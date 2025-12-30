Украински генерал: Руснаците усетиха къде ще атакуваме и избягаха от Херсон

Бившият командир на руската групировка войски в Украйна генерал Сергей Суровикин е взел "трудни, но правилни решения", включително изтеглянето от Херсон в края на 2022 г., след като е преценил посоката на украинската контраофанзива. Това заяви в интервю украинският бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на въоръжените сили на Украйна, цитиран от Би Би Си.
Билецки, повишен в бригаден генерал от президента Володимир Зеленски в началото на октомври, даде оценка на няколко руски военни командири, като отдели внимание на Суровикин. По думите му руският генерал "не е бил лишен от талант" и е успял да предвиди ключови действия на украинската армия.
"Суровикин изтегли руските войски от Херсон. Ако беше продължил да се окопава там, със сигурност щеше да загуби голяма част от въздушно-десантните си сили", заяви Билецки, отбелязвайки, че именно парашутистите са държали отбраната на десния бряг на Днепър. Според него Суровикин е разчел точно къде ще бъде проведена украинската контраофанзива и е подготвил отбранителни линии, включително по-късно в Запорожка област през 2023 г.
Билецки добави, че за руския командир отстъплението е било "морално по-лесно", тъй като се е изтеглял от окупирани територии, докато Украйна е била принудена да отстъпва от собствена земя. Той предположи също, че руският президент Владимир Путин "се страхува от ефективни хора" и затова е допринесъл Суровикин да изпадне в немилост и да бъде отстранен от командни функции.
Суровикин започва войната като командир на Южната група руски войски, а през октомври 2022 г. поема командването на всички руски сили в Украйна. В началото на 2023 г. е заменен от началника на Генералния щаб Валерий Герасимов. След бунта на основателя на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин през юни 2023 г., Суровикин е уволнен и впоследствие изпратен като военен съветник в Алжир, където се намира и в момента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А вий
Коментиран от #25
21:49 30.12.2025
2 Миролюб Войнов, военен историк
Коментиран от #22
21:50 30.12.2025
3 Точно
21:50 30.12.2025
4 Да смените дилара паляци :)
21:50 30.12.2025
5 Точна статия
Великата съветска война е продължила 1418 дни.
„Войната в Украйна“ вече е продължила 1405.
На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.
На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.
✍️ Всичко върви ли по план ааа скъсани копеи от бунища и сметища?
/
Коментиран от #18, #19, #30, #31
21:51 30.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #20
21:51 30.12.2025
7 Атина Палада
21:52 30.12.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:52 30.12.2025
9 Рублевка
21:52 30.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пази Боже,
21:53 30.12.2025
12 36 рашистки генерали досега фира
21:53 30.12.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:54 30.12.2025
14 az СВО ПОБЕДА80
21:54 30.12.2025
15 Сатана Z
21:55 30.12.2025
16 стоян георгиев
21:55 30.12.2025
17 Има логика
Коментиращият украинец да каже нещо за украинските подразделения които не биват отзовани от райони които са пред обкръжение и ще бъдат унищожени. Това че отстъпваш своя територия не означава че не трябва да пазиш живота на своите.
Коментиран от #23
21:56 30.12.2025
18 Щеше да си прав , но не си,
До коментар #5 от "Точна статия":защото либералната буржоазна Руска федерация не е могъщият комунистически СЪЮЗ НА СЪВЕТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕПУБЛИКИ - СССР.
А 1/4 юдо-хазарчето Путин не е великият осетинец Йосиф Висарионович Сталин.
Коментиран от #21
21:58 30.12.2025
19 Говориш
До коментар #5 от "Точна статия":глупости. Започвам да се замислям накъде ли върви в короната. Според теб към Москва.
21:59 30.12.2025
20 Путин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Сорос ни нареди да станем "многоходови"
22:00 30.12.2025
21 Ако Сталин разбере
До коментар #18 от "Щеше да си прав , но не си,":че си го превърнал в осетинец ще ти съдере кожата. Четете има интернет глу......
