Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски за Путин: Той е мой враг и не му вярвам, но бих говорил с него!
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски за Путин: Той е мой враг и не му вярвам, но бих говорил с него!

30 Декември, 2025 22:22 669 32

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато

Украинският президент се позова на развитието на военното поле, като заявява, че за първи път се наблюдава стагнация в общата сила на руските въоръжени сили

Володимир Зеленски за Путин: Той е мой враг и не му вярвам, но бих говорил с него! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В евентуален разговор с руския президент Владимир Путин, украинският президент Володимир Зеленски ще повдигне директно въпроса за териториите, както и причините, поради които Русия е започнала война срещу Украйна. Това заявява Володимир Зеленски по време на интервю за Fox News, пише Фокус.

"Мисля, че е важно. Бих обсъдил въпроса за териториите, въпроса за причините за тази война, защото той ни нападна“, коментира Зеленски, като пояснява, че такава дискусия не би се състояла по негово лично желание. "Не искам да говоря с него, той е мой враг. Но считам, че е важно да говорим по една единствена причина: трябва да разберем, че не искаме трета война с Русия“, добавя той.

Украинският президент подчертава, че не вярва на Путин, като отбеляза, че и лидерът на Кремъл не му вярва. "Смятам, че целта му беше да завземе цялата ни територия, цялата ни страна. И наистина искам да чуя и да видя, че той никога няма да се върне“, допълва Зеленски.

След това украинският президент се позова на развитието на военното поле, като заявява, че за първи път се наблюдава стагнация в общата сила на руските въоръжени сили. Както посочва, през последните години Русия непрекъснато увеличаваше броя на войниците си чрез масова мобилизация и договори.

След това Зеленски се спира на развитието на военната област, като заявява, че за първи път се наблюдава стагнация в общата сила на руските въоръжени сили. Както каза, през последните години Русия непрекъснато е увеличавала броя на войниците си чрез масова мобилизация и договори.

"Мобилизираха 43 000 души всеки месец и подписваха договори. Тази година обаче, за първи път, броят на мобилизираните е равен на броя на загубите. Това означава, че за първи път размерът на армията им е спрял да нараства“, посочва той.

Въз основа на тази оценка Зеленски заявява, че украинската страна вярва, че 2026 г. може да бъде годината, в която войната ще приключи. "Ако, с Божията помощ, спрем войната през 2026 г., това ще бъде, защото Русия няма да пристъпи към нова мобилизация. В противен случай Путин може да реши да въведе нова мобилизация“, предупреждава той.

Трябва да се отбележи, че докато се разпространяваха откъси от интервюто на Зеленски за Fox News, Владимир Путин подписа указ за мобилизация на 261 000 новобранци през 2026 г. в рамките на ежегодната задължителна военна служба.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 14 Отговор
    Руските щурмуваци отнесоха укро вермахта в Гуляйполе като куцо пиле домат ,а фюрерът нацист Зе Левски говори с бело около носа си за стагнация на фронта.

    Коментиран от #26

    22:25 30.12.2025

  • 2 Феникс

    9 13 Отговор
    Колко ли време му остава живот на наркоманизираният клоун ? Поне смърта му няма да е безлична и скучна!

    Коментиран от #23

    22:25 30.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    5 11 Отговор
    Русия ще завърши с канибализъм както и се случва при всеки подобен конфликт.нито една бг копейка няма да пророни сълза или да помогне на бедстващите руснаци!копейките са такива!

    22:26 30.12.2025

  • 4 Пич

    11 4 Отговор
    Наркомана се е помислил за значим !!! Тръмп го рита , а Путин ще го и е..

    22:27 30.12.2025

  • 5 Още новини от Украйна

    7 3 Отговор
    Само Земенски може да умъртви още няколко милиона Укри като ги изпрати на фронта.Те затова той е нужен на Кремъл жив и здрав с напудрен с кокаин нос.

    22:27 30.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Тази вражда ще продължи в близките 400 години!

    Коментиран от #13

    22:27 30.12.2025

  • 7 Русофилията е тежка

    6 8 Отговор
    мозъчна болест!

    22:29 30.12.2025

  • 8 Как пък един клепар

    4 9 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #12, #18

    22:29 30.12.2025

  • 9 Ще говори потника

    5 2 Отговор
    Ама друг път.

    22:31 30.12.2025

  • 10 Владимир Путин офишъл

    6 1 Отговор
    И6@л съм та

    22:32 30.12.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Просроченият е ходещ мъртвец. С него никой няма да говори и не Путин ще го свитне, а господарите му от Лондон.

