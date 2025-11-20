Новини
Култура »
115 години от смъртта на Лев Толстой

115 години от смъртта на Лев Толстой

20 Ноември, 2025 13:31 970 14

На този ден през 1910 г. си отива един от най-влиятелните автори в световната литература

115 години от смъртта на Лев Толстой - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес - на 20 ноември 2025 г. се отбелязват 115 години от смъртта на Лев Николаевич Толстой – писателят, чието име се нарежда сред най-влиятелните фигури в световната литература. Толстой умира на 20 ноември 1910 г. на железопътна гара Астапово след усложнения от пневмония, а последните му дни се превръщат в медийно събитие с международен отзвук. Той е на 82 години и се намира в процес на доброволно оттегляне от Ясна Поляна, търсейки уединение от семейния и обществения натиск.

Лев Толстой е роден през 1828 г. в старо дворянско семейство в Ясна Поляна, където прекарва голяма част от живота си. Оставен сирак в ранна възраст, той е възпитан от роднини, а образованието му преминава през домашни учители и кратък период в Казанския университет. След участие в Кримската война започва системно да пише, като първите му произведения – „Детство“, „Отрочество“ и „Младост“ – привличат вниманието на литературните критици със своя психологически реализъм.

Най-значимият му принос към световната литература са двата монументални романа „Война и мир“ (1869) и „Анна Каренина“ (1878).

„Война и мир“ представлява сложна историческа панорама, съчетаваща художествена проза с философски разсъждения за свободната воля, войната и хода на историята. Произведението има многобройни адаптации – от ранни неми филми до големи кино продукции като филма на Сергей Бондарчук от 1966 г., отличен с „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, както и сериала на BBC от 2016 г.

„Анна Каренина“ е психологически роман, който разглежда темите за любовта, брака, морала и социалните ограничения. Творбата също многократно е адаптирана за кино и театър, включително популярната филмова версия от 2012 г. с Киара Найтли, както и десетки постановки по световните сцени.

115 години от смъртта на Лев Толстой

След 1880 г. Толстой преживява дълбока духовна криза, която го отвежда към пацифизъм, морална философия и социална критика. Той пише трактати като „Изповед“, „За живота“ и „Царството Божие е вътре във вас“, които оказват силно влияние върху мислители и обществени лидери, сред които Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг. Толстой се превръща в морален авторитет, често критикуващ църковни и държавни институции, а идеите му за ненасилие остават актуални и днес.

Ясна Поляна, превърната в музей малко след смъртта му, продължава да съхранява ръкописи, писма и библиотеката на писателя. По повод годишнината там се организират специални експозиции, проследяващи живота му – от ранните му години през военното му участие до зрелия творчески период. Международни културни институции подготвят конференции и ретроспективи, посветени на глобалното значение на неговото наследство.

Сто и петнадесет години след смъртта си Лев Толстой остава едно от най-четените имена в световната литература. Неговите произведения, адаптации и философски идеи продължават да определят начина, по който се мисли за човешката природа, историята и морала, а фигурата му остава неизменна част от културния пантеон на модерния свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Л.Т.

    23 1 Отговор
    „И омаяни от молитви, от проповеди, от възвания, от процесии, от картини, вестници, пушечното месо – стотици хиляди еднакво облечени и с най-различни средства за убийства, изоставят родители, жени, деца, с мъка на сърце, но с показен ентусиазъм, се устремяват натам, където, рискувайки живота си, ще извършват най-ужасни неща: да убиват хора, които не познават и не са им направили нищо лошо.“

    13:34 20.11.2025

  • 2 Л.Т.

