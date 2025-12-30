Володимир Зеленски за Путин: Той е мой враг и не му вярвам, но бих говорил с него!

В евентуален разговор с руския президент Владимир Путин, украинският президент Володимир Зеленски ще повдигне директно въпроса за териториите, както и причините, поради които Русия е започнала война срещу Украйна. Това заявява Володимир Зеленски по време на интервю за Fox News, пише Фокус.
"Мисля, че е важно. Бих обсъдил въпроса за териториите, въпроса за причините за тази война, защото той ни нападна“, коментира Зеленски, като пояснява, че такава дискусия не би се състояла по негово лично желание. "Не искам да говоря с него, той е мой враг. Но считам, че е важно да говорим по една единствена причина: трябва да разберем, че не искаме трета война с Русия“, добавя той.
Украинският президент подчертава, че не вярва на Путин, като отбеляза, че и лидерът на Кремъл не му вярва. "Смятам, че целта му беше да завземе цялата ни територия, цялата ни страна. И наистина искам да чуя и да видя, че той никога няма да се върне“, допълва Зеленски.
След това украинският президент се позова на развитието на военното поле, като заявява, че за първи път се наблюдава стагнация в общата сила на руските въоръжени сили. Както посочва, през последните години Русия непрекъснато увеличаваше броя на войниците си чрез масова мобилизация и договори.
"Мобилизираха 43 000 души всеки месец и подписваха договори. Тази година обаче, за първи път, броят на мобилизираните е равен на броя на загубите. Това означава, че за първи път размерът на армията им е спрял да нараства“, посочва той.
Въз основа на тази оценка Зеленски заявява, че украинската страна вярва, че 2026 г. може да бъде годината, в която войната ще приключи. "Ако, с Божията помощ, спрем войната през 2026 г., това ще бъде, защото Русия няма да пристъпи към нова мобилизация. В противен случай Путин може да реши да въведе нова мобилизация“, предупреждава той.
Трябва да се отбележи, че докато се разпространяваха откъси от интервюто на Зеленски за Fox News, Владимир Путин подписа указ за мобилизация на 261 000 новобранци през 2026 г. в рамките на ежегодната задължителна военна служба.
1 Сатана Z
Коментиран от #26
22:25 30.12.2025
2 Феникс
Коментиран от #23
22:25 30.12.2025
3 стоян георгиев
22:26 30.12.2025
4 Пич
22:27 30.12.2025
5 Още новини от Украйна
22:27 30.12.2025
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #13
22:27 30.12.2025
7 Русофилията е тежка
22:29 30.12.2025
8 Как пък един клепар
Коментиран от #12, #18
22:29 30.12.2025
9 Ще говори потника
22:31 30.12.2025
10 Владимир Путин офишъл
22:32 30.12.2025
11 az СВО Победа 80
22:33 30.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Феникс
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Има ли толкова народ украйната? :) Ще ти разкажа една история : млад човек заварчик, от украйна природолюбител, заочва да строй колиба в гората! Там той се разболява , взима си болнични, след което му се обажда служитека от фабриката и му казва , няма ли да се върнеш на работа защото няма кой да работи! Той с учудване разбира че по голямата част от колегите му са пратени на фронта(насила), и по голямата част от тях са вече мъртви! След което решава да избяга в Румъния, след това ,след кратко пребиваване в европа, се мести в Русия, и сега живее спокойно и щастливо! Това е история по действителен случай! :)
22:34 30.12.2025
14 Слава Украйна
22:35 30.12.2025
15 Ретро спомен
22:35 30.12.2025
16 Фотографа
22:36 30.12.2025
17 Плешива първопричина
Коментиран от #20
22:37 30.12.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Как пък един клепар":Ами всички са заети, Чу Кат найка ти.
22:38 30.12.2025
19 Хипотетично
Коментиран от #21, #24
22:38 30.12.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Плешива първопричина":Те двамата са президенти на двете най велики държави. А ти кой си?
22:39 30.12.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Хипотетично":Бок Люк, ти лично ли ги Пита?
Коментиран от #25
22:40 30.12.2025
22 майтап бе уили!
Това за юрдечетата ли го пускате?!? Указът не е за мобилизация, а за призоваване на набор за редовна военна служба! Разлика баир от мобилизациите на зеления!
С Украинците воюва професионална войска и добровалци, последните данни са, че над 200 000 са подали заявление за сключване на договор и очакват да ги повикат!
Коментиран от #32
22:41 30.12.2025
23 Един
До коментар #2 от "Феникс":Споко, ще надживее Путлер.
Коментиран от #28
22:41 30.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хипотетично
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Никой не се е похвалил в телеграмата.
22:43 30.12.2025
26 Иска ти се копейко заблудена🤣
До коментар #1 от "Сатана Z":Какво сатава с Купянск? Има ли там живи рашисти?
Коментиран от #31
22:43 30.12.2025
27 Абе спрете да го давате този смешник
22:45 30.12.2025
28 Феникс
До коментар #23 от "Един":Аз съм спокоен. този толкова украйнци затри че смърта му е в кърпа вързана, и тя няма да е много приятна! Аз ако бях насилствено мобилизиран и оцелея, след това лично бих го пречука, но това си е мое виждане, украйнците сами ще решат как да го линчуват! :)
22:45 30.12.2025
29 Зеленски уби 2 милиона раши
Коментиран от #30
22:47 30.12.2025
30 Пропагандата
До коментар #29 от "Зеленски уби 2 милиона раши":винаги има за цел глупака!
22:48 30.12.2025
31 Сатана Z
До коментар #26 от "Иска ти се копейко заблудена🤣":Дреме ми на КРА за 2та милиона избити Укро-нацисти и още толкова осакатени.А такива жълтопаветни о-трепки като теб ги приравнявам с украинската измет.
22:49 30.12.2025
32 заявления на
До коментар #22 от "майтап бе уили!":Ново постъпили професионалисти с дългогодишен съдебно доказан опит и избор да заменят топлото зад решетките с разходка срещу заплащане и шанс за оцеляване..
22:49 30.12.2025