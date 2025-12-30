Володимир Зеленски за Путин: Той е мой враг и не му вярвам, но бих говорил с него!

В евентуален разговор с руския президент Владимир Путин, украинският президент Володимир Зеленски ще повдигне директно въпроса за териториите, както и причините, поради които Русия е започнала война срещу Украйна. Това заявява Володимир Зеленски по време на интервю за Fox News, пише Фокус.



"Мисля, че е важно. Бих обсъдил въпроса за териториите, въпроса за причините за тази война, защото той ни нападна“, коментира Зеленски, като пояснява, че такава дискусия не би се състояла по негово лично желание. "Не искам да говоря с него, той е мой враг. Но считам, че е важно да говорим по една единствена причина: трябва да разберем, че не искаме трета война с Русия“, добавя той.



Украинският президент подчертава, че не вярва на Путин, като отбеляза, че и лидерът на Кремъл не му вярва. "Смятам, че целта му беше да завземе цялата ни територия, цялата ни страна. И наистина искам да чуя и да видя, че той никога няма да се върне“, допълва Зеленски.



След това украинският президент се позова на развитието на военното поле, като заявява, че за първи път се наблюдава стагнация в общата сила на руските въоръжени сили. Както посочва, през последните години Русия непрекъснато увеличаваше броя на войниците си чрез масова мобилизация и договори.



"Мобилизираха 43 000 души всеки месец и подписваха договори. Тази година обаче, за първи път, броят на мобилизираните е равен на броя на загубите. Това означава, че за първи път размерът на армията им е спрял да нараства“, посочва той.



Въз основа на тази оценка Зеленски заявява, че украинската страна вярва, че 2026 г. може да бъде годината, в която войната ще приключи. "Ако, с Божията помощ, спрем войната през 2026 г., това ще бъде, защото Русия няма да пристъпи към нова мобилизация. В противен случай Путин може да реши да въведе нова мобилизация“, предупреждава той.



Трябва да се отбележи, че докато се разпространяваха откъси от интервюто на Зеленски за Fox News, Владимир Путин подписа указ за мобилизация на 261 000 новобранци през 2026 г. в рамките на ежегодната задължителна военна служба.

