115 години от смъртта на Лев Толстой

Днес - на 20 ноември 2025 г. се отбелязват 115 години от смъртта на Лев Николаевич Толстой – писателят, чието име се нарежда сред най-влиятелните фигури в световната литература. Толстой умира на 20 ноември 1910 г. на железопътна гара Астапово след усложнения от пневмония, а последните му дни се превръщат в медийно събитие с международен отзвук. Той е на 82 години и се намира в процес на доброволно оттегляне от Ясна Поляна, търсейки уединение от семейния и обществения натиск.

Лев Толстой е роден през 1828 г. в старо дворянско семейство в Ясна Поляна, където прекарва голяма част от живота си. Оставен сирак в ранна възраст, той е възпитан от роднини, а образованието му преминава през домашни учители и кратък период в Казанския университет. След участие в Кримската война започва системно да пише, като първите му произведения – „Детство“, „Отрочество“ и „Младост“ – привличат вниманието на литературните критици със своя психологически реализъм.

Най-значимият му принос към световната литература са двата монументални романа „Война и мир“ (1869) и „Анна Каренина“ (1878).

„Война и мир“ представлява сложна историческа панорама, съчетаваща художествена проза с философски разсъждения за свободната воля, войната и хода на историята. Произведението има многобройни адаптации – от ранни неми филми до големи кино продукции като филма на Сергей Бондарчук от 1966 г., отличен с „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, както и сериала на BBC от 2016 г.

„Анна Каренина“ е психологически роман, който разглежда темите за любовта, брака, морала и социалните ограничения. Творбата също многократно е адаптирана за кино и театър, включително популярната филмова версия от 2012 г. с Киара Найтли, както и десетки постановки по световните сцени.

След 1880 г. Толстой преживява дълбока духовна криза, която го отвежда към пацифизъм, морална философия и социална критика. Той пише трактати като „Изповед“, „За живота“ и „Царството Божие е вътре във вас“, които оказват силно влияние върху мислители и обществени лидери, сред които Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг. Толстой се превръща в морален авторитет, често критикуващ църковни и държавни институции, а идеите му за ненасилие остават актуални и днес.

Ясна Поляна, превърната в музей малко след смъртта му, продължава да съхранява ръкописи, писма и библиотеката на писателя. По повод годишнината там се организират специални експозиции, проследяващи живота му – от ранните му години през военното му участие до зрелия творчески период. Международни културни институции подготвят конференции и ретроспективи, посветени на глобалното значение на неговото наследство.

Сто и петнадесет години след смъртта си Лев Толстой остава едно от най-четените имена в световната литература. Неговите произведения, адаптации и философски идеи продължават да определят начина, по който се мисли за човешката природа, историята и морала, а фигурата му остава неизменна част от културния пантеон на модерния свят.