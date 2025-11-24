Новини
SoFest Autumn отново провокира зрители и изпълнители

24 Ноември, 2025

За първи път бяха представени изкуства нетипични за клубна сцена

Всеки, който чуе думата филхармония не би очаквал завладяващо шоу и бурни танци. Но музикантите от Плевенска филхармония, под диригенството на Георги Милтиядов обърнаха представите на меломаните и създадоха, специално за фестивала атрактивен спектакъл. Новият прочит в проекта „ABBA Symphonie“ на симфоничен оркестър, съчетан с поп гласовете на огнените певици Милица Гладнишка и Люси Дяковака взриви сцената на City Stage. Зрелищният старт на есенното издание на SoFest покори публиката с ритъма на диското и музиката на обичаната шведска четворка.

Втората вечер възроди позабравената традиция на кафе-театъра. Клубното пространство придоби уютна, интимна атмосфера и посрещна любителите на Мелпомена. Постановката „За Любовта...мъжката версия", по текстове на Яна Борисова и под режисурата на Димитър Коцев – Шошо предизвика нечуван интерес и беше разпродаден за броени дни. Заслужените, бурни аплодисменти бяха както за брилянтните артисти Александър Сано, Кирил Недков, Петър Дочев и Петър Антонов, така и за музикалния съпровод на талантливия пианист и композитор Милен Кукошаров.

Имаше изненада и за привържениците на джаз музиката. Те бяха провокирани от единствената българска група, която елегантно съчетава на пръв поглед несъвместими мелодии - „Cinga Manga Funk“. Виртуозният китарист Ангел Демирев, музикантите Петър Миланов, Христо Минчев, Кирил Добрев и омагьосващият глас на Ева Перчемлиева намагнетизира City Stage с авторски микс от фънк, джаз и прогресив примесени с красиви мотиви от циганския фолклор. Допълнителен заряд внесе и изявата на Калоян Павлов, с ритмите излизащи от екстравагантния му тъпан.

Очаквано за феновете на фестивала и на българския рок кулминацията бе в последната вечер на SoFest. Но и за тях специалните гости на супергрупата предизвика изумление. „Фондацията и младите гласове на България“ събра на една сцена както обичаните музиканти Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, така и талантливият композитор и пианист Михаил Шишков-син и певецът с неограничени възможности Славин Славчев. Особен, нов заряд на вечните хитове дадоха петима великолепни млади изпълнители, финалисти от „Гласът на България” и от майсторския клас на „Фондацията“ това лято - Анна Ставрева, Елена Попова - Лени, Натали Петковаа, Сесил Сабри и Никола Янакиев.

Ако сте пропуснали осмото издание на единствения столичен фестивал SoFest изненадващ и провокиращ не само нас-зрителите, но и изпълнителите не съжалявайте. Съвсем скоро ще имате шанса и привилегията да сте част от SoFest 2026.

За повече информация следете сайта на SoFest - https://sofest.art/ и страниците на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2025 премина с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев.

Фестивалът беше част от Календара на културните събития на Министерството на културата и на Столична община в раздел „Значими събития“ 2025.


    Лично аз не съм наясно кой на кого върши услуга. Става дума за Люси Дяковска. Баща й е шеф на направление Музика в Плевен. Та въпросът е дали татко осигурява участие на Люси /те са доста/, или Люси помага на Филхармонията да си увеличи феновете.