    10 6 Отговор
    „Цялото това неестествено, трескаво, безумно въодушевление, обхванало в момента безделните висши слоеве на руското общество, е само признак за съзнаването, че се върши нещо престъпно. Всички тези нагли, фалшиви речи за преданост и преклонение пред монарха, за готовността да се пожертва живот (нека кажем – чуждия, а не своя); всички тези обещания с гърдите си да защитаваме чужда земя; всички тия безсмислени взаимни благославяния с разни там знамена и безобразни икони; молебените; приготвянето на чаршафите и бинтовете; всички санитарни отряди от милосърдни сестри; всички дарения за флота и Червения кръст, дадени след това на правителството – същото правителство, чието основно задължение (имайки правото да събира парите на хората) е, веднъж обявило война, да се погрижи точно за това: да организира нужния флот и да предостави нужните средства за ранените; всички тия помпозни, безсмислени и богохулни славянски молитви, които се произнасят групово по разни градчета и вестниците пишат за това, сякаш е важна новина; всичките шествия и настоявания за химна, виковете „Ура!“; цялата тази ужасна, отчаяна вестникарска лъжа, която не се и страхува да бъде изобличена, защото е всеобща; цялото това затъпяване и озверяване, което сега е завладяло руското общество и лека-полека се предава и на масите – всичко това е просто белег за съвсем ясното съзнание, че се извършва ужасно престъпление.

    Непосредственото чувство казва на хората, че това, което правят, не бива да се

    Коментиран от #6

    13:37 20.11.2025

  • 3 Кирлива е Киара

    16 5 Отговор
    Американската адаптация на "Анна Каренина" е пошла и няма общо с книгата, пълна подигравка с книгата и с руската класика.

    13:41 20.11.2025

  • 4 Как не са го обявили още за

    13 5 Отговор
    Путинист
    Хахаха

    Коментиран от #5

    13:48 20.11.2025

  • 5 Тарас Булба

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Как не са го обявили още за":

    не може да бъде обявен за такъв защото той е точната противоположност на путинизма, руската селяндурщина и ченгежийщина...

    Коментиран от #8, #13

    13:57 20.11.2025

  • 6 Сила

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Л.Т.":

    2025 година , Русия на Путин .....едно към едно !!!? .....а казват , че историята не се повтаряла никога ...???!

    13:58 20.11.2025

  • 7 От Киев

    20 0 Отговор
    Велик, много..... Руски човек, славянска душа, достигнала до божествени истини. Велик...

    14:11 20.11.2025

  • 8 Стефанов

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тарас Булба":

    Впрочем има много силна връзка с България и преди смърта си е тръгнал към нас. Малко известен факт.

    14:26 20.11.2025

  • 9 Анонимен

    1 1 Отговор
    Защо не пишете, че е отлъчен от църквата?

    15:34 20.11.2025

  • 10 Идън

    4 0 Отговор
    За мен най- добрата адаптация към романа,,Анна Каренина,, e тази със Софи Марсо от1997год.

    15:47 20.11.2025

  • 11 Роза

    4 0 Отговор
    "Всички щастливи семейства си приличат,всяко нещастно семейство е нещастно по своему!"Така започва романът "Ана Каренина".Когато са нахлули в СССР,хитлеристките орди са направили всичко възможно да заличат спомена за великия писател,но не им се е получило!Талантът си остава безсмъртен!

    16:11 20.11.2025

  • 12 койдазнай

    2 1 Отговор
    Толстой е казал, че Русия няма да я бъде. И вярно, тя изгнила, само няколко години след думите му. Ама е била голяма и още продължава да гние.

    16:41 20.11.2025

  • 13 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тарас Булба":

    В днешна Путинова Русия Толстой щеше да бъде дисидент или погребан преди Навални !!!?

    18:40 20.11.2025

  • 14 ЯМБОЛИЯ

    1 0 Отговор
    Да се знае!!! Най-много привърженици в Царство България на философското учение на граф Лев Николаевич Толлстой ,наречено толстоизъм имало в ЯМБОЛ и село Алан Кайряк(днес Ясна поляна Бургаска област,на името на родното село на граф Толстой в Тулска губерния),най-много толстоисти. Затова той тръгва за да изживее последните си дни или в ЯМБОЛ или в Алан кайряк и по път с влак умира не много далеч от родната си Ясна поляна. Тръгнал за Царство България,без да се обади на никой.

    20:57 20.11.2025