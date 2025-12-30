Калин Сърменов: Ние сме фалирали, цялата система е фалирала

Протести, оставка, политическо напрежение, бой и ритници в Народното събрание (НС) - изпращаме турбулентна година.
"Ние сме фалирали, цялата система е фалирала. Ние сме виновни. Няма система. Работим с бюджет, който е отпреди няколко години. Ние въобще не се развиваме. Нямаме адекватност. Работим в пазарни условия с липса на пазарна логика. Пазарът се развива, ние не", коментира директорът на Сатиричния театър в София Калин Сърменов в предаването "Денят ON AIR" проблемите в сектора.
По думите му отдавна се намираме в дългова спирала, но никой не си го признава. Сърменов е на мнение, че правителството не е трябвало да подава оставка.
"Няма правителство. Какво помогна това? Стана по-лошо", заяви той по повод протестите срещу правителството.
Директорът на Сатиричния театър е на мнение, че в момента няма алтернатива. Той е категоричен, че всички в България ще платят политическата цена, а играчите на терен няма да се променят.
"Трябват ни подготвени хора. Поне една от партиите да се огледа и да каже да се слагат можещи и знаещи хора", подчерта Сърменов пред Bulgaria ON AIR. По думите му Сатиричният театър е фалирал.
"Еврото не ни е виновно. Ние сме си виновни. Нищо няма да се промени между лев и евро", каза той, като уточни че ръстът на цените трябва да се регулира от стабилно правителство. "Нашата субсидия свърши юли. Работим само на приходи. Няма театър, който да издържи само на приходи", подчерта Сърменов като заяви, че всеки месец са надолу с 400 хил. лв.
Той прогнозира, че се задава нова спирала от избори и призова партиите на предните позиции да преосмислят поведението си.
"Винаги ще има корупция. Винаги ще е така. Въпросът е това да се канализира в някаква логика. Имаме нужда от здраво мислене, а не от емоционално хвърляне и лъжи, измами, манипулации", посочи директорът на Сатиричния театър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
22:04 30.12.2025
2 тиквата: Ние не сме фалирали,
22:05 30.12.2025
3 хаяши долнотокопеле
22:06 30.12.2025
4 Анонимни
22:06 30.12.2025
5 На този
22:07 30.12.2025
6 факт е, че
22:07 30.12.2025
7 Последния Софиянец
22:07 30.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 треперете герберассти
22:09 30.12.2025
10 в подобието на държава
22:12 30.12.2025
11 калинка
22:14 30.12.2025
12 Цървул
22:15 30.12.2025
13 идиоти вън
22:15 30.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хайде узаклонихме
22:17 30.12.2025
16 Гост
22:18 30.12.2025
17 Красимир Петров
22:18 30.12.2025
18 1488
22:18 30.12.2025
19 Гост
22:18 30.12.2025
20 1488
само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно
Коментиран от #22
22:18 30.12.2025
21 ФАКТ
22:20 30.12.2025
22 така е
До коментар #20 от "1488":И особено интересен факт е, че някой си мислят, че президентът управлява кочината.
22:20 30.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БеГемот
22:22 30.12.2025
25 плачеш ли
22:22 30.12.2025
26 Пич
22:25 30.12.2025
27 АМЕРИКАНСКИ
22:26 30.12.2025
28 Гост
22:31 30.12.2025
29 Блатен Асечки
22:32 30.12.2025
30 Лакей
22:42 30.12.2025