Коментиран от #36
22:01 30.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
До коментар #17 от "Има логика":Украйна много повече от русия се бори и цени хората си.ако не бе така тя отдавна щеше да е загубила войната.
Коментиран от #28
22:04 30.12.2025
24 Факт
Коментиран от #29
22:04 30.12.2025
25 Бягат защото
До коментар #1 от "А вий":са ,, голяма сила ,, като зелената корумпирана.......
22:06 30.12.2025
26 Украинец😁
"За първи път от дълъг период, през последните месеци, според всички разузнавателни данни, включително от западните съюзници, попълването на руските въоръжени сили не надвишава загуба. "
"Ние и руснаците сме като боксьори в 12-ия кръг. Мислим си за състоянието и умората като: "Сега ще срина, това е. "Но аз мисля, че руснаците са в почти същото състояние. "
"Русия е в катастрофална ситуация във всички основни видове оръжия, бронирана техника, артилерийски системи и др. Д. »
"В момента руснаците са много по-успешни в извършването на въздушни удари по Украйна, отколкото на фронтовата линия. "
22:07 30.12.2025
27 Путин
22:09 30.12.2025
28 Нямам желание да споря точно
До коментар #23 от "стоян георгиев":с теб Стояне. Ти знаеш всичко и многократно си ми убеждавал че Украйна настъпва на изток но.......се оказва че се движи в обратна посока. По всяка вероятност не различаваш посоките. Нищо лично а обикновенна реалност.
Коментиран от #37, #38
22:09 30.12.2025
29 Последния Софиянец
До коментар #24 от "Факт":Така е, Зеленски ги чувализира нон стоп.
22:10 30.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами
До коментар #5 от "Точна статия":Русите воюват с хазарите век и половина. С Османската Империя, три века.
Какво Ви кара да си мислите, че Русия ще воюва с "колективния запад" само няколко дни? Войната не започна с окраина. Но може да завърши с нея.
Между другото, най-голямата грешка на "колективния запад" е, че скъси дистанцията и се намърда между шамарите. Сега дори и да искат не могат да избягат :)
22:13 30.12.2025
32 Гост
22:14 30.12.2025
33 Ами
22:15 30.12.2025
34 Пич
22:19 30.12.2025
35 Име
22:24 30.12.2025
36 Разбира се,
До коментар #21 от "Ако Сталин разбере":че Сталин е осетинец и грузинец едновременно.
Но преди всичко е с руски православен дух - възпитаник на Духовната академия в Тбилиси (Тифлис); изключен в последната година от образованието си заради революционна марксистка дейност.
22:25 30.12.2025
37 стоян георгиев
До коментар #28 от "Нямам желание да споря точно":Украйна от две години не настъпва защото ресурса и е доста по малък от руския.това обаче не значи че русия побеждава.
22:28 30.12.2025
38 Моряка
До коментар #28 от "Нямам желание да споря точно":Моля,моля.Стоянчо е нашата надежда в тактиката,оперативното изкуство и в стратегията.Момчето е компетентно,даже е бил войник.Къде ще намериш такъв измежду днешните джендъри- соросоиди.Само дето е подценил граматиката.Липсва му урока за главните букви.Но има надежда,като свърши войната в територията Украйна,все ще му остане време за един урок по граматика.За употреба на главните букви.Ще се справи,повервайте ми.
Коментиран от #39
22:35 30.12.2025
39 стоян георгиев
До коментар #38 от "Моряка":Морски главните букви не ги ползвам умишлено и съм ти го писал 1000 пъти.другото дето пишеш обаче показва деформацията от която не може да избягаш.от една страна се смяташ че въпреки че си тотално провален идеологически и политически си някакъв авторитет и другото че мнението ти е истинно!повечето комунисти сте подобни и за това не ви имат за хора извън кръга от малкото останали ваши марионетки.
Коментиран от #40
22:41 30.12.2025
40 Име
До коментар #39 от "стоян георгиев":Скрий се бе!
22:44 30.12.2025
41 Истината
22:47 30.12.2025