Новак Джокович планира да играе до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Новак Джокович няма намерение да слага ракетата в шкафа скоро. Легендарният сърбин, който не спира да изумява феновете с издръжливост и страст към играта, разкри, че целта му е да остане на корта поне до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Мечтая да продължа да се състезавам. Олимпиадата в Лос Анджелис е като фар, който ми показва пътя напред. Но, честно казано, не си поставям граници. Всичко е възможно, така че нека видим докъде ще стигна“, сподели Джокович по време на престижния Световен спортен форум в Дубай, оставяйки вратичка за още по-дълга кариера.

Въпреки че вече е на 38 години, Джокович демонстрира завидна форма през сезон 2025, като триумфира на турнирите в Атина и Женева. Освен това, той достигна полуфиналната фаза на всеки един от турнирите от Големия шлем, доказвайки, че възрастта за него е просто число.

Олимпийските игри през 2028 година ще се проведат в Лос Анджелис, САЩ, а феновете на тениса по цял свят вече тръпнат в очакване да видят дали Новак ще сбъдне мечтата си и ще се бори за златото на американска земя.