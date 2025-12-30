Украински генерал: Руснаците усетиха къде ще атакуваме и избягаха от Херсон

Бившият командир на руската групировка войски в Украйна генерал Сергей Суровикин е взел "трудни, но правилни решения", включително изтеглянето от Херсон в края на 2022 г., след като е преценил посоката на украинската контраофанзива. Това заяви в интервю украинският бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на въоръжените сили на Украйна, цитиран от Би Би Си.

Билецки, повишен в бригаден генерал от президента Володимир Зеленски в началото на октомври, даде оценка на няколко руски военни командири, като отдели внимание на Суровикин. По думите му руският генерал "не е бил лишен от талант" и е успял да предвиди ключови действия на украинската армия.

"Суровикин изтегли руските войски от Херсон. Ако беше продължил да се окопава там, със сигурност щеше да загуби голяма част от въздушно-десантните си сили", заяви Билецки, отбелязвайки, че именно парашутистите са държали отбраната на десния бряг на Днепър. Според него Суровикин е разчел точно къде ще бъде проведена украинската контраофанзива и е подготвил отбранителни линии, включително по-късно в Запорожка област през 2023 г.

Билецки добави, че за руския командир отстъплението е било "морално по-лесно", тъй като се е изтеглял от окупирани територии, докато Украйна е била принудена да отстъпва от собствена земя. Той предположи също, че руският президент Владимир Путин "се страхува от ефективни хора" и затова е допринесъл Суровикин да изпадне в немилост и да бъде отстранен от командни функции.

Суровикин започва войната като командир на Южната група руски войски, а през октомври 2022 г. поема командването на всички руски сили в Украйна. В началото на 2023 г. е заменен от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов. След бунта на основателя на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин през юни 2023 г., Суровикин е уволнен и впоследствие изпратен като военен съветник в Алжир, където се намира и в момента.