    22:33 30.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Феникс

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Има ли толкова народ украйната? :) Ще ти разкажа една история : млад човек заварчик, от украйна природолюбител, заочва да строй колиба в гората! Там той се разболява , взима си болнични, след което му се обажда служитека от фабриката и му казва , няма ли да се върнеш на работа защото няма кой да работи! Той с учудване разбира че по голямата част от колегите му са пратени на фронта(насила), и по голямата част от тях са вече мъртви! След което решава да избяга в Румъния, след това ,след кратко пребиваване в европа, се мести в Русия, и сега живее спокойно и щастливо! Това е история по действителен случай! :)

    22:34 30.12.2025

  • 14 Слава Украйна

    1 3 Отговор
    Героем Слава

    22:35 30.12.2025

  • 15 Ретро спомен

    6 1 Отговор
    Когато започна СВО, помните ли колко уплашен и наср@н беше,че Путин ще го изчисти, та чак ционистите Нетаняху и министъра му, ходиха да молят Путин да не го убива?

    22:35 30.12.2025

  • 16 Фотографа

    2 0 Отговор
    Снимката е уникална 👏👏🤣

    22:36 30.12.2025

  • 17 Плешива първопричина

    1 3 Отговор
    Путлер е враг на човечеството. На него никой не му вярва. Само другото краставо магаре му вярва - Тръмплер. За него е този цирк с жертвата путлер.

    Коментиран от #20

    22:37 30.12.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как пък един клепар":

    Ами всички са заети, Чу Кат найка ти.

    22:38 30.12.2025

  • 19 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Жители на Валдай до резиденцията не са чули взривове или изстрелвания на ракети от дванадесете ПВО установки.

    Коментиран от #21, #24

    22:38 30.12.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Плешива първопричина":

    Те двамата са президенти на двете най велики държави. А ти кой си?

    22:39 30.12.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хипотетично":

    Бок Люк, ти лично ли ги Пита?

    Коментиран от #25

    22:40 30.12.2025

  • 22 майтап бе уили!

    2 0 Отговор
    „Трябва да се отбележи, че докато се разпространяваха откъси от интервюто на Зеленски за Fox News, Владимир Путин подписа указ за мобилизация на 261 000 новобранци през 2026 г. в рамките на ежегодната задължителна военна служба.“
    Това за юрдечетата ли го пускате?!? Указът не е за мобилизация, а за призоваване на набор за редовна военна служба! Разлика баир от мобилизациите на зеления!
    С Украинците воюва професионална войска и добровалци, последните данни са, че над 200 000 са подали заявление за сключване на договор и очакват да ги повикат!

    Коментиран от #32

    22:41 30.12.2025

  • 23 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Споко, ще надживее Путлер.

    Коментиран от #28

    22:41 30.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никой не се е похвалил в телеграмата.

    22:43 30.12.2025

  • 26 Иска ти се копейко заблудена🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Какво сатава с Купянск? Има ли там живи рашисти?

    Коментиран от #31

    22:43 30.12.2025

  • 27 Абе спрете да го давате този смешник

    0 1 Отговор
    Къде е тръгнал с Путин да говори? Смях! Путин освен да му се подиграва на това продажно и лъжливо мекотело, не виждам друго какво!

    22:45 30.12.2025

  • 28 Феникс

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    Аз съм спокоен. този толкова украйнци затри че смърта му е в кърпа вързана, и тя няма да е много приятна! Аз ако бях насилствено мобилизиран и оцелея, след това лично бих го пречука, но това си е мое виждане, украйнците сами ще решат как да го линчуват! :)

    22:45 30.12.2025

  • 29 Зеленски уби 2 милиона раши

    1 1 Отговор
    С помощта на путя разбира се. Никой от ВСВ не го е правил. Докато гражданите на запада са по курорти и празнуват, рашите мрат в окопите. А Зеленски здраво подиграва путя. Организира парад в Киев със стотици унищожени руски танкове и бронирани машини и дефиле на пленени раши. Под наслов - ПАРАДА НА РУСКАТА АРМИЯ В КИЕВ ВСЕ ПАК СЕ СЪСТОЯ

    Коментиран от #30

    22:47 30.12.2025

  • 30 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зеленски уби 2 милиона раши":

    винаги има за цел глупака!

    22:48 30.12.2025

  • 31 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иска ти се копейко заблудена🤣":

    Дреме ми на КРА за 2та милиона избити Укро-нацисти и още толкова осакатени.А такива жълтопаветни о-трепки като теб ги приравнявам с украинската измет.

    22:49 30.12.2025

  • 32 заявления на

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "майтап бе уили!":

    Ново постъпили професионалисти с дългогодишен съдебно доказан опит и избор да заменят топлото зад решетките с разходка срещу заплащане и шанс за оцеляване..

    22:49 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания