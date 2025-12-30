Новини
Калин Сърменов: Ние сме фалирали, цялата система е фалирала

Калин Сърменов: Ние сме фалирали, цялата система е фалирала

30 Декември, 2025

Няма правителство. Какво помогна това? Стана по-лошо", заяви той по повод протестите срещу правителството

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протести, оставка, политическо напрежение, бой и ритници в Народното събрание (НС) - изпращаме турбулентна година.

"Ние сме фалирали, цялата система е фалирала. Ние сме виновни. Няма система. Работим с бюджет, който е отпреди няколко години. Ние въобще не се развиваме. Нямаме адекватност. Работим в пазарни условия с липса на пазарна логика. Пазарът се развива, ние не", коментира директорът на Сатиричния театър в София Калин Сърменов в предаването "Денят ON AIR" проблемите в сектора.

По думите му отдавна се намираме в дългова спирала, но никой не си го признава. Сърменов е на мнение, че правителството не е трябвало да подава оставка.

Директорът на Сатиричния театър е на мнение, че в момента няма алтернатива. Той е категоричен, че всички в България ще платят политическата цена, а играчите на терен няма да се променят.

"Трябват ни подготвени хора. Поне една от партиите да се огледа и да каже да се слагат можещи и знаещи хора", подчерта Сърменов пред Bulgaria ON AIR. По думите му Сатиричният театър е фалирал.

"Еврото не ни е виновно. Ние сме си виновни. Нищо няма да се промени между лев и евро", каза той, като уточни че ръстът на цените трябва да се регулира от стабилно правителство. "Нашата субсидия свърши юли. Работим само на приходи. Няма театър, който да издържи само на приходи", подчерта Сърменов като заяви, че всеки месец са надолу с 400 хил. лв.

Той прогнозира, че се задава нова спирала от избори и призова партиите на предните позиции да преосмислят поведението си.

"Винаги ще има корупция. Винаги ще е така. Въпросът е това да се канализира в някаква логика. Имаме нужда от здраво мислене, а не от емоционално хвърляне и лъжи, измами, манипулации", посочи директорът на Сатиричния театър.


  • 1 бою циганина

    22 2 Отговор
    под мойто неграмотно управление дойде златният век за мен и ноята банда

    22:04 30.12.2025

  • 2 тиквата: Ние не сме фалирали,

    25 2 Отговор
    цялата система е работила за нашите чекмеджета

    22:05 30.12.2025

  • 3 хаяши долнотокопеле

    20 2 Отговор
    без да разберем сме надминали половин европа по покупателни възможности

    22:06 30.12.2025

  • 4 Анонимни

    14 6 Отговор
    Шарлатаните хич не и пука за България ЛЪЖАТ мажат крадат създават хаос разруха насилие Шарлатаните от разрухата на държавата са милионери

    22:06 30.12.2025

  • 5 На този

    20 3 Отговор
    по ще му подхожда калинка, цял живот е нечия подлога! Сега явно са го изоставили,фалирал е и надава вой!

    22:07 30.12.2025

  • 6 факт е, че

    23 3 Отговор
    Сърменов отдавна е фалирал умствено и морално. Пълна, тотална деградация е това нещо, което се е загрижило за оправителството в оставка. С такова правителство и с такъв Сърменов всички възможни фалити са ни в кърпа вързани.

    22:07 30.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Урумов каза че последните месеци не се плащат никакви хонорари в културата за да се върже фалшив дефицит 3 процента.

    22:07 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 треперете герберассти

    14 4 Отговор
    идват дроновете и ще горят хотели и фабрики

    22:09 30.12.2025

  • 10 в подобието на държава

    5 8 Отговор
    caмo диpeктopo нa тeaтpoтo имa cмeлocт дa мяцнe иcтинaтa

    22:12 30.12.2025

  • 11 калинка

    12 2 Отговор
    Когато ГЕРБ не управлява,как Сърменов фалира!

    22:14 30.12.2025

  • 12 Цървул

    10 2 Отговор
    Много мислиш , ще цвръцнеш . Ние сме в клуба на богатите . Какъв фалит . Ликувай . Пари има . Отивай там да си искаш . Стига мрънка .

    22:15 30.12.2025

  • 13 идиоти вън

    14 1 Отговор
    Яаа на ,,милото" му е просветнало бе, а когато ближеше на баце задните части, явно очите са му били замазани!!!

    22:15 30.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хайде узаклонихме

    10 1 Отговор
    и корупцията ако е изгодна на някой.

    22:17 30.12.2025

  • 16 Гост

    12 1 Отговор
    Трай бе, герберасино

    22:18 30.12.2025

  • 17 Красимир Петров

    11 1 Отговор
    Този измислен актьор винаги е бил на държавна хранилка.

    22:18 30.12.2025

  • 18 1488

    4 2 Отговор
    абе ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари ???

    22:18 30.12.2025

  • 19 Гост

    8 2 Отговор
    Верно сме зле, щом Некви театрали коментират икономиката, оле майко!

    22:18 30.12.2025

  • 20 1488

    2 12 Отговор
    интересен и забавен факт:
    само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно

    Коментиран от #22

    22:18 30.12.2025

  • 21 ФАКТ

    7 1 Отговор
    Кат сме фалирали къде отиваме на шаро в г @ з @

    22:20 30.12.2025

  • 22 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "1488":

    И особено интересен факт е, че някой си мислят, че президентът управлява кочината.

    22:20 30.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БеГемот

    9 1 Отговор
    Гербераски лизач.....противен тип ...от мъжкарско.селяндурска порода ....селски хитрец дето днеска е Андрешко ,утре бай ви Ганя...

    22:22 30.12.2025

  • 25 плачеш ли

    8 2 Отговор
    подлого на Тиквун

    22:22 30.12.2025

  • 26 Пич

    6 3 Отговор
    Сърменов пропуска , или от възпитание не казва , че няма нищо по тъпо от българският жълтопаветник !!! Мързелив и некадърен , но завършил нещо си на запад , и гордо наричащ се с Българско Лекса Фльорц , или Шарл Теодор ! И накрая - обикновен педофил или ЛГБТ , но бил млад , и щял да промени света !!! У лево!!!

    22:25 30.12.2025

  • 27 АМЕРИКАНСКИ

    4 1 Отговор
    КАЖИ ОЩЕ КОЛКО ПЪТИ ЩЕТЕ "поканят" ПРИ ЛЮБЕНОВ ???ЩОТ ТАМ СИ АБОНИРАН !!!!

    22:26 30.12.2025

  • 28 Гост

    4 1 Отговор
    Директора, който озвучава рекламите на търговска верига! Ааааа, бедняк..., ама Чува нещата, а!

    22:31 30.12.2025

  • 29 Блатен Асечки

    2 2 Отговор
    Тъжен. Бездарен Алколик

    22:32 30.12.2025

  • 30 Лакей

    2 1 Отговор
    Калинка, твоите господари от Герб затриват изкуството, не го фалират.

    22:42 30.12.2025

