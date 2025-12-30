Борците с първи лагери веднага след празниците

Националите ни по борба ще имат първи лагери за новия сезон веднага след новогодишните празници.



Борците в свободния стил, както и жените ще бъдат на подготовка на Белмекен от 5 януари.



Класиците ще тренират в зала „Диана“.



За сбора са поканени всичките ни най-добри състезатели, включително и тези, които през изминаващия сезон отказаха да се подготвят централизирано.

След държавния личен шампионат през месец януари ще бъдат определени разширените състави, които ще се подготвят за европейското първенство в Тирана (Албания) през април, както и критериите за участие на шампионата.

Държавното лично първенство през 2026-а ще бъде с нов формат. За първи път схватките ще са на едно място за всички възрасти. Надпреварата е от 20 до 25 януари в Сливен и ще започне със срещи при мъжете и жените в свободния стил, следват класиците. Следващите два дни са за момчетата и в двата стила, а в последните два дни са кадетите.

Международният календар ще стартират с традиционния турнир “Яшар Догу” в Анталия, в който също се очаква да има българско участие.