2025
16 Тома
Буци е син на милиционер-средняк, много ниско ниво. Шиши е ДС-изделие високо ниво. Кирчо е ДС-изделие средно ниво, общуващо със сенсейни Трактори при съставянето на правителство. Кокоран е ОК на БКП бейско ниво, затова е толкова ококорен. Терзиев е мноооого високо / над 250н млн $ високо/ ДС-ниво. Христо Иванов се крие зад фалшива фамилия. Истинската е Бойкикев. АБПФК-ниво.
Така стоят нещата.
Лапайте и дъвчете възторжено, шарани!
10:25 30.12.2025
17 Роден в НРБ
Коментиран от #22, #26, #27, #31, #33, #35
10:26 30.12.2025
18 Сила
10:29 30.12.2025
19 Ха ХаХа
Турция извини ли се 150 г.за зверските убийства.
Ф.Диминтов и Костов се извиняваха за 3 убити във Възродителния процес и в Турция.
Така националните предатели на Сорос вкараха 2 турски партии в парламента.Пшмогнаха да се потерчат помацитеэи да се изградят стотици джамии.
Крайният резултат го дава Евростат..Най мюсюлманската държавахв ЕС с 10% турци и цигани
10:29 30.12.2025
20 Нямаше да има насилие ако имаше
До коментар #7 от "Факт":Уважение към държавността. Сега можем ли да възроптаем срещу Еврозоната срещу НАТО и ЕС.
Коментиран от #28
10:29 30.12.2025
21 Абе този
Коментиран от #56
10:30 30.12.2025
22 честен ционист
До коментар #17 от "Роден в НРБ":Може и някой пожарникар да й е отнесал главата с шланга.
10:30 30.12.2025
23 Е,след като Борисов,Добрев и
10:30 30.12.2025
24 Зъл пес
До коментар #12 от "Зъл пес":Поправка на последно изречение.Такива като него да НЕ стават политици.
10:30 30.12.2025
25 газо
10:31 30.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Насилие е имало над българите
До коментар #20 от "Нямаше да има насилие ако имаше":От турците. Именно заради тях и заради евреите и арменците ни натикват в еврозоната. Заради малцинствата. Те не искат лев за да няма нищо българско.
10:32 30.12.2025
29 Коментиращ
До коментар #5 от "пешо":Така е само, ако публично се отрече от делата и действията на баща си!
А Мирчо Ивайлов не е направил подобно нещо!
Напротив, облажил се е от привилегиите, дето баща му е осигурил на семейството!
На такива като тия долни и жалки хорица от ппдб, очеизвадно продали се на външни интереси, изобщо не трябва да им се обръща внимание какво говорят, а директно трябва да бъдат вкарвани по затворите!
Още помним сглобката на ппдб с боко и шиши!
Трябва да си доста безмозъчен за да подкрепиш ппдб след всичките им зулуми срещу България!!!
Коментиран от #40
10:33 30.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Връщай
10:34 30.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фен
10:36 30.12.2025
37 кОЦКАТА
Ако Костя пита защо малцинствата тогава не са били министри, лекари, инженери , ДЕПУТАТИ.Ами защото бяха НЕОБРАЗОВАНИ и КОНСУМАТОРИ.
Коментиран от #44
10:37 30.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Костадинов
10:39 30.12.2025
40 Партийната секретарка Цецка Цачева
До коментар #29 от "Коментиращ":Беше председател на НС.Тя беше ли се разграничила от действията на БКП?А Борисов даже напусна полицията,когато я "деполитизирана" за да остане член на БКП.И после да е охранител на комунист номер едно Тодор Живков
10:39 30.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Цветна демократична амнезия
Коментиран от #66
10:40 30.12.2025
43 Казал пуделът на комуниста
10:41 30.12.2025
44 честен ционист
До коментар #37 от "кОЦКАТА":Имаше квота за българи мохамедани във ВУЗ по време на Соца, където получаваха безплатно висше образование, докато в Турция ставаха овчари и козари.
10:43 30.12.2025
45 Дика
10:45 30.12.2025
46 пламен
10:45 30.12.2025
47 Таз писарка легитимна ли е
10:45 30.12.2025
48 Алеко
Коментиран от #52
10:46 30.12.2025
49 Винкело
Коментиран от #57, #61
10:47 30.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Класик
Същата е Кая Калас - баща й близо 20 г е висш функционер на естонската комунистическа партия, директор на естонския клон на най-голямата банка на СССР, после редактор на официалния вестник на партията (тяхното Работническо дело), сред промените се събужда демократ и основава реформаторска партия, която Кая наследява. И така Кая, която е израснала като социалистическа принцеса, сега е войнстваща либерал-демократка.
10:48 30.12.2025
52 Хуц хуц
До коментар #48 от "Алеко":Те са демократи, кланят се на турци, не на българи.
10:50 30.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тома
10:52 30.12.2025
55 ХиХи
10:52 30.12.2025
56 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Абе този":Тангра е Монголско куче Бог на българите.
Ти си също монолоиден татар
10:53 30.12.2025
57 Бухалката
До коментар #49 от "Винкело":За тия кл..шари излезли от землянките е "Версай"!!! Същества/комуняги/ които в живота си и 2 два лева не са изкарали с труд! А на КОЙ кой грешник са откраднали земята на която са строили???
10:53 30.12.2025
58 Бузлуджа
Коментиран от #64, #65
10:54 30.12.2025
59 Аре бе
До коментар #13 от "Не е честно":Ако баща ти е сериен убиец и пeдoфил, ти си длъжен да го защитаваш?
Аз нито син, нито брат не бих защитил, ако са такива. Нямам цигански морал у мен.
Коментиран от #68
10:54 30.12.2025
60 ВРЪЩАЙ
10:54 30.12.2025
61 Хитро
До коментар #49 от "Винкело":Сравняваш вида й сега спрямо преди над 40 години?
10:55 30.12.2025
62 Ъхъ
10:57 30.12.2025
63 Всичко се знае
10:57 30.12.2025
64 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Бузлуджа":Простак 300%
10:58 30.12.2025
65 Още е мазен Мирчев
До коментар #58 от "Бузлуджа":Още си е дебелак, виж му последните снимки във ФБ. Виждал съм го на живо в центъра, мазно кюфте е Мирчев.
10:58 30.12.2025
66 Факт
До коментар #42 от "Цветна демократична амнезия":Много хора се трудят честно и почтено по 12 часа на ден!
10:59 30.12.2025
67 Да,бе,да.Копейкин сега плюе,
10:59 30.12.2025
68 Вие сте
До коментар #59 от "Аре бе":циганите на Европа бе чоджум
11:00 30.12.2025
69 Опа
11:00 30.12.2025
70 Бялата Златка
11:00 30.12.2025
71 Рубльов е
11:00 30.12.